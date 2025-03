Oscar 2025, přehled vítězných filmů. Pětkrát Anora, Brutalista, Opravdová bolest, Kočičí Odysea. A také Čarodějka

Anora

Nejlepší film roku

Nejlepší režie

Nejlepší výkon herečky v hlavní roli

Nejlepší filmový střih

Nejlepší původní scénář

Mladá sexuální pracovnice Anora žije v Brooklynu a nepřestává snít o lásce. Její život nabere nový směr, když si ji objedná Ivan, divoký syn ruských oligarchů. Po týdnu plném sexu, alkoholu a kokainu v luxusním domě se oba rozhodnou rychle se vzít v Las Vegas. Ivanovi rodiče zuří – synka totiž uklidili do Ameriky kvůli problémům, které v Rusku způsobil. Sňatek s americkou prostitutkou ale považují za jeho největší prohřešek, proto míří do New Yorku s jediným cílem: svatbu za každou cenu zrušit.

Z šesti nominací na Oscara jich tento film proměnil rovnou pět. Z pěti nominací na Zlatý glóbus ale nevyužil žádnou, v Anglii pak ze sedmi nominací proměnil dvě (cena BAFTA, britský ekvivalent Oscara). Na divácký úspěch ale film, který si letos odnesl nejvíce Oscarů, zatím čeká – celosvětově utržil pouze necelých 41 miliónů dolarů.

Hodnocení Kinobox.cz: 78 %

Žánr: Komedie

Režie: Sean Baker

Hrají: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Karren Karagulian, Yuriy Borisov, Vache Tovmasyan, Ivy Wolk, Luna Sofía Miranda, Ross Brodar, Lindsey Normington, Darya Ekamasova

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 139 minut

Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Apple TV+ (titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)