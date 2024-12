Nový standard HDMI 2.2 bude ohlášen na CES 2025. Přinese vyšší propustnost a dražší kabely

Je to už sedm let, co byl představen standard HDMI 2.1. Nyní, 6. ledna na veletrhu CES 2025, by měla organizace HDMI představit HDMI 2.2 – novou generaci standardu pro přenos videa a zvuku.

HDMI 2.2 má nabídnout zásadní zlepšení v porovnání s aktuálním standardem HDMI 2.1b, který podporuje až 48 Gbps. Aktuálním limitem jsou frekvence 4K120P a 8K60P, což zejména u 8K není dostatečné. Ke snížení kvality může docházet také při přenosu HDR obrazu, což by měl nový standard řešit.

Vyšší šířka pásma HDMI 2.2 by se měla minimálně přiblížit konkurenčnímu DisplayPortu 2.1, jenž zvládá až 80 Gbps. To slibuje výrazný posun v kvalitě obrazu i zvuku na zcela novou úroveň. Vylepšení však nebude zadarmo – ke využití potenciálu HDMI 2.2 budou zapotřebí nové kabely, které zvládnou vyšší datové přenosy a zachovají maximální kvalitu. Ostatně v pozvánce na tiskovou konferenci HDMI Forum bylo výslovně uvedeno, že budou představeny i nové kabely.

Jednou z nejvíce očekávaných oblastí, kde HDMI 2.2 přinese změnu, je herní průmysl. Tato technologie by měla umožnit nativní podporu 8K her při vysokých obnovovacích frekvencích, což výrazně zlepší plynulost i vizuální kvalitu. Souběžně s oznámením nového HDMI standardu se na CES 2025 očekává i představení nové generace grafických karet, jako je Nvidia RTX 50, a možná i budoucích konzolí, například PlayStation 6 či nového Xboxu. HDMI 2.2 tak může být klíčovým prvkem pro plné využití těchto zařízení.

Nový standard by mohl také přinést sjednocení označení a zvýšení efektivity přenosu dat, což by eliminovalo dosavadní rozdíly v kvalitě jednotlivých portů. Pokud jde o přenos obrazu a zvuku pro filmy a seriály, je známo, že zde v podstatě dostačuje současný standard HDMI 2.0b. Většina funkcí vyššího HDMI 2.1 je zatím využívána hlavně hráči. Navýšení šířky pásma na 48 Gbps však v kombinaci s funkcí eARC umožňuje přenos nekomprimovaného zvuku Dolby Atmos přímo z TV do soundbaru či AV receiveru, což je velkým přínosem.

Plné zavedení standardu HDMI 2.1 trvalo několik let a provázely jej problémy s nekompatibilitou některých funkcí, chybné čipsety v AV receiverech a skutečnost, že jen někteří výrobci nabízejí televizory se čtyřmi plnými porty HDMI 2.1. Drtivá většina televizorů má dva porty ve verzi 2.1 a dva ve verzi 2.0b.

Situaci ještě více zkomplikoval krok HDMI organizace, která v podstatě zrušila označení HDMI 2.0b. Někteří, zejména čínští, výrobci nyní uvádějí HDMI 2.1 vstupy i u modelů s panely 50Hz/60Hz, což může být matoucí. Doufejme, že nový standard HDMI 2.2 tyto nesrovnalosti vyřeší a jeho zavádění bude méně problematické než u HDMI 2.1. Že ale kabely pro HDMI 2.2 budou podstatně dražší, lze už nyní prohlásit s naprostou jistotou.