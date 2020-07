Old Guard: Nesmrtelní – válečnice Charlize Theron průměrný akční film Netflixu nevytrhne [recenze]

Plusy Kvalitní kamera a střih

Charlize Theron - herecký výkon a bojové scény

Vcelku zajímavé téma Minusy Předvídatelný děj a šablonový scénář

Nelogické jednání postav

Plochá a neoriginální režie

Zahozené nosné téma 4 /10 Hodnocení

Netflixu roste v Disney +, Amazonu Prime, Apple TV + a HBO MAX poměrně silná konkurence, a tak nenechává nic náhodě a stále více produkuje vlastní originální obsah. A to nejen seriály, ale také filmy. A zatím co seriály se daří, tak s filmy je to spíše střídavě oblačno.

Komiks jako záruka úspěchu?

Seriálová a filmová tvorba v posledních dvaceti letech je silně poznamenána obrovským komerčním úspěchem komiksových filmů. Žánr, který byl dříve jen okrajovým tématem pro geeky a fanoušky tohoto žánru. Marvel ale ukázal, že dokáže tržbami bez větších problémů překonat jakoukoliv další filmovou tvorbu.

Netflix ostatně také s Marvelem spolupracoval a vznikly seriály Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, či The Punisher. Seriály byly úspěšné a přes občas pokulhávající kvalitu scénářů rozhodně představovaly velké lákadlo pro diváky. Spolupráce s Marvelem ale se spuštěním Disney+ ale padla, a tak se Netflix "vrhl" na další, do jiných vydavatelství. A přesně sem spadá komiksová série Old Guard. Ta je od vydavatelství Image Comics, vytvořili ho autor Greg Ruck a ilustrátor Leandr Fernandez.

Smrtelní nesmrtelní

Ve filmu se setkáváme se skupinou nesmrtelných bojovníků, kteří procházejí staletími a snaží se konat dobro. Účastní se spousty bitev, více či méně známých historických událostí a přitom se jim dlouhá staletí daří svoji existenci tajit. Jenže dvacáté a dvacáté první století už je časem, kdy stále vzniká stále více a více záznamů, a tak je jen otázkou času, než partička nesmrtelných jedinců vzbudí pozornost.

Na začátku filmu se setkáme s nejstarší Nesmrtelnou, v podání herečky Charlize Theron. Spolu s několika členy skupiny souhlasí s plánem na záchranu unesené skupiny studentek, s žádostí o pomoc v této akci přijde agent CIA v podání Chiwetela Ejiofore (známý nejvíce z filmu Doctor Strange). Na scéně se zároveň objevuje nová nejmladší nesmrtelná, které o své mimořádné schopnosti však zatím nemá tušení. Tyto dvě události se prolínají – zatím co skupina nesmrtelných při neúspěšné akci zjišťuje, že někomu nalítla, příslušnice americké armády teprve objevuje svoji neschopnost umřít při neúspěšné akci.

A zatím se skupina nesmrtelných snaží pomoci nové člence, tak někdo jiný má zájem o jejich schopnost regenerace. Ten někdo jiný je vědec bez jakýchkoliv morálních zábran – zahrál si ho Harry Melling (známý především jako Dudley Dursley z filmů o Harrym Pottererovi).

Promarněná příležitost

Zda se vám film bude líbit záleží na vašich očekávání, znalostech žánru a především na nárocích, které máte na žánrové filmy. Pokud vám nebude vadit, že postavy se chovají občas velmi předvídatelně a film jede velmi šablonovitě, tak nebudete moc zklamaní. Film trochu působí, jak by tvůrcům stačilo natočit slušné Béčko či Céčko, čemuž ale neodpovídá kvalitní obsazení hlavní role. A také velmi zkušený kameraman. Za kamerou totiž stál Barry Ackroyd, který točil například filmy Jason Bourne, Smrt čeká všude, Černobílá spravedlnost, nebo Kapitán Phillips.

Díky kameře a dobrému střihu film nevypadá levně, má atmosféru, rytmus, zkrátka "šmrnc". K tomu přidejte povedené bojové scény, zejména ty, ve kterých účinkuje Charlize Theron, u které je poznat, že absolvovala například tvrdý tréning při přípravě na roli v akčním filmu Atomic Blonde: Bez lítosti. Kamera zkrátka neuhýbá (i když do Johna Wicka má daleko), netřese se a film netrpí "kulometným střihem", který zakryje nevalné reálné schopnosti herců. Navíc Theron je skvělou herečkou a své scény "utáhne", podobně jako Chiwetel Ejiofor. Zbytek hereckého obsazení se snaží, občas jsou ale spíše do počtu.

Spíše pilot seriálu, než akční pecka

Pro znalce žánru zůstává nezodpovězena spousta otázek. Nesmrtelní například umírají a obživnou až po chvíli, přičemž během té doby jsou zcela bezbranní a když obživnou, tak si toho záporáci vůbec nevšimnou. Na otázky jaká zranění zvládnou, jak dlouho se hojí, nebo zda nesmrtelné ženy mohou mít děti odpovědi nejsou. Přitom Deadpool a Wolverine ukázali, že tento žánr může být zábavnější, krvavější, nebo vážnější a dramatičtější, avšak potenciál "nesmrtelných" zůstal minimálně ve filmu Old Guard nevyužit.

Otevřený konec ukazuje, že si tvůrci nechávají otevřená vrátka pro další pokračování, ostatně komiksová předloha má spousty dalších dílů. Spíše seriálový scénář a neoriginální režie představují největší slabinu tohoto filmu – sice ho zhlédnete a vcelku si užijete, ale nic hlubšího ve vás nezanechá.

