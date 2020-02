Oscar 2020: přehled vítězných filmů

Letošní vyhlašování Oscarů přineso velké překvapení, nejlepším filmem roku se poprvé v historii stal cizojazyčný film, a to jihokorejské drama Parazit.

Pád do hlubin šílenství na pozadí rozpadajícího se velkoměsta a násilné revolty, kterou tento neuspokojivý stav společnosti vyvolává. Joaquin Phoenix a jeho oscarová kreace v tíživém psychologickém dramatu.

Tenkrát v Hollywoodu

Nejlepší herec ve vedlejší roli

Nejlepší výprava

Devátý film Quentina Tarantina někdo chválí, někdo kritizuje, pravdu ale je, že Brad Pitt za něj konečně získal svého Oscara. Film se vrací do konce šedesátých let minulého století, kdy sleduje osudy televizního herce a jeho kaskadéra. Pokud patříte mezi fanoušky Quentina Tarantina, tak jste film viděli, jestli ne, určitě si no nenechte ujít.