Oscar 2021: přehled vítězných filmů

Na šest Oscarů nominovaný debut podle vlastní divadelní hry, kterým jeho režisér Florian Zeller dává najevo, že se jeho jméno vyplatí do budoucna sledovat.

Vynikající film. Příběh stárnoucího otce Anthonyho, který si nepřipouští svoji zhoršující se nemoc. Odmítá pomoc od své dcery Anny, ale přitom postupně ztrácí pojem o realitě, upadá stále hlouběji do labyrintu své nemocné mysli. Film překvapí mimo jiné tím, že nehraje především na dojemnou notu.

Judas and the Black Messiah

Nejlepší herec ve vedlejší roli

Nejlepší píseň

Film mapující reálné události s konce šedesátých let v USA. Biografické drama ve svém názvu odkazuje k biblickému příběhu o Ježíšovi a jeho apoštolovi Jidášovi, který ho za třicet stříbrných zradil. Zloděje aut naverbuje FBA, aby místo několika let za mřížemi se vetřel se do přízně hlavy Černých panterů, radikálního aktivisty Freda Hamptona, a donášel informace.

Hodnocení IMDb: 78 %

Žánr: Drama

Režie: Shaka King

Hrají: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Algee Smith, Graham Lutes

Původ a premiéra: USA, 2021

Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), Rakuten (titulky)