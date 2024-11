Nový trailer k Mission: Impossible 8 je parádní. Naznačuje ale, že půjde o definitivní konec série

Trailer k osmému filmu série Mission: Impossible byl zveřejněn s novým názvem – Mission: Impossible – Poslední zúčtování. To (a trailer samotný) naznačuje, že by mohlo jít o poslední misi Toma Cruise. Původně byla „osmička“ plánována jako druhá část filmu Mission: Impossible Odplata - První část z roku 2023, s původním názvem Dead Reckoning Part Two (Odplata - Část druhá).

Sedmý dílu ale celosvětově vydělal 570 milionů dolarů, což při rozpočtu rozpočtu 291 milionů bylo zklamání. Studio ta změnilo strategii pro pokračování – datum uvedení bylo posunuto a s ním přišel i nový název.

Podle serveru The Hollywood Reporter se rozpočet filmu už vyšplhal na 400 milionů dolarů, což by z něj udělalo čtvrtý nejdražší film v historii. Název Poslední zúčtování by mohl přitáhnout více diváků do kin, ale jde údajně proti tomu, co si Cruise pro sérii přál. „Harrison Ford je legenda,” řekl Cruise v roce 2023. „Doufám, že budu pokračovat dalších 20 let a jednou ho doženu. Rád bych točil Mission: Impossible filmy, dokud budu v jeho věku.”

Spekuluje se také o tom, že studio Paramount plánuje film uvést na příštím filmovém festivalu v Cannes. Nový díl naváže na události filmu MI: Odplata - První část a přivede zpět oblíbené postavy, včetně Vinga Rhamese a Simona Pegga, dočkáme se ale také nových, ty si zahrají Hayley Atwell a Pom Klementieff. Angela Bassett a Vanessa Kirby se rovněž vrátí. O režii se opět stará Christopher McQuarrie, který už natočil tři díly Mission: Impossible, napsal ale také scénáře k filmům Top Gun: Maverick, Na hraně zítřka, či oscarovému trháku Obvyklí podezřelí.

Film Mission: Impossible – Poslední zúčtování má být uvedena do kin příští rok, plánované datum je 22.5.2025.