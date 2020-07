Old Guard: Nesmrtelní – nový trailer na akční trhák s Charlize Theron v hlavní roli

Akční filmy Vyproštění s Chrisem Hemsworthem, nebo Bratrstvo pěti od Spikea Leeho ukazují, že Neflix bojuje proti rostoucí konkurenci (Disney + či HBO Max) s riziku nedostatku filmů jednoduše. Točí vlastní "prémiové" tituly. Tentokrát sází na komiksové téma.

V novince pod názvem Old Guard: Nesmrtelní uvidíme tentokrát herečku Charlize Theron (např. Šílený Max: Zběsilá cesta, Atomic Blonde: Bez lítosti). Jak je obvyklé, vedlejší role dostali méně známá jména, asi vám budou povědomí herci Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange), možná ještě Marwan Kenzari (Vražda v Orient expresu), či Harry Melling (Dudley Dursley z Harryho Pottera), tím to asi končí.

Film vznikl podle poměrně rozsáhlé komiksové série s názvem The Old Guard, takže Netflix můžem v případně točit další a další pokračování. Už dle názvu asi poznáte, o čem film bude. Tajná skupina nesmrtelných vojáků chrání pod vedením bojovnice Andy smrtelný svět už stovky let. Ve filmu jednotka dostane zakázku na záchrannou misi, při které dojde k odhalení jejich nadpřirozených sil. Andy spolu s nejnovější členkou týmu musí jednotce pomoct s likvidací těch, kdo se za každou cenu snaží replikovat a prodávat jejich superschopnosti.

Vizuální stránku má na starost velmi zkušený kameraman Barry Ackroyd (Jason Bourne, Kapitán Phillips, Zelená zóna, nominace na Oscara za Smrt čeká všude). O režii se překvapivě postarala naprosto neznámá Gina Prince-Bythewood (Tajný život včel).

V každém případě předloha filmu je zajímavá, trailer vypadá skvěle, takže se máme na co těšit. Na Netflixu má film Old Guard premiéru 10. července.