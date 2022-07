Otevřená, nebo uzavřená s ANC? JBL Tune Flex jsou první True Wirelles sluchátka na světě, u kterých si můžete vybrat

Při výběru sluchátek si člověk zpravidla musí vybrat, zda chce uzavřená sluchátka, která dobře tlumí okolní hluk a případně mají i aktivní potlačení hluku, nebo otevřená, které zvuk okolí netlumí. Sluchátka JBL Tune Flex jako první dle výrobce nabízejí alternativní pojetí otevřené konstrukce a zároveň v případě potřeby slouží jako sluchátka s potlačením šumu.

Sluchátka JBL Tune Flex mají otevřenou konstrukci, která propouští okolní zvuk, takže slyšíte bezprostředním okolí i během dne stráveného poslechem oblíbené hudby. Nemají však díru uprostřed jako unikátní sluchátka Linkbuds od Sony, ale design je bližší spíše sluchátkům AirPods, takže zvukům okolí prochází mezerami mezi sluchátky a ušním otvorem.

Nicméně JBL přidává tři sady těsnicích koncovek do uší, které slouží těsnějšímu uchycení do ucha, a ty utěsní právě ty malé mezery, kudy zvuk okolí proniká k sluchu. V podstatě mění otevřená sluchátka na sluchátka, která pasivně potlačují okolní hluk. To ale není vše – sluchátka JBL Tune Flexpřidávají také aktivní potlačením hluku (ANC). K tomu přidejte funkci JBL 'Sound Fit', která přináší nejen personalizovaný zvuk, ale možnost vyladit právě naladění zvuku pro zvolené nástavce a způsob poslechu.

JBL Tune Flex nabízí šest úrovní potlačení hluku, takže jej můžete používat podobně jako jiná sluchátka s ANC, která jsou v současnosti na trhu. V zásadě je můžete používat jedním ze tří způsobů: jako otevřená sluchátka, sluchátka s pasivním potlačením hluku (pak je větší výdrž baterie), nebo jako sluchátka s ANC.

Sluchátka slibují 8hodinovou výdrží na jedno nabití, pouzdro přidává dalších až 24 hodin. Čtyři mikrofony se starají o snímání hlasu a hovory, nechybí ani Google Assistant. Odolnost dle IPX4 pak znamená, že sluchátka lze využít i u sportu.

Sluchátka JBL Tune Flex za začnou prodávat v srpnu na stránkách JBL.com za oficiálních 99,99 EUR (zhruba 2 500 Kč). Na výběr je ze tří barevných provedení (černé, modré nebo bílé), případně se má prodávat speciální poloprůhledná edice JBL Tune Flex Ghost – fialová, černá nebo bílá.

Zdroj: JBL