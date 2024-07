Očekávaný film Captain America: Nový svět má první trailer. Red Hulk přichází

Po několika odkladech a spoustě přetáček se chytá do kin novinka od Marvelu, film Captain America: Nový svět. Půjde o první samostatný film, kde hlavní postavou nebude už Steve Rogerse/Chris Evans, ale Sam Wilson, kterého hraje Anthony Mackie. Není to ale jediná změna, generála Thaddeuse Rosse bude nově hrát Harrison Ford, a to kvůli úmrtí herce Williama Hurta v roce 2022.

O čem má film být? Oficiální popis zní: „Po setkání s nově zvoleným americkým prezidentem Thaddeusem Rossem se Sam Wilson ocitá uprostřed mezinárodního incidentu. Musí odhalit příčinu nekalého globálního spiknutí.“ Už delší dobu je známo, že ve filmu Captain America: Nový svět přijde na scénu také Red Hulk, který dle komiksové předlohy Red Hulk není nikdo jiný, než právě generál Ross. V traileru se Red Hulk ostatně mihne také.

Režisérem je poměrně neznámý rodák z Nigérie, Julius Onah, který má za sebou tři nepříliš podařené menší filmy (například mizerné sci-fi The Cloverfield Paradox). Za scénářem pak stojí dvojice Malcolm Spellman a Dalan Musson (pracovali na seriálu Falcon a Winter Soldier). Za kamerou stál Kramer Morgenthau (Creed II, Terminator Genisys, Thor: Temný svět).

Výrobu filmu provázely potíže a kvůli negativním reakcím diváků při testovacích projekcích došlo k velmi mnoho změnám a přetáčkám. Původně měl mít film premiéru v květnu 2024, pak v červenci 2024, nyní je datum premiéry stanoveno na 14. února 2025.