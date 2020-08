Palm Springs: romantická komedie, která svěžím způsobem pracuje s motivem časové smyčky [recenze filmu]

Časová smyčka, poskytující prostor k dovádění, romantickému sblížení i existenciálním úvahám o smyslu života v ní. Letní komedie, jíž nechybí hlubší podtóny i sympatická ústřední dvojice.

Plusy Ozvláštnění konceptu časové smyčky, že se v ní nenachází pouze jedna postava. Minusy Variace na známý motiv. 7 /10 Hodnocení

Filmů, v nichž se pracuje s motivem časové smyčky, která nutí postavy prožívat tentýž den nebo situaci stále dokola, je hned několik. Z posledního desetiletí jmenujme například Zdrojový kód, Na hraně zítřka nebo Všechno nejhorší. Každý z těchto titulů přitom s tímto nadpřirozeným prvkem operuje v rámci jiného žánru. Thriller, akční film, horor.

Nihilistické dovádění s existenciálním podtónem

Asi nejznámějším snímkem, využívající tohoto časového paradoxu, je romantická komedie Na Hromnice o den více. Bill Murray v ní ztvárňuje samolibého a cynického televizního reportéra, jehož povaha se opakováním stále stejného dne mění k lepšímu.

Podobně se stává lepším nejen vojákem, ale i člověkem Tom Cruise v Na hraně zítřka. Ze sobeckého zbabělce a frajírka, jemuž jde jen o jeho vlastní přežití, se stává někým, kdo nalézá odvahu a odpovědnost za ty druhé a potažmo lidstvo jako celek.

S charakterovou proměnou k lepšímu, kdy časová smyčka slouží hrdinům jako jakýsi očistec, se setkáváme i v romantické komedii Palm Springs, která se od výše zmíněných filmů liší v tom, že hlavní hrdina Nyles (Andy Samberg) se do časové smyčky na začátku nedostává, ale už v ní poměrně dlouhý čas vězí.

Vyprávění díky tomu získává více nihilistickou náladu v tom, jak Nyles na tuto situaci reaguje. Je si vědom toho, že vůbec na ničem nezáleží a že ať udělá cokoliv, tak v jeho životě to nebude mít žádné následky. Můžete provokovat, oddávat se bláznivým nápadům, užívat nebo až zneužívat této moci, kdy i když vás srazí auto, tak se na druhý den probudíte, ale výsledek je stejně zmar.

Tvůrci zde komediálním situacím dávají vážnější existenciální podtón, kdy ústřední dvojice řeší otázku nejen smyslu takového života, zaseknutého v jednom dni, ale i toho, jak v něm najít prostor pro něco víc než neustále dovádění. Třeba pro rozvinutí nebo posunutí vztahu, který spolu navázala.

Jak se s touto situací naučit žít?

Na začátku přitom Nyles a Sarah (Cristin Milioti) nestojí na stejné výchozí pásce. Nylese poznáváme jako přítele afektované družičky Misty (Meredith Hagner), který se v den svatebního obřadu v pouštním resortu uprostřed kalifornského Palm Springs oddává na lehátku v bazénu luxusního sídla, kde má svatba proběhnout, bezstarostné zahálce s plechovkou piva v ruce.

I jeho oblečení na samotném svatebním obřadu, kdy má na sobě havajskou košili a koupací šortky, napovídá, že tuto událost bere méně formálně než ostatní svatebčané. Když dojde na proslovy k novomanželům, všimne si, že sestra nevěsty je přiopilá a na tuto roli zjevně nepřipravená. Namísto ní proto pronese improvizovaný projev, kterým tuto sestru velmi zaujme.

Při svatební zábavě se poté poznají a skončí spolu na pláži. Z jejich sexuálního sblížení je ale vytrhne rána šípem do Nylesova ramene. Sarah je zmatená, Nyles se zraněný plazí do jeskyně s tajemným světlem, která ho vtáhne dovnitř. Ještě předtím stihne varovat Sarah, ať dál nechodí, což ona neučiní.

Na druhý den se Nyles probouzí, je 9. listopadu, tak jako den předtím a on musí už ani neví pokolikáté opakovat stejný den. Už v tom ale není sám, stejnou situaci nyní zažívá Sarah. Zprvu na ni šokovaná reaguje naštvaně, potom hledá způsoby, jak se z ní dostat, jenže smrt z ní není únikem, až se s ní naučí žít. Každý den znovu a znovu, jen s lehce pozměněným aranžmá toho, co lze ve svatební den zažít.

Chemie ústřední dvojice

Máme tu tedy dvojici, v níž Nyles už ví, co život v časové smyčce obnáší, zatímco Sarah to objevuje. Nylese už proto nic nepřekvapí a chová se s vědomím toho, že všechny jeho předešlé činy budou vymazány dalším restartem a on za ně neponese žádné následky. Sarah se k němu v tomto dovádění přidává, ale současně hledá způsob, jak se z oné smyčky vymanit.

Poznávání pravidel a fungování života uprostřed této smyčky dostává podobu zábavných situací, které zároveň slouží k sblížení ústřední dvojice. Tak dlouho si namlouvají, že jsou jen vyděděnci osudu, kteří si chtějí užít možností, která jim daná situace otevírá, až se musí jednoho dne rozhodnout, zda se pokusí překročit její limity.

Přitom jak se poznávají, se zároveň odhaluje jejich minulost a chyby, kterých se v ní dopustili a k jejichž nápravě jim časová smyčka poskytuje možnost. A protože jsme na půdě romantické komedie, dojde tu i k nezbytnému odloučení, sloužícímu k tomu, aby si uvědomili, co k sobě opravdu cítí a zda stojí za to zabojovat s osudem.

Tato dvojice působí velmi sympaticky a jejich chemie funguje od samého začátku, stačí sledovat výrazovou mimiku Cristin Milioti při projevu, který Andy Samberg jako Nyles pronáší k novomanželům. Mimika, gesta i způsob rozehrání situačních gagů prozrazují komediální zkušenost obou herců.

V případě Cristin Milioti jde o sitcom Jak jsem poznal vaši matku, Andy Samberg je člen komediálního tria The Lonely Island, které se podílelo na psaní skečů pro Saturday Night Live. Tato trojice, včetně Samberga, stojí produkčně i za filmem Palm Springs, jenž se stal překvapením letošního ročníku festivalu v Sundance.

Ozvláštnění konceptu časové smyčky

Scénář k němu napsal Andy Siara, pro něhož jde o celovečerní debut, stejně jako pro režiséra Maxe Barbakowa. Oba odvádějí dobrou práci, protože i když není motiv s časovou smyčkou originální, tak scenárista pracuje s tímto konceptem neotřelým způsobem, který vás bude bavit a současně mu nechybí hloubka. Režisér pak necelé devadesátiminutové stopáži dává dynamiku a přitažlivou vizuální tvář.

Na filmu je zároveň vidět vývoj tohoto projektu, kdy ho scenárista Andy Siara původně koncipoval jako něco na způsob Leaving Las Vegas. Odtud ty existenciální, nihilistické tóny a samotné pojetí Nylese jako takového mladšího Big Lebowského. Sarah, která se cítí jako černá ovce rodiny, s ním tvoří dvojici, kterou si oblíbíte od první chvíle, už proto že nepůsobí typicky pro žánr romantických komedií.

V této si dva nedobrovolní rukojmí cyklického časoprostoru uvědomují, že i když zdánlivě nenesou za své činy žádné následky, tak vůči sobě ano. Romantická linie díky chemii ústřední dvojice i dialogům, které vede, funguje výborně, stejně jako vedlejší postavy, z nichž zaujme hlavně Roy v podání J.K. Simmonse, který s hrdiny sdílí stejné prokletí.

Tvůrcům se vydařila i práce s konceptem časové smyčky, k jejímž možnostem přistupují se zábavnou podvratností i ozvláštněním v podobě toho, že se v ní nenachází pouze jedna postava. Vznikla tak feel-good podívaná tohoto léta s vydařeným soundtrackem, jíž streamovací služba Hulu, která ji uvedla, udělala trefu do černého.

