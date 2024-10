Pán prstenů: Prsteny moci – druhá řada seriálu je skvělá. Extrémně vysoký rozpočet se konečně vyplácí (recenze)

Prsteny moci (The Lord of the Rings: The Rings of Power) nebyly v první sérii nikdy „špatné“, doplácely ale na přehršel dějových linií a pomýlenou snahu tvůrců vzbudit zvědavost publika zbytečnými záhadami. Stále se naštěstí jednalo o úchvatnou filmařskou práci, jaká mimo plátna nemá obdoby a během níž zjevně stovky lidí odvedlo maximální výkon.

Pochvalu si zasloužil design světa, důraz na praktické efekty a ano, i celkem funkční práce s předlohou. Při sledování jsme tedy dostávali spoustu úžasných střípků nádherných scén a dobrých nápadů, které ale tak úplně nezapadly do sebe. Druhá série, svému apokalyptickému závěru navzdory, v tomhle ohledu přichází (prozatím) s happy endem. Je výjimečnou ukázkou toho, jak se může seriál vyšvihnout na zcela novou úroveň kvality. (V textu předpokládáme, že jste druhou řadu viděli celou, očekávejte tedy spoilery.)

Začněme silným tvrzením, které se po zbytku recenze budeme pokoušet obhájit: „Prsteny moci jsou v druhé řadě tak dobré, jak mohou realisticky být.“ Klíčové slovo je tu „realisticky“. Nebavíme se o nějakém platónském ideálu dokonalé Tolkienovy adaptace, ale o tomto projektu. O tom, čeho mohli tito tvůrci v tuto chvíli dosáhnout s dostupným materiálem, rozpočtem a současnými technickými prostředky. V tomto kontextu by druhá řada Prstenů moci nemohla být lepší.

Vše stojí na jednom přímočarém, zároveň ale obtížném rozhodnutí osekat všechny ostatní dějové linky na nezbytné minimum a soustředit drtivou většinu pozornosti na střet Celebrimbora (Charles Edwards) se Sauronem (Charlie Vickers) a na dění v budoucí Morii. Tedy ty aspekty, které na první sérii ocenilo nejvíce lidí.

Obětovat nepotřebné

Musíme si uvědomit, jak logisticky a čistě lidsky je pro každého tvůrce těžké si připustit, že několik větví příběhu, do jejichž vývoje vložil mnoho času, energie a peněz, nevede uspokojivým směrem a je nutné nekompromisně vyřazovat. Jevilo se tedy skoro nepředstavitelně, že by k tak výraznému posunu mohlo dojít. Ne že by to některý z filmařů potvrdil, při pohledu na vývoj druhé řady se ale zdá jasné, že tohle nemohl být původní plán.

Hrozila tu cesta rovnou do pekel – aktuální krach Star Wars není zapříčiněn tím, že tvůrci neposlouchají fandom, jak se traduje, ale naopak panickou hrůzou z reakcí tvrdého jádra. Po nevraživé reakci na Posledního z Jediů je série paralyzovaná a neschopná se vydat odvážnější a kloudnější cestou. Showrunneři Prstenů moci Patrick McKay a John D. Payne ale prokázali překvapivě velký cit na oddělení produktivní kritiky od té toxické. Je sice maličko nepřirozené, jak moc byly linky Númenoru a Ganda… pardon, „Cizince“ posunuty mimo zorný úhel, pro zážitek jde ale o skvělé rozhodnutí.

Protože není chvála, která by byla moc přehnaná ohledně střetu Celebrimbora a Saurona. Od úžasného hereckého ztvárnění kovářského mistra a jeho pokušitele po napětí příběhu, jenž směřuje k neodvratné katastrofě. Vidíme, jak Pán darů Annatar (za vyslovení tohoto jména musel Amazon Tolkienovým dědicům zaplatit samostatnou nemalou sumu) pomalu tahá za nitky a zneužívá slabost, jakou našel v duši své oběti. Celebrimbor přitom nevyznívá jako slaboch, Sauron je zkrátka mistr přetvářky a schopnosti přijít na to, co je největší tužbou každé bytosti. Je pak velmi uspokojivé sledovat, jak Celebrimbor Sauronovu past (bohužel příliš pozdě) přesto prokoukne právě s pomocí těch svých tendencí, které Sauron zneužíval. Tedy dokonalého citu pro detail, který elfovi umožní odkrýt Sauronovu nedokonalou iluzi.

Tvůrci si samozřejmě nemohli odpustit ani návrat do Morie, kde poprvé v praxi sledujeme, jak prsteny moci zasévají semínka nepochopení, rozkolu a budoucí zkázy. Owain Arthur jako princ Durin a Sophia Nomvete jako jeho manželka Disa byli miláčky publika minulé série a nejinak tomu bylo nyní. Linka Cizince na jeho pouti za nalezením svého účelu je asi nejslabší částí sezóny a ani vyhlížený střet s Tomem Bombadilem mnoho nezměnil. Přelévá se do ní největší nedostatek první řady, tedy potřeba budovat zbytečné záhady. Nedá se zbavit dojmu, že kdyby se identita Gandalfa potvrdila dříve než v jeho poslední scéně poslední epizody, mohl by jeho příběh být uspokojivější a lépe koncentrovaný.

Maximální péče

Tady oslovme puristy, kteří si stěžují, že Gandalf by měl do Středozemě doputovat až o několik tisíc let později: Přestaňte. Ale okamžitě! Mainstreamová adaptace Tolkiena vyžaduje manipulaci s časovou osou. Nemůže předložit vyprávění, v němž od sebe události dělí milénia. Nevyhnutelná komprese a reorganizace nejsou důkazem neúcty k Tolkienovu odkazu, ale nezbytností.

Tvůrci zas a znova dokazují obrovskou péči o literární odkaz, jak ilustrují i komplikovaná jednání s Tolkienovými dědici ohledně užívání nepřístupných částí příběhu (viz užití Sauronova pokušitelského jména Annatar). Kdyby se scenáristé o Tolkiena nezajímali, nevynakládali by tolik nadstandardní snahy. Prsteny moci nejsou o nic méně věrné, než byl Peter Jackson. Jediné, co dělají, je, že se snaží z předlohy, která není koncipovaná jako koherentní audiovizuální narativ, právě jej vykřesat. I když předkládání rozdílů mezi Tolkienem a jeho adaptací je jistě zajímavé, jedná se skutečně jen o „zajímavost“. Nejde o produktivní kritiku ani analýzu díla a zaslepuje nás jak vůči jeho skutečným slabinám, tak, co hůř, jeho silným stránkám.

Scenáristé navíc dokazují i dobrý cit na doplnění příběhu vlastní invencí. Jedna z dalších skvělých částí druhé řady je vývoj Adara (přeobsazený Sam Hazeldine) a jeho skřetí armády, který poprvé trochu polidšťuje Sauronovy budoucí služebníky. Je velmi dobře známé, že Tolkien coby katolík věřící v nesmrtelnou čistotu duše byl v pozdější fázi svého života velmi nespokojený s vlastním užitím nenapravitelných zlých bytostí, jež mohou naši hrdinové kosit po stovkách. Sám neměl čas se s touto výzvou vypořádat a netušíme, jak by to udělal.

Prsteny moci ale přicházejí s velmi zajímavým řešením, kdy ukazují, že v období interregna mezi pádem předchozího temného pána Morgotha a nástupem Saurona existovala malá šance, že by skřeti neskončili opět na straně zla, ale odklidili se někam do neobydlené části Středozemě a hleděli si svého. K opaku je dohnaly, jak jinak, Sauronovy lži, ale také nenávist ze strany elfů a přesvědčení, že nemají, na koho jiného se obrátit. Do příběhu to nakonec zapadá velmi nenásilně a chytře, dodává to další vrstvu tragičnosti.

Znamená to, že Prsteny moci jsou zachráněny? Že se na třetí řadu můžeme těšit tentokrát s nadšením? Pochybnost samozřejmě vyvolává, že Celebrimbor je nyní mrtvý a právě to, co drželo druhou řadu pohromadě, je nenávratně pryč. Jeho místo nyní musí zabrat trio Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) a Gil-Galad (Benjamin Walker). Dokážou to? I oni byli v druhé sérii upozadění, nicméně vždy, když se objevili, činili tak v rezonujících a smysluplných scénách. Nezbývá než doufat, že si třetí řada uchová svou soustředěnost, což z principu zajistí, že kterákoliv linka se dostane do popředí, bude fungovat stejně dobře.

Chvále technického zpracování jsme se věnovali v předchozích textech, přesto nejde opomenout, jak skvěle tvůrci využívají svůj nestoudný rozpočet. Obzvlášť těší, že vše, co je možné dělat s pomocí analogových triků, není odbýváno na počítači. A to v mnohem větší míře, než vás možná napadá. Sociální sítě obletělo video, kde se tvůrci chlubili tím, že působivý záběr, v němž se Sauronova květnatá iluze mění v drastické záběry války, vznikl prakticky, s pomocí důsledné choreografie a hrátek s osvětlením.

Drtivou většinu publika nejspíš ani nenapadne, že by se tento komplikovaný okamžik dělal v dnešní době fyzicky a opět to dokazuje maximální péči věnovanou téhle produkci. Vrcholu to pak dosahuje v bitevních scénách. Je zkrátka radost Prsteny moci sledovat a poslouchat, nyní již nejen pro poctivé řemeslo, ale i příběh, který se konečně našel. Snad to tak vydrží i v dalších řadách.

Hodnocení Přes počáteční zaváhání se Prsteny moci dostaly zhruba na maximum toho, co od nich můžeme realisticky očekávat. Samozřejmě to není podívaná svým dopadem srovnatelná se čtvrt stoletím starou filmovou sérií, jež byla generačním milníkem. To ale není laťka, jakou je fér čemukoliv nastavovat. Jakožto úžasně zpracovaná a nyní konečně i emocionálně rezonující podívaná ale druhá řada funguje skvěle. Ano, 9/10 je možná trochu moc, proč se ale neodevzdat čerstvému optimizmu? 9 /10

Pán prstenů: Prsteny moci - Série 2

Originální název: The Lord of the Rings: The Rings of Power

Původ: USA, 2022 – 2024

Délka: 18 h 15 min (16 epizod, díl 61 až 67 min.)

Režie: J.A. Bayona, Wayne Yip, Charlotte Brändström

Scénář: Helen Shang, Gennifer Hutchison, Justin Doble

Hrají: Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Cordova, Cynthia Addai-Robinson, Megan Richards, Maxim Baldr

CZ titulky • CZ dabing

Amazon

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je ​Martin Svoboda