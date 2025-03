Oneplay přichází. Nejdůležitější otázky a odpovědi, co se mění pro uživatele O2 TV a Voyo

Od půlnoci z neděle na pondělí bude fungovat nová streamovací platforma Oneplay (oneplay.cz), která slučuje to, co doposud fungovalo samostatně jako O2 TV a Voyo. Obsah z obou služeb se spojí na jednom místě a diváci si z několika tarifů vyberou, co všechno budou chtít sledovat. Voyo rovnou zaniklo, u O2 bude proces trvat ještě pár měsíců.

Jak bude probíhat převod

Kdo má Voyo, ten se od 10. března může přihlásit na Oneplay se stejnými údaji jako dřív, automaticky se převede předplatné i platební metody.

Kdo má O2 TV, u něj bude převod probíhat postupně na ekvivalentní tarif. Podle operátora to může trvat až pár měsíců, než O2 TV zanikne. Již od 10. března je však možné stejné přihlašovací údaje použít na Oneplay a rovnou sledovat i novou službu.

Kdo má O2 TV i Voyo současně (samostatný balíček nebo jako součást tarifu O2 TV Zlatá), ten se na Oneplay přihlásí údaji z O2 TV. Kdo si nezávisle na sobě zřídil separátní účty na Voyu i O2 TV, ten si bude muset vybrat, ve kterém z nich pokračovat, a druhý zrušit. Jinak se budou strhávat platby za dvě nezávislá předplatná Oneplay.

Převod by podle operátora měl být bezproblémový, na Oneplay se přesunou veškerá nastavení a oblíbené tituly. Na Voyu již dříve fungovaly uživatelské profily (až 5), takže každý měl vlastní historii zhlédnutých pořadů. Skrz Oneplay teď budou mít profily i televizní stanice, takže si každý člen rodiny nastaví oblíbené nebo nahraje vlastní pořady do 30denního archivu.

Komu zvolený tarif po převodu nevyhovuje, ten jej samozřejmě může změnit.

Jaké tarify

Oneplay nabídne celkem pět tarifů. Uživatelé pevného internetu od O2 získají bezplatně Oneplay k internetu, který obsahuje 42 televizních kanálů a každý měsíc si budou moci pustit pět libovolných titulků z videotéky. Nahrazuje se tím dosavadní nabídka O2 TV Modrá.

Oneplay v základním tarifu Komfort bude stát 199 Kč, nabídne celou videotéku z Voya a k tomu 55 televizních stanic.

Vyšší tarif Extra Zábava za 399 Kč bude mít 100 kanálů zaměřených více na filmy a rodinnou zábavu, ale přidá i sport – odvysílá dva zápasy týdně z první české fotbalové a hokejové ligy. K tomu nabídne živé sportovní statistiky a videa s top momenty.

Extra Sport za 599 Kč ubere na filmových kanálech, ale přidá všechny důležité sportovní (těch je 25) včetně multidimenze, tedy možnosti některé zápasy sledovat z více kamer. S tím se pojí i další novinka, kanály O2 TV Sport se přejmenovaly na Oneplay Sport.

A nakonec tarif Maximum za 799 Kč nabídne úplně vše. Celé Voyo, 142 kanálů plných sportu, filmů i seriálů. Navíc jako jediný z tarifů umožní souběžně sledovat videa na třech zařízeních současně. K ostatním je možné tuto výhodu přikoupit za 99 Kč měsíčně.

Oneplay k internetu Komfort Extra Zábava Extra Sport Maximum standardní cena součást O2 internetu 199 Kč 399 Kč 599 Kč 799 Kč cena k tarifu od O2 - - 349 Kč 499 Kč 699 Kč videotéka 5 titulů měsíčně z nabídky 2000+ filmů a seriálů 2000+ filmů a seriálů 2000+ filmů a seriálů 2000+ filmů a seriálů 2000+ filmů a seriálů televizní kanály 42 55 100 90 142 sportovní kanály - základní rozšířené vše vše HBO a Max + 200 Kč měsíčně + 200 Kč měsíčně + 200 Kč měsíčně + 200 Kč měsíčně + 200 Kč měsíčně zpětné sledování 7 dní dozadu 7 dní dozadu 7 dní dozadu 7 dní dozadu 7 dní dozadu počet souběžných streamů 1 1 (+2 další za 99 Kč měsíčně) 1 (+2 další za 99 Kč měsíčně) 1 (+2 další za 99 Kč měsíčně) 3

Pro někoho bude přechod na Oneplay znamenat příplatek, jiní zase ušetří. Například Voyo doposud stálo 149 Kč a umožnilo sledovat jej na dvou zařízeních současně. Oneplay Komfort ale stojí 199 Kč a bez příplatku nabízí jen jeden souběžný stream. Obsahuje sice 55 televizních kanálů, které Voyo nemělo, avšak pokud je nevyužijete nebo si platíte jinou televizi, zkrátka zaplatíte více.

O2 TV Bronzová se 75 kanály stála 399 Kč, takže Komfort je o polovinu levnější a obsahuje i Voyo. Nebo Extra Zábava nabídka více televizních kanálů za stejnou cenu.

Nejvíce pak pochopitelně ušetří ti, kteří si platili O2 TV i Voyo najednou.

Co se změní na co Voyo (149 Kč → Oneplay komfort (199 Kč)

O2 TV Modrá → Oneplay k internetu

O2 TV Bronzová (399 Kč) → Oneplay Komfort (199 Kč)

O2 TV Stříbrná (549 Kč) → Oneplay Extra Sport (599 Kč)

O2 TV Zlatá (899 Kč) → Oneplay Maximum (799 Kč)

O2 TV Sport Premium (399 Kč) → Oneplay Extra Sport (599 Kč)

O2 TV Sport Max (549 Kč) → Oneplay Extra Sport (599 Kč)

Jak zaplatit a jak ušetřit

Oneplay se platí kartou na webu či přes Google Pay nebo Apple Pay prostřednictvím mobilních aplikací. Stejně jako na Voyu bude možné koupit i předplacené kupóny.

Pokud máte u O2 i mobilní tarif, tak Oneplay Extra Zábava získáte o 50 Kč levněji, Extra Sport a Maximum budou o 100 Kč levněji.

Ušetřit lze pak ještě tím, pokud máte účet u Air Bank a za faktury budete platit jeho prostřednictvím. Když se vám součet všech plateb za služby O2 dostane přes 600 Kč na měsíc, vrátí se vám na účet 300 Kč. Od března se mimochodem změnila druhá podmínka. Výhodu programu Unity získáte jen tehdy, pokud zároveň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou.

Nabídka kanálů

Na čem sledovat

Oficiální seznam podporovaných zařízení a prohlížečů vypadá takto:

Webový prohlížeč na počítači

Windows : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera macOS: Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox

Webový prohlížeč na mobilu

Android : Chrome, Opera Mobile, Firefox

: Chrome, Opera Mobile, Firefox iOS: Safari

Aplikace pro chytré telefony a tablety

Android : Verze 8.0 a vyšší

: Verze 8.0 a vyšší iOS/iPadOS: Verze 16.0 a vyšší

Aplikace pro chytré televizory a set-top boxy