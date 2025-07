Orange Amps O Turntable: britská legenda vstupuje do světa vinylu

Po více než půlstoletí v prostředí hudebních zesilovačů a studiové techniky vstupuje značka Orange Amps na trh vinylových přehrávačů se svým modelem O Turntable. Tento gramofon kombinuje design vycházející z ikonických zesilovačů s technickými prvky, které odpovídají nárokům začínajících i zkušenějších uživatelů.

Orange Amps vznikla v roce 1968 jako výrobce zesilovačů – její přístroje najdeme ve výbavě legend, jako Peter Green či Stevie Wonder. Gramofon O Turntable je vyráběn v Velké Británii. Základem výbavy je systém řemenového pohonu s 24 V synchronním motorem nízké hlučnosti, kombinovaným s hliníkovým řemenem a vlastním PCB, jež společně snižují vibrace a zajišťují stabilní otáčky. Masivní 23 mm fenolový talíř využívá principu setrvačníku k rovnoměrnějšímu otáčení, což bývá obvyklé až u prémiových modelů.

Zařízení nabízí vestavěný MM phono předzesilovač, pro přímé připojení k aktivním reproduktorům nebo zesilovačům bez externího modulu. Raménko gramofonu je horizontálně rovné, s ložisky nízkého tření a automaticky nastavitelnou protiváhou – to vše pro jednoduché přehrávání bez potřeby detailního nastavení přenosky. Ovládání rychlosti je mechanické – změna pásu pod talířem mezi 33 a 45 otáčkami.

Konstrukce gramofonu staví na minimalistickém, ale rozpoznatelném designu: lesklé bílé šasi, skrytý vypínač pod spodní deskou, kryt proti prachu a podložka pod gramodesku s logem „Voice of the World“ barevné ztvárnění navazuje na styl Orange – tentokrát s moderním estetickým citem, vhodným do domácího prostředí.

Gramofon je dle výrobce připraven pro bezproblémovou integraci s vlastní řadou Pyramid System (zesilovač + reprosoustavy), ale díky vlastnímu předzesilovači lze snadno zapojit i do standardních hi-fi sestav. Cena byla stanovena na 699 USD/ 599 EUR a na trhu se gramofon objeví přibližně v polovině prázdnin

Orange O Turntable je typickým zástupcem tzv. plug-and-play gramofonů – kombinuje jednoduché ovládání, vestavěný předzesilovač a robustní mechaniku. Přesto jej lze považovat za solidní vstup do vinylového světa. Mezi potenciální nedostatky patří absence elektronické regulace rychlosti nebo možná vyšší hmotnost díky masivnímu talíři.