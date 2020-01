O True Wireless sluchátka je velký zájem, Apple jich prodává desítky miliónů

Je tomu tři roky, kdy Apple zrušil u svých nových iPhonů sluchátkový výstup 3,5 mm - tzv. malý Jack. Tehdy naprostý standard, bez kterého drtivá většina lidí nedokázala smartphone představit.

Nyní o tři roky později se ukazuje, že šlo o skvělý obchodní tah. Především se opět povedlo Applu vytvořit nový segment trhu, na kterém vydělává. Zcela bezdrátová, tzv. True Wireless sluchátka (TWS).

Jestliže o bezdrátová sluchátka byl do té doby zájem, tak od té doby se dramaticky zvýšil. Velký podíl na tom má však i technický vývoj. Zlepšila se kvalita zvuku, prodloužila se výdrž baterie, rozšířil se výběr.

Nejzajímavějším segmentem jsou ale True Wireless sluchátka. Ta před třemi lety nikdo prakticky neznal, po uvedení prvních sluchátek Apple AirPods v roce 2016 se vše změnilo. Postupně se True Wireless sluchátka stala nejrychleji rostoucím segmentem sluchátkového trhu, který si nikdo nedovolí ignorovat. TWS sluchátka postupně začali prodávat všichni, ti poslední se přidali letos na CESu 2020. Lze si všimnout, že TWS sluchátka prodávají i výrobci audiotechniky, kteří sluchátka dříve vůbec neprodávali.

Pokud se podíváme na současný trh s True Wireless sluchátky, tak Apple má necelých 60 % trhu. V roce 2019 se prodeje TW sluchátek zvedly o 200 %, ale vzhledem k vyšším cenám sluchátek Apple, inkasuje 71 % z celkové částky, kterou za TW sluchátka lidé utratí. A pokud se podíváme na tabulku zisku, je vidět, jak s uvedením prvních AirPodů velmi rychle začal růst nejen příjem, ale především zisk.

Loni začal Apple prodávat svá první True Wireless sluchátka s aktivním potlačením hluku. Bez ohledu na to, že je Apple nezačal prodávat jako první, tak zájem je enormní. A to jsou drahá (7 290 Kč), dražší než lépe hrající konkurence. Dle Nikkei je zájem tak velký, že se na sluchátka musí čekat – a to Apple zvýšil výrobu z 1 miliónu na 2 miliony kusů měsíčně.

Podle Canalys se na každých 100 smartphonů prodá 48 bezdrátových sluchátek, v roce 2023 se má prodat celkem 726 miliónů bezdrátových sluchátek. Jen letos Apple má prodat 60 miliónů bezdrátových AirPodů, a to nepočítáme značku Beats, kterou má pod sebou Apple také.

Dá se předpokládat, že True Wireless sluchátka si lidé nekupují jako svá jediná, zvláště u movitějších slouží jako doplněk k velkým cestovním sluchátkům s aktivním potlačením hluku. Na rozdíl od drátových si tak lidé koupí více modelů, a to pomíjím fakt, že bezdrátová sluchátka mají v drtivé většině vestavěnou baterii bez možnosti výměny, takže výrobci mají jistotu, že si po pár letech koupí sluchátka zase nová.

Z podílu jednotlivých výrobců TWS je vidět, že s obrovským odstupem Apple následuje Bose, Samsung, Sony a další výrobci. Celkové tržby za bezdrátová sluchátka mají v roce 2024 přesáhnout 100 miliard. A z tak velkého koláče si bude chtít ukrojit každý.

