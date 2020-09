Nový televizor Philips OLED+ 935 se zvukem od B&W nabídne také 48" úhlopříčku

Philips doplnil svoji nabídku OLED televizorů o nový model pod názvem OLED+ 935. Kromě 65" a 55" verze Philips poprvé nabídne i 48" úhlopříčku, a tak budou spokojeni ti, kdo chtějí prémiový OLED televizor, ale nechtějí překročit 50" velikost. Navíc pokud máte rádi Ambilight, novinka nabídne rovnou čtyřstranou variantu.

OLED+935 je první televizor Philips, který nabídne pár zvukových měničů Dolby Atmos Elevation (hrajících odrazem o strop). Nově je zde také centrální měnič Tweeter-on-Top od Bowers & Wilkins, namontovaný v samostatném krytu reproduktoru. Vše bude v minimalistickém kovovém rámu, který funguje i jako stojan, nicméně TV lze také pověsit na zeď.

Oddělení výškového měniče od větších používá B&W také u svých High-End reprobeden, nyní bude i u tohoto televizoru. Díky tomu je vysokofrekvenční výkon dodáván bez zkreslení spojeného s difrakcí, která se objevuje u výškových reproduktorů zabudovaných do větších skříní.

Integrovaný soundbar u OLED+935 je osazen celkem deseti měniči; nabízí tak Dolby Atmos zvuk ve specifikaci 3.1.2. Nechybí tři 19mm titanové měniče a výškový Tweeter-on-Top namontovaný ve své vlastní pevné, chromované kovové schránce. Celkem má zvukový systém výkon 70 W. Proti předchozímu modelu OLED805 jde o velký upgrade.

Součástí všech televizorů OLED modelové řady 2020, včetně modelu OLED+935, jsou interně vyvinuté funkce umělé inteligence (AI), výrobce nyní přidává druhý jednoúčelový čip AI ke čtvrté generaci procesoru P5. Čip dodává extra výpočetní kapacitu a vylepšenou verzi systému AI, kdy se využívá neuronové sítě a strojové učení k analýze milionů testovacích klipů z databáze vytvořené vývojovým týmem Philips TV za posledních 30 let.

Software AI nevylepšuje samostatně známých pět pilířů kvality obrazu (zdroj, barva, kontrast, pohyb a ostrost - to dělá procesor P5), ale má vytvořit lepší rovnováhu a mnohem realističtější, přirozenější obraz.

Philips v nové verzi čipsetu Inteligent Dual Engine přidává další ochranu vypalování obrazových bodů, o které jsme podrobněji psali v lednu. Využívá detekce programových log (monitorováním mřížky o 32 400 zónách). V místech, kde je logo, dojde ke snížení jasu. Tím se zabraňuje vypalování aniž by to nějak ovlivnilo zobrazení ostatních částí obrazovky. Nový systém má odstranit problém s vypalováním u 95 % statických částí obrazu včetně log, ale také například u konzolových her.

A jak jsme zmínili už na začátku, po několika letech se Philips vrací k čtyřstrannému Ambilightu, zadním podsvícení televizoru, které se barevně přizpůsobuje sledovanému obrazu a zvětšuje tak subjektivní dojem velikosti obrazu. Velký rozdíl uvidíte u čtyřstranného Ambilightu proti třístranné verzi zejména pokud televizor bude namontovaný na stěně.

Jako jeden ze dvou výrobců Philips nabízí podporu všech HDR formátů – tedy HDR10, HLG, a dynamických HDR10+ a Dolby Vision. Co se týče další výbavy, tak HDMI nových modelů zůstává u verze 2.0, jedinou převzatou funkcí z verze 2.1 bude ALLM (Auto Low Latency Mode). Podpora 4K/120p, VVR, eARC zde nebude. Systémem je tradičně už Android TV 9.0.

Nové televizory se začnou prodávat konce září a začátkem října, největší 65" verze má stát 3 500 Euro (92 000 Kč), 55" má stát orientačně 2 500 Euro (66 000 Kč) a za nejmenší zaplatíte 2 200 Euro (58 000 Kč).

