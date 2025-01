Nový trailer láká na odložený seriál Daredevil: Znovuzrození. A čekání za to rozhodně stálo

Daredevil je jeden z nejlepších komiksových seriálů, který Netflix natočil. Nakonec kvůli autorským právům o něj Netflix přišel a všechny tři sezóny se přesunuly na Disney Plus. V roce 2018 to vypadalo, že Daredevil bude kompletně zrušen, ale když se Charlie Cox mihl v malé, ale důležité roli slepého právníka ve filmu Spider-Man: Bez domova, tak bylo jasné, že Marvel oficiálně zařadil tuto postavu do MCU. V březnu 2022 pak bylo oznámeno, že se připravuje nový seriál pod názvem Daredevil: Znovuzrození (Daredevil: Znovuzrození).

Natáčení ale provázely problémy. Ukázalo se, že tvůrci nového „Znovuzrození“ vsadili spíše na epizodickou strukturu a lehčí tón než tomu bylo u původního seriálu Netflixu, díly se měly více motat kolem právního prostředí. To se ukázalo jako velký omyl a studio propustilo původní tvůrce Matta Cormana, Chrise Orda i původní režiséry dílů, a byli najati Dario Scardapane, Justin Benson a Aaron Moorhead. Ti téměř vše vyhodili a seriál kompletně přepracovali do temného, dospělého a krvavějšího pojetí známého z Netflixu.

Nový trailer ukazuje, že přesně tuto atmosféru seriál Daredevil: Znovuzrození dostane. Už dlouhou je jasné, že se vrací nejen Charlie Cox jako Daredevil/Matt Murdock a Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin, ale v traileru se mihne také Frank Castle/Punisher v podání Jona Bernthala.

Děj seriálu se má odehrává pět let po událostech třetí série původního „Daredevila“. Matt Murdock, Foggy Nelson a Karen Page obnovují svou právnickou firmu, zatímco Wilson Fisk se snaží získat politickou moc v New Yorku. Nové výzvy přinášejí i noví protivníci, jako je White Tiger a záhadný vrah známý jako Muse.

Daredevil: Znovuzrození má premiéru na Disney+ 4. března 2025, přičemž první sezóna bude mít devět dílů. Seriál je zároveň součástí páté fáze MCU.