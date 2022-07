Pán prstenů: Prsteny moci v první pořádné ukázce. Seriálová adaptace od Amazonu bude epická

Druhého září odstartuje jedna z největších seriálových událostí historie. The Lord of the Rings: The Rings of Power, v češtině Pán prstenů: Prsteny moci, diváky přenese stovky let před Jacksonovu filmovou trilogii. A že by se jí co do ambicí a produkčních kvalit mohla nová adaptace vyrovnat, naznačuje i fakt, že Amazon chce do pěti plánovaných sezón utratit miliardu dolarů.

„Začínáme dobou relativního míru a sledujeme společenství postav, které čelí znovuobjevení zla ve Středozemi. Od nejtemnějších hlubin Mlžných hor přes majestátní lesy Lindonu, dechberoucí ostrovní království Númenor, až po nejzazší kouty mapy, stvoří tato království a postavy dědictví, která přežívají ještě dlouho po jejich odchodu,“ zní oficiální anotace první série, kterou budou moci tuzemští diváci vidět s českými titulky i dabingem.

První velká ukázka na více než dvou minutách odhalila především lidské království Númenor, ale vidíme i kousky elfského Lindonu a Eregionu nebo trpasličí Khazad-dûm. Z filmové ságy se vrací Galadriel, Elrond nebo Isildur, byť ztvárnění jinými herci. Důležitou postavou bude též elfský kovář Celebrimbor, který vyrobil tři prsteny moci a kterého si dobře pamatují hráči díky titulům Middle-earth: Shadow of Mordor a Shadow of War.

Amazon novou ukázku označuje jako „main teaser“, takže je pravděpodobné, že do zářijové premiéry vydá ještě šťavnatější trailer. A možná ne jeden. První série bude mimochodem mít osm epizod.