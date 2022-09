Očekávaný Black Adam má nový trailer. Ukazuje, že Dwayne Johnson byl výborná volba

Jestli je některý herec dlouhá léta sázkou na jistotu co se týče úspěchu filmu (finančního i diváckého), tak je to Dwayne Johnson. Dokonce patří mezi „nejziskovější“ herce – tj. kolikrát se dolar zaplacený herci pak vrátí filmovému studii ve formě zisku. Není proto divu, že i Dwayne Johnson se objeví v komiksovém filmu od DC Comics. Ten půjde do kin pod názvem Black Adam.

O film bude? Muž, který před pět tisíci lety získal moc egyptských bohů, neúmyslně vypustil démony známé jako Sedm smrtelných hříchů. Za trest byl trest uvězněn do hrobky, ze které nebylo úniku. Nyní, o 5 000 let později je Black Adam vysvobozen a chce uplatňovat v moderním světě své pojetí spravedlnosti.

Film Black Adam bude volně navazovat na film Shazam! z roku 2019, kde v závěru se právě odkaz na tuto novou postavu mihl. Na rozdíl od komedie Shazam! by měl být Black Adam daleko vážnější.

Velmi zjednodušeně to řekl režisér filmu Jaume Collet-Serra, který už Johnsonem natočil úspěšný film Expedice: Džungle. Podle něj by Black Adam měl být moderní Dirty Harry všech superhrdinů a některých superpadouchů. Zkrátka nemilosrdný, nezastavitelný bůh, který žije podle vlastního kodexu, který ochrání svou rodinu a svůj lid. Základním rozdílem mezi ním a jinými „kalnými“ superhrdiny je, že Black Adama nemá žádné problémy se zabíjením svých nepřátel.

Ještě slibnější ale je, že v komiksu se Black Adam se utká se Supermanem a Dwayne Johnson potvrdil, že v budoucnu to čeká i jeho postavu. Sice se spekuluje, kdo bude Supermana hrát, ale sám Johnson se velmi pochvalně vyjadřuje o Henrym Cavillovi.

Jaký bude výsledek? Zatím se DC Comics nedaří moc Marvelu konkurovat, již natočený film Batgirl za 100 miliónů dolarů raději zcela odepsal, další projekty se posunují. A právě na film Black Adam filmové studio velmi sází. Premiéra je naplánovaná na 20.10.2022.