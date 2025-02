O2 TV a Voyo končí a spojí se v nové službě Oneplay. Ceny startují na 199 Kč měsíčně

O čem se poslední týdny spekulovalo, to dnes společnost PPF, která vlastní O2 i televizi Nova, oficiálně potvrdila. Od 10. března bude fungovat nová streamovací platforma Oneplay, která sloučí to, co doposud fungovalo samostatně jako O2 TV a Voyo. Obsah z obou služeb se spojí na jednom místě a diváci si z několika tarifů vyberou, co všechno budou chtít sledovat.

Voyo doposud stálo 149 Kč. Základní tarif O2 TV Modrá s 36 kanály byl součástí internetových tarifů. Vyšší Bronzová se 75 kanály stál 399 Kč. Oneplay v základním tarifu Komfort bude stát 199 Kč, nabídne celou videotéku z Voya a k tomu 55 televizních stanic.

Vyšší tarif Extra Zábava za 399 Kč bude mít 100 kanálů zaměřených více na filmy a rodinnou zábavu, ale přidá i sport – odvysílá dva zápasy týdně z první české fotbalové a hokejové ligy. K tomu nabídne živé sportovní statistiky a videa s top momenty.

Extra Sport za 599 Kč ubere na filmových kanálech, ale přidá všechny důležité sportovní (těch je 25) včetně multidimenze, tedy možnosti některé zápasy sledovat z více kamer. S tím se pojí i další novinka, kanály O2 TV Sport se přejmenují na Oneplay Sport.

A nakonec tarif Maximum za 799 Kč nabídne úplně vše. Celé Voyo, 142 kanálů plných sportu, filmů i seriálů. Navíc jako jediný z tarifů umožní souběžně sledovat videa na třech zařízeních současně.

Komfort Extra Zábava Extra Sport Maximum standardní cena 199 Kč 399 Kč 599 Kč 799 Kč cena k tarifu od O2 ? 349 Kč 499 Kč 699 Kč videotéka 2000+ filmů a seriálů 2000+ filmů a seriálů 2000+ filmů a seriálů 2000+ filmů a seriálů televizní kanály 55 100 90 142 sportovní kanály základní rozšířené vše vše počet souběžných streamů 1 1 1 3

Oneplay bude od 10. března fungovat na webu oneplay.cz. Služba nabídne také novou aplikaci pro iOS, Android a různé Smart TV včetně Apple TV a Chromecastu.

Vybraný název Oneplay je mimochodem sice logický, ale ne úplně šťastně zvolený. V současnosti už totiž v zahraničí existuje několik stejně pojmenovaných služeb a aplikací, takže až je lidé budou novinku googlit nebo hledat v app storech, dost možná narazí na něco úplně jiného.

Doplňování nových informací

O2 na Facebooku potvrdilo, že k internetovým tarifům bude i nadále poskytovat základní televizní balíček („O2 TV Modrá“). Uživatelé si tak nebudou muset připlatit 199 Kč za Oneplay Komfort.

Voyo v současnosti umožňovalo streamovat na dvou zařízeních současně. Nově to bude u prvních tří tarifů jen na jednom zařízení. Až Maximum za 799 Kč to zvýší na tři souběžné streamy. A protože jde o jednu aplikaci, když se bude jeden člen rodiny dívat na televizi, další si nebude moci pustit seriál z videotéky. U nižších tarifů by však mělo být možné připlatit si za další dva streamy, cenu zatím neznáme.

Sportovní fanoušci si tak jako tak připlatí. O2 TV Sport Premium s 15 hlavními kanály je za 399 Kč, Sport Max s 22 kanály na 549 Kč. Oneplay Extra Sport bude stát 599 Kč, ale v ceně je i „Voyo“.

Oneplay zachová funkci zpětného sledování až 7 dní dozadu.

Stávajícím předplatitelům Voyo bude jejich uživatelský profil automaticky převeden do Oneplay. Ti s O2 TV budou převedeni postupně, ale už od 10. března získají přístup do Oneplaye, pokud nechtějí čekat na automatickou migraci.