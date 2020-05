Old Guard: Nesmrtelní – Charlize Theron jako válečnice v komiksové jízdě na Netflixu [trailer]

No, Netflix se snaží. Recept na své filmy má jednoduchý. Do hlavní role obsadí známou hereckou hvězdu, tu doplní méně známým týmem, to zkombinuje se svižným scénářem. Ve scénáři nesmí chybět rychlý děj a neustálá akce s relativně triviální zápletkou, vše se točí s rozumným rozpočtem. A samozřejmě nesmí chybět zkušený kameraman, který zajistí, aby film měl šmrnc a dobře vypadal.

V novince pod názvem Old Guard: Nesmrtelní uvidíme Charlize Theron (např. Šílený Max: Zběsilá cesta, Atomic Blonde: Bez lítosti), ve vedlejších rolích vám budou povědomí herci Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange), možná ještě Marwan Kenzari (Vražda v Orient expresu), či Harry Melling (Dudley Dursley z Harryho Pottera).

Scénář vznikl podle komiksové série se stejným názvem (The Old Guard), takže se dá předpokládat, že v případě úspěchu filmu můžeme očekávat pokračování. O čem to ale vlastně bude?

Tajná skupina nesmrtelných vojáků chrání pod vedením bojovnice Andy smrtelný svět už stovky let. Ve filmu jednotka dostane zakázku na záchrannou misi, při které dojde k odhalení jejich nadpřirozených sil. Andy spolu s nejnovější členkou týmu musí jednotce pomoct s likvidací těch, kdo se za každou cenu snaží replikovat a prodávat jejich superschopnosti.

O režii se postarala poměrně neznámá Gina Prince-Bythewood (Tajný život včel), o kameru naopak velmi zkušený Barry Ackroyd (Jason Bourne, Kapitán Phillips, Zelená zóna, nominace na Oscara za Smrt čeká všude).

Na Netflixu má film Old Guard premiéru 10. července.