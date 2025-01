OLED televizor Panasonic Z95B dostane jasnější čtyřvrstvý panel s technologií Primary RGB Tandem a vylepšený zvuk

Na veletrhu CES 2025 představil Panasonic svoji novou vlajkové série OLED televizorů Z95B. Srdcem nové série bude nová generace OLED panelu s technologií Primary RGB Tandem. Řada Z95B bude dostupná ve velikostech 55", 65" a 77".

Namísto dříve používané MLA-OLED technologie využívá nový OLED panel využívá čtyřvrstvou emisní strukturu (oproti dosavadním třem vrstvám), což má přinést zvýšení světelné účinnosti o 40 procent. Tato inovace výrazně vylepší nejen jas, ale také zvýší čistotu a objem barev, navíc to ale přinese i snížení spotřeby.



Nový panel má čtyři vrstvy, z toho dvě modré

OLED panel dostane ale také zcela nový chladicí systém ThermalFlow, který byl vyvinut inženýry Panasonicu. Byl inspirován aerodynamickými technikami z oblasti závodních vozů – systém optimalizuje proudění vzduchu a rozmístění komponentů pro efektivnější odvod tepla, což pomáhá udržovat vysoký výkon panelu. Loňský model Z95A byl s jasem přes 1700 nitů jeden z nejjasnějších OLED televizorů na trhu, to by nový Z95B by měl s přehledem překonat.



Přepracovaný je také systém chlazení OLED panelu

O zpracování obrazu se stará nejnovější procesor HCX Pro AI MK II s vylepšeným 4K remasteringem, který pomocí umělé inteligence optimalizuje kvalitu streamovaného obsahu. Televizor podporuje Dolby Vision IQ s funkcí Precision Detail, která díky světelnému senzoru upravuje obraz podle okolního osvětlení. Pro hráče nabízí Z95B podporu HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium a NVIDIA G-Sync Compatible. Televizor zvládá obnovovací frekvenci až 144 Hz včetně podpory Dolby Vision. Nechybí ani specializovaný herní režim True Game Mode, který zajišťuje přesné podání barev v hrách, a vylepšené mapování HDR.

Z95B využívá systém Amazon Fire TV s integrovanou Alexou. Novinkou je podpora Prime Video Calibrated Mode, který automaticky optimalizuje nastavení obrazu podle typu obsahu. Televizor také podporuje kalibraci pomocí systému Calman a ISFccc – poprvé v televizoru s Fire TV, samozřejmostí jsou mají být přesně nastavené filmové obrazové režimy, Panasonic nadále pokračuje ve spolupráci se Stefaem Sonnenfeldem a společností Company 3. Sonnenfeld je spolupracovníkem a koloristou některých z nejlepších filmařů světa a v jeho studiu jsou právě OLEDy Panasonic využívány při každodenní práci.

Kromě nového panelu Panasonic letos kompletně přepracoval vestavěný systém reproduktorů. Nové uspořádání zdvojnásobuje dle výrobce šířku zvukové scény a nechybí vylepšený subwoofer, jehož výkon byl zvýšen z 20W na 30W. Boční a směrové reproduktory byly přemístěny výše a dále od sebe, což přináší výrazné zlepšení zvukových efektů a dynamiky jak pro obsah v Dolby Atmos, tak pro běžný stereo zvuk. Zvuková inovace zahrnuje i technologii 360 Soundscape Pro, kterou naladil Technics.

Televizor se vyznačuje minimalistickým plochým designem s prémiovými materiály. Nabízí odnímatelné kryty konektorů, otočný stojan (kromě 77" modelu) a tenčí provedení pro montáž na zeď. V Evropě by se měla nový OLED Panasonic Z95B měl začít prodávat začátkem léta, cena samozřejmě ještě není známa.