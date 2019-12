Nvidia Shield TV Pro 2019: to nejlepší zase o kousek lepší [test]

Letošní revize oblíbeného přehrávače Shield TV razantně změnila vzhled levné verze, dražší verze Shield TV ale netrpí tolika kompromisy.

Nvidia Shield TV od svého uvedení v roce 2015 nezvykle odolává času. Při svém uvedení se stal nejvýkonnějším přehrávačem k televizoru a tuto pozici si drží do dnes. Letošní nová generace je v zásadě pořád stejná, rozšířila se mírně funkční výbava, ale výkon vzrostl jen o nepatrných pár procent.

To, že Shield za ta léta nic moc zásadního neohrozilo, je jen z části dané schopnostmi Nvidie, především se zlepšila výbava televizorů a změnilo se chování zákazníků. Všechny dnešní jen trochu lepší televizory obsahují operační systém s podporou aplikací a od stahování filmů se přešlo k jejich streamování z placených služeb případně i z pirátských zdrojů. Philips i Sony vyřešily počáteční problémy se systémem Android TV a jejich současné televizory nabízejí dostatečně rychlé a stabilní prostředí. Žádný další doplňkový přehrávač potom nepotřebujete a firmy necítí potřebu v této oblasti něco nového vymýšlet.



Nový Shield TV Pro je v těle předchozího základního Shieldu.

Nové je hlavně dálkové ovládání

Nvidia Shield Android TV ale díky své výbavě dokáže oslovit náročné zákazníky, kteří se bez jeho schopností neobejdou. Pokud chcete přehrávat prostorový zvuk Dolby Atmos, potřebujete externí zdroj obsahu a dekodér. Soundbary připojované rovnou k televizoru jsou limitované možnostmi optického nebo HDMI-ARC propojení.

I když si na televizoru zaplatíte nejvyšší verzi Netflixu nebo Amazon Prime Video, které podporují Dolby Atmos, nikdy to neuslyšíte. Zatím jen několik velmi drahých televizorů podporuje HDMI-eARC, které zvládne poslat Dolby Atmos do soundbaru. Pokud máte doma sestavu pro Dolby Atmos, zvuk z televizoru vám stačit nebude. Podobně v případě projektoru potřebujete samostatný zdroj obsahu, který se postará i o zvuk. Zpětný HDMI kanál pro soundbar není v případě projektoru praktický a proto jej projektory většinou ani nenabídnou.

V těchto případech právě potřebujete Nvidia Shield TV nebo jiný podobně chytrý přehrávač. Navíc díky výkonu přehraje Shield všechny typy formátů a v letošní verzi si poradí i s Dolby Vision.

Nová stará verze

Naposledy se výrazně Shield měnil před dvěma lety, kdy se zmenšil samotný přehrávač. Původní velký Shield se prodával s interním diskem jako Shield TV Pro. Letos to je podobné.

Viděli jsme nový Shield Android TV a víme, co nabídne S novým Shieldem jsme mohli strávit pár hodin a získat tak nejen technické specifikace, ale i pár prvních dojmů. Na trh přichází právě nyní.

Dosavadní základní přehrávač se nyní přejmenovává na Shield Android TV Pro a přibývá nová levnější (a očesaná) verze přehrávače v provedení malého válečku. Základní levnější Shield TV má jen 2 GB RAM a 8GB úložiště rozšiřitelné přes microSD. Oproti tomu Shield TV Pro nabídne 3 GB RAM a 16 GB úložiště (stejně jako dřív stejný základní Shield) a především dva USB pro připojení disků nebo klávesnice a myši.

Kapacita úložiště 8 nebo 16 GB není zrovna limitující. Vždy ji můžete spojitě rozšířit microSD kartou u základní verze nebo USB diskem u Pro varianty.

Nvidia se chlubí novým výkonnějším procesorem, jeho výkon je ale nejméně zajímavý. Je prakticky stejně výkonný a ani ve hrách pro Android nebo emulátorech starších konzolí nepocítíte nárůst výkonu. Nový procesor především dovoluje přidání podpory Dolby Vision a lepšího upscalingu.

Hlavní stížnosti na nový Shield TV se týkají malé paměti u nové levné verze, případně nepřibalování herního ovladače k Pro verzi.

Ovladač jak malá čokoláda Toblerone

Nejvýraznější novinkou Shieldu se stává nový ovladač s trojúhelníkovým profilem. Vypadá docela nezvykle, ale v ruce sedí velmi pohodlně. Díky rozměrům se dovnitř vešly i dvě AAA baterie, snáze dostupné než předchozí knoflíkové baterie.



Nezvyklý trojúhelníkový tvar překvapivě padne do ruky. Ovladač je samozřejmě Bluetooth, ale nahoře má také IR diodu pro ovládání televizoru nebo receiveru

Tlačítka na ovladači jsou navíc podsvícená a rozsvítí se při detekci pohybu. Stačí tedy vzít ovladač do ruky a hned i ve tmě vidíte zřetelné symboly na tlačítkách. Jas není nějak výrazný, za dne si jej ani nevšimnete, v noci to ale výrazně pomáhá. Ovládání už není tak jednoduché jako dřív, ale pořád se snadno používá a konečně máte fyzická tlačítka pro ovládání hlasitosti. Nový vypínač navíc umí přes infra vypnout televizor a pomocnému tlačítku vpravo nahoře můžete přiřadit vlastní funkce od různých nastavení po spuštění vlastní aplikace.



Dvě AAA baterky jsou praktičtější než CR2032. Tlačítka ve tmě svítí a rozhodně to pomáhá

Největší rozpory budí velké tlačítko Netflix. Spouští aplikaci Netflix a kvůli umístění těsně vedle tlačítka pro snížení hlasitosti o něj určitě občas omylem zavadíte. A když se budete zrovna dívat na Netflix, naštve vás to taky, tlačítko vás totiž vrátí do hlavní nabídky. Kdyby místo něj bylo programovatelné tlačítko, kterému přiřadíte třeba Kodi nebo YouTube, bylo by to lepší. Stejně tak to tlačítko tam nemuselo být vůbec. Ale Netflix si zaplatil a Nvidia ráda prostor na ovladači prodala.

Ovladač slibuje ještě jednu chytrou věc – pokud jej ztratíte v gauči či pod dekou, můžete jej rozpípat a tak snadněji najít. Základní malý Shield TV má na to samostatné tlačítko, Shield TV Pro tlačítko nemá a musíte vybrat položku z nabídky, což bez ovladače jde těžko. Musíte tedy sáhnout třeba po ovladači od televizoru nebo připojit do USB myš.

Obraz vylepšený umělou inteligencí

Shield TV samozřejmě umí přehrávat na 4K obrazovce obsah v libovolném rozlišení, nově ale umí vylepšit přepočítaný obsah u zdrojů v 720p a 1080p. Základní vylepšení doplňuje vylepšení s využitím umělé inteligence, zásadní rozdíl mezi nimi ale nenajdete. Vylepšení se chová jako chytré doostření obrazu, při maximální úrovni už efekt docela ruší, na střední nastavení jde o mírné doostření. Popravdě se zapnutým doostřováním buď z dálky nevidím žádný rozdíl, nebo mne to spíš ruší. Není to rozhodně funkce, kvůli které byste si měli nový Shield TV kupovat. Doostřování přeostřuje i kompresní artefakty u horších zdrojů, takže ze špatného zdroje určitě něco kvalitního nevyrobí.



Základní neupravený obraz vs. chytré doostření. Nejvíc je změna vidět na tenkých vláknech



Na obrazovce si můžete při přehrávání obraz rozdělit pro lepší porovnání před a po

Užitečnější mi přijde korekce snímkové frekvence výstupu podle přehrávaného obsahu. Na Shieldu funguje od začátku v Kodi a Plexu, tedy v aplikacích, které to podporují. Pokud přehráváte film s 24 snímky za sekundu, přehrávač nastaví i 24 Hz na výstupu a vše je zcela plynulé.

Nový Shield TV to ale umí nastavit, i když to aplikace přímo nepodporuje. Pokud na 60 Hz výstupu sledujete třeba televizní vysílání, která u nás vysílá v 25p, při táhlých pohybech si můžete všimnout rušivého cukání. Nově při sledování televize třeba přes Kuki stačí stisk tlačítka a Shield TV proměří přehrávaný obsah a nastaví nejvhodnější frekvenci na výstupu. Detekci musíte aktivně vynutit a na chvíli obraz zmizí, není to tedy automatické a neviditelné. Pokud vám ale cukání vadí, jde to konečně opravit.

Nvidia: it’s in the game

Nvidia má samozřejmě velké jméno v počítačových hrách a tak hry jsou nedílnou součástí i Shield TV. Služba Geforce Now pro streamované hraní přes internet je stále zadarmo v rámci betatestování, brzy by se ale měla proměnit na placenou verzi. K Shieldu stačí přes Bluetooth připojit libovolný gamepad (podporuje gamepady pro Xbox, Playstation, Nintendo Switch nebo obecné Bluetooth) nebo do USB připojíte klávesnici a myš a můžete začít hrát. Zatímco dříve byl herní ovladač součástí základní a později jen Pro verze, letošní Shield nemá herní ovladač přibalený v žádné variantě. Musíte použít svůj vlastní.



Přes Geforce Now můžete hrát hry ze své vlastní knihovny,

i když doma nemáte výkonný počítač

V cloudu potom máte přístup ke své vlastní knihovně her pro Steam, Uplay, Battle.net nebo Origin a všechny hry můžete hrát přímo na televizoru. Díky ukládání pozic v cloudu můžete hru rozehrát na počítači a pokračovat na televizoru. Potřebujete samozřejmě rychlé připojení k internetu a raději přímo kabelem, ne přes Wi-Fi. Navíc musíte počítat s večerní špičkou, kdy chtějí hrát všichni, a několik dlouhých minut si počkáte, než se dostanete k hraní.

Když potřebujete ke hraní klávesnici a myš, není základní malý Shield TV bez USB portů moc vhodný. Ty přes Bluetooth přidávají zbytečné zpoždění. Přes gamepad to ale pojede a budete mít pocit výkonné herní konzole.

Můžete případně streamovat hry i ze svého domácího počítače přes technologii GameStream, v tom případě ale musíte mít sami výkonný počítač. V rámci Geforce Now dostanete výkonnou grafickou kartu i procesor v cloudu. Koupil jsem si třeba na Steamu Kingdom Come: Deliverance, i když nemám doma počítač, který to utáhne. Díky Geforce Now to ale můžu hrát v cloudu ve FullHD rozlišení s plnými detaily.

Co zatím hapruje

Ačkoli je Shield nejvýkonnější a nejvybavenější, bohužel má pořád několik slabých míst, které zbytečně kazí dojem. Českému zákazníkovi bude především vadit chybějící aplikace pro HBO GO, v Play Store ji nenajdete a nepomůžete si ani doinstalováním z APK. Problém je hlavně na straně HBO, v rámci Play Store podporují jen úplně první hardwarovou revizi Shieldu, přitom by stačilo do nějaké tabulky přidat i čísla těch novějších verzí. Při ručním doinstalování z APK (nebo z Playstore na prvním Shieldu) pak nefunguje přehrávání – video se přehrává buď zmenšené na cca 70 % nebo naopak zvětšené na 200 %, HBO GO můžete na Shieldu přehrávat z mobilu přes podporu Chromecast, pak je rozměr videa v pořádku, samotná aplikace ale nefunguje korektně.

Druhá chyba je pak víc na Nvidii – ani nový Shield nepodporuje kodek VP9.2, který je nutný pro podporu HDR obsahu na YouTube. Právě na YouTube najdete přitom spoustu ukázkových HDR videí, kterými se můžete chlubit návštěvám. Tento kodek pak používá Google i pro filmy na Play Movies, ale tady je zase v případě České republiky bubák na straně Googlu. U nás si nemůžete na Play Movies koupit filmy v HDR a 4K, ač to jinde Google nabízí.

Pořád to nejlepší, co můžete mít

Stále platí, že Nvidia Shield TV je ten nejlepší přehrávač k televizoru nebo projektoru, který můžete mít. Tam, kde si jiné přehrávače vylámou zuby, tady jede vše skvěle. Netflix, Amazon Prime Video, jedou bez problémů a snad HBO konečně opraví HBO GO. Jestli máte sestavu pro Dolby Atmos a chcete jí přidat trochu chytrosti, Shield bude rozhodně univerzálnější než Apple TV 4K, které nedává takovou volnost v aplikacích jako platforma Android TV.

Nový Shield neznamená zásadně nezbytný upgrade. Pokud používáte starší verzi, o nic podstatného popravdě nepřicházíte. Nové dálkové ovládání bude časem dostupné i samostatně a pojede i na starších Shieldech. Smysl to má, jen pokud opravdu potřebujete Dolby Vision.

Základní Shield TV se hodí hlavně jako doplněk televizoru, kvůli menší paměti a 32bitovému systému na něm nepojede Plex Server (jen klient ano), některé náročné hry a emulátor her pro Gamecube. Kvůli chybějícím USB nepřipojíte větší disky nebo periferie. Shield TV Pro tohle řeší a stojí podobně jako dřív základní Shield. Cena je logická, je to totiž jen mírně vylepšený předchozí základní Shield. Pokud jen přehráváte obsah z Netflixu nebo sledujete IPTV, bude základní Shield TV určitě stačit. Zahrajete si na něm i hry přes Geforce Now. Dražší Shield TV Pro má především dvě USB 3.0 a o giga operační paměti víc. Jestli vám to stojí za příplatek 1500 Kč, tak to bude určitě lepší volba.

Nvidia Shield TV Pro

Cena: 5 699 Kč

Zapůjčil : Nvidia

: Výrobce: Nvidia

Technické parametry