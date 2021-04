Pán prstenů bude nejdražší seriál historie. Amazon natočí první sérii za 465 milionů dolarů

Seriálová adaptace nejslavnějšího Tolkienova díla bude skutečně monumentální, alespoň co se týče velikosti produkce. Stuart Nash, novozélandský ministr pro místní rozvoj a turistiku, potvrdil, že Amazon jen za první sérii utratí okolo 650 milionů NZD, tedy 465 milionů amerických dolarů. Stát mu přitom poskytne pobídku v hodnotě přes 100 milionů.

Podle magazínu Stuff by chtěl Amazon v následující dekádě natočit pět sezón hlavního seriálu, v plánu jsou ale také různé spin-offy. Celkový rozpočet se tak může rovnat až třem miliardám dolarů. A to nesmíme zapomínat, že společnost jen za samotná práva zaplatila 250 milionů.

Seriál se odehrávat v tzv. druhém věku Středozemě, stovky let před událostmi známými z filmových sérií Pán prstenů a Hobit. Spekuluje se, že by první díl mohl mít premiéru na Prime Videu ještě letos, avšak Amazon zatím tajemně mlčí a neviděli jsme ani žádný trailer. Je také možné, že kvůli covidu produkce nabrala zpoždění.

Jak oněch 465 milionů dolarů vypadá ve srovnání s rozpočty jiných hitů? HBO zaplatil za poslední sezónu Hry o trůny okolo 90 milionů (6 epizod po 15 milionech). Nejdražším projektem Netflixu je The Crown / Koruna, její poslední série stála okolo 130 milionů (10 × 13 milionů). Nejštědřejší je Disney. Sezóny Mandaloriana a The Falcon and the Winter Soldier stojí přes 100 milionů a Wandavision prý dokonce přes 200.

Nejdražším filmem je podle The Numbers předloňský Avengers: Endgame s rozpočtem 400 milionů dolarů. Nebo také tři díly Hobita, které se natáčely současně a jejichž producenti zaplatili okolo 700 milionů.

