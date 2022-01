Obrovský 4K QLED televizor s úhlopříčkou 2,5 metru ukázalo TCL. A cena je pod 200 tisíc

Poměrně zajímavou novinku na CESu představilo TCL. V poslední době se roztrhl pytel s opravdu velkými úhlopříčkami, nicméně ceny jsou zatím hodně vysoké (i když pamatuji, jak Sharp za svůj 108" Full HD LCD televizor chtěl přes 2 miliony korun). Pro americký trh TCL nyní začalo nabízet svůj 98" (2,5 metrový) 4K QLED televizor.

Televizor je osazen 10 bitovým 100Hz/120Hz Quantum Dot LCD displejem, podsvícení je přímé zadní s lokálním řízením jasu v 192 zónách (FALD). Televizor potěší čtveřicí HDMI vstpů, z toho dva jsou HDMI 2.1 s VRR v rozsahu 48 až 120Hz, podporu režimu 4K120P, samozřejmostí ALLM a eARC. Automatický herní režim pak optimalizuje obraz pro hry a minimalizuje zpoždění.

HDR nabízí podporu všech formátů, tedy HDR10, HDR10, Dolby Vision a HLG. Systém je TCL už tradičně Google TV, nechybí tedy integrovaný ChromeCast, Alexa, či hlasové ovládání. Kvalitní zvuk by měl zajišťovat systém 2.1, s výkonem 50 W, kdy pravý a levý kanál mají výkon 2x 15W , o basy se stará 20 W subwoofer umístěný na zadní straně, Dolby Atmos je samozřejmostí.

Pokud by vás zajímalo, kolik váží televizor s obrazovkou 98", tak se stojanem to činí 62,6 kg. Pro USA je ohlášená cena 7 999 USD, v Evropě by odhadem mohla být lehce nad 190 000 Kč.

