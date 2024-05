Pán prstenů se vrátí do kin. V roce 2026 přijde film o Glumovi, vrátí se Andy Serkis

David Zaslav, šéf společnosti Warner Bros. Discovery, potvrdil filmový návrat do Středozemě. Snímek s pracovním názvem Lord of the Rings: The Hunt for Gollum má přijít do kin v roce 2026 a jak už vyplývá z názvu, bude se zabývá Glumem.

Vrátí se vítězná sestava, která Warnerům přinesla kinotržby ve výši šesti miliard dolarů. Režie i hlavní role se ujme Andy Serkis, který Gluma hrál v předchozích snímcích. Produkovat budou Peter Jackson, jeho žena Fran Walsh a Philippa Boyens. Tedy scénáristé trilogií Pán prstenů a Hobit. Jackson oněch šest filmů také režíroval.

Scénář ke Glumovi je podle Zaslava teprve v raných fázích, což je s ohledem na blízkou premiéru a obvyklou časovou náročnost podobných trikových blockbusterů překvapivé. Píšou jej opět Walsh a Boyens, ale pomůže jim i mladá krev v podobě Phoebe Gittins a Arty Papageorgiou. Tato dvojice už napsala scénář k chystanému celovečernímu animáku The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, který do kin přijde letos v prosinci.

Válka Rohirů, jak zní český podtitul, se má odehrávat asi 200 let před událostmi z Hobita. Glumův příběh se s ním může protnout, avšak zatím nevíme, do které doby jej scenáristé zasadili, protože bývalý hobit Sméagol posedlý prstenem žil přibližně 500 let.

Loni touto dobou mimochodem vyšla videohra The Lord of the Rings: Gollum, která skončila jako komerční i kritický propadák. Slabý příběh, nepěkná grafika a žalostný technický stav hře vynesly velmi podprůměrné známky a dříve velmi šikovné německé studio Daedalic po neúspěchu prakticky skončilo. Zrušilo produkci druhé hry ze světa Pána prstenů, následně úplně rozpustilo vývojový tým a teď už bude hry jen vydávat.

Zdroj: Variety