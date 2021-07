Panasonic JZ2000: Nejlepší filmový obraz a zvuk ihned po vybalení [test]

OLED televizor Panasonic JZ2000 už ve své loňské generaci HZ představoval obrazově referenční model. Letošní novinka z této vysoké laťky neustupuje, ale přidává lepší podporu HDMI 2.1 a boční reproduktory k už tak vybavenému zvukovému systému s podporou Dolby Atmos.

Plusy Referenční kvalita obrazu

Dolby Atmos zvuk bez dalších zařízení

Netelevizní podání basů

Dva CI sloty

Dvojitý DVB-T2 i DVB-S2 tuner Minusy V době testu neúplná podpora HDMI 2.1

Chybí jinde obvyklé aplikace a funkce

Extra dlouhé nepodsvícené dálkové ovládání 10 /10 Hodnocení

Když chcete mít doma co nejpřesnější filmový obraz, po koupi televizoru si musíte pozvat kalibrátora, který vám pomocí drahých měřících sond, speciálních programů a dlouhodobých zkušeností za tučný obnos přesně doladí obraz.

No a nebo si koupíte televizor od Panasonicu, vybalíte jej z krabice a zapnete. Kalibrátora pak můžete pozvat taky, ale nejspíš jen na kafe a popovídání si o vašem skvělém novém televizoru.

Top modely OLED od Panasonicu jsou prostě královská referenční třída. Panasonic jako jeden z prvních začal využívat OLED panely nakoupené od LG, ale díky svým zkušenostem ve zpracování signálu na plazmových panelech z nich od počátku dokázal získat lepší, prokreslenější a přesnější obraz než samotná LG.

Loňská série Panasonic HZ2000 pak dále vylepšila technologii LG pomocí chladícího plátu panelu pro lepší chlazení a tedy možnost dosažení vyššího jasu. Letos LG uvedla model G1 s jasnějším tzv. NEO OLED panelem. Je totiž úspornější a tak se dokáže víc rozsvítit při zachování teplotních limitů. Panasonic a Sony jej převzali do svých letošních modelů a opět trochu vylepšili.

S novým modelem Sony A90J jsme vás již seznámili. Nyní je na řadě Panasonic a jeho top model JZ2000. Nový špičkový panel v případě Panasonicu ale dostanou rovnou dva modely: JZ1500 a JZ2000. Rozdíl mezi nimi tak bude spočívat především ve zvukové výbavě. JZ1500 si musíte sami doplnit surround systémem, JZ2000 rovnou v televizoru obsahuje přední soundbar, horní reproduktory pro Atmos a letos nově i boční reproduktory pro širší prostor a iluzi zadního zvuku.

JZ2000 myšlenku kompletního perfektního zážitku hned po vybalení z krabice dotahuje k dokonalosti

Nově s HDMI 2.1

Loňský a letošní rok znamená pro výrobce televizorů hlavně výzvu v podobě nasazení HDMI 2.1, přesněji jeho kombinaci 4K rozlišení, HDR, 120Hz a herních funkcí pro nové herní konzole. Panasonic, který se soustředí hlavně na filmový obsah, loni z HDMI 2.1 nabízel jen eArc pro přenos lepšího prostorového zvuku z televizorů do soundbaru. Letošní modely JZ to už napravují. Panasonic nabídne HDMI 2.1 na dvou ze čtyř HDMI konektorů, přičemž jeden z nich slouží jako eArc výstup do soundbaru.

Rovnou je třeba říci, že nejširší podporu HDMI 2.1 má aktuálně LG. Nabízí ho na všech čtyřech HDMI, podporuje 4K, HDR, 120 Hz, VRR a nově to vše i v Dolby Vision. Pokud máte doma Xbox Series X i Playstation 5, pro maximální herní využití dnes prostě sáhnete po LG. Panasonic nyní hlavně dorovnává krok se standardem mezi výrobci a netají se tím, že jeho podpora písmenkové polívky ze standardu HDMI 2.1 zatím není zcela kompletní a spolehlivě můžete současně použít dvě ze tří přísad 4K, HDR nebo 120 Hz. Firmware by to měl dotáhnout v průběhu několika dalších měsíců.

Design černého kvádru

JZ2000 se bude nabízet v úhlopříčkách 55 a 65 palců, které se liší jen velikostí, ne třeba vzhledem stojanu. Vnější provedení televizoru tady diktuje především audio výbava.



Tenké rámečky narušuje jen masivní spodní pruh s reproduktory

Zepředu tak zaujme výrazný černý blok reproduktorů pod obrazovkou a tloušťka televizoru kvůli reproduktorům mířícím do stran a stropu také působí hutným dojmem, jen v rozích poznáte skutečnou tenkost OLED panelu. Provedení odlehčuje středový stojan, na kterém se televizor snadno otáčí do stran, což výrazně usnadňuje připojování kabelů na zadní stranu. TV je ve stojanu velmi stabilní ale navíc můžete stojan přišroubovat ke stolku pro ještě větší stabilitu.

TV se na stojanu natáčí pohodlně do stran,

stojan má vzadu dírku pro případné přišroubování

Konektory se na levé straně dělí do dvou hlavních bloků. Dolů míří optický zvuk, LAN, analogový AV vstup, 3× HDMI (HDMI 1 a 2 ve verzi 2.1 s podporou 4K120Hz, eARC pak jen na HDMI 2) a USB s 900mA pro připojení pevného disku. Protože jsme u Panasonicu, tak tu máme dále anténní vstupy pro dva satelitní tunery a jeden pro DVB-T2.



V nabídce konektorů zaujme především dvojitý CI slot, do sluchátkového výstupu můžete volitelně připojit subwoofer

Na boku najdete dvojitý CI Slot (ostatní značky nabídnou v lepším případě jen jeden slot), výstup na sluchátka, který můžete případně přepnout do výstupu pro subwoofer, dva běžné USB konektory a poslední HDMI 4.



Pro vedení kabelů středem poslouží nacvakávací plastový díl

Kabely můžete vést směrem ke středovému stojanu, kde zapadnou do výlisku pro schování kabelů a pohledově z přední strany pak nebude nic rušit.



Dálkové ovládání je hodně dlouhé, kromě čtyř předdefinovaných služeb máte jedno uživatelsky definovatelné tlačítko

Stříbrné dálkové ovládání se podobně jako u mnohé konkurence stalo obětí samostatných tlačítek služeb. Ovládání tedy bez přehmatávání celé neobsáhnete, ale většinou se stejně budete pohybovat palcem v zóně okolo směrového kříže s potvrzováním, kde je vše důležité snadno dostupné.

Vedle tlačítek Netflix, Rakuten, Prime Video a YouTube dostanete také uživatelsky definovatelné tlačítko pro spuštění aplikace. Můžete sem dát tedy třeba Sledování.TV nebo jinou dostupnou IPTV.



Hlasové ovládání televizoru zatím u nás nefunguje, můžete jen spárovat televizor s vaším domácím chytrým reproduktorem

Dálkové ovládání obsahuje i mikrofon pro hlasové ovládání, pro náš region ale Panasonic tuto funkci zatím zablokoval. Mikrofon tedy využijete jen pro kalibraci reproduktorů pro poskytnutí co nejlepšího zvukového zážitku.

Dechberoucí věrnost obrazu

Technické specifikace uvádějí panel Master HDR OLED Professional Edition podpořený procesorem AI HCX Pro. Hlavně ta slovíčka Master a Professional se tu počítají. Profesionálové používají panasoniky pro finální mastering videa a vy tak dostanete stejné vybavení se stejným podáním barev. Ihned po vybalení stačí telku přepnout do režimu Profesionál2 (pro sledování v tmavé místnosti) a na žádné další nastavení sáhnout nemusíte. Raději jsem používal také velmi přesný ale hlavně jasnější Profesionál1, ale večer je radost přepnout do Profesionál2. Antireflexní úprava je pak jen nepatrně lepší jak u panelů od LG, tedy nejde úplně o zrcadlo, ale televizor by neměl stát přímo naproti oknům.



Režim Profesionál2 je jak když střelí i bez dodatečných úprav

Od prvního filmového políčka je vám jasné, že tak má obraz vypadat. I v tak extrémních případech, jako je třeba Bladerunner 2049 s jeho sytými barevnými kolážemi, oceníte práci koloristů, kteří dokázali zachovat věrné podání pleťových odstínů nebo si precizně vyhráli s jemnými gradacemi odstínů barev. Ani v ukázkových videích plně využívajících dostupný barevný prostor nesklouzne Panasonic k líbivé výraznosti. Jistě, dokáže poskytnout díky OLED řízné absolutně kontrastní barvy, ale tráva nebo cihlová střecha v záběru o realističnost nepřichází.



Profesionál1 hlavně posouvá gamu pro jasnější podání při denním sledování

Proměření sondou pak jen číselně vyjádří vnímaný pocit z dokonalosti. Hodnota gama křivky nebo teplota bílé jsou jak podle pravítka, vybrané náročné odstíny dostanete trefené přímo na střed. Navíc procesor AI HCX Pro dávkuje barevnou magii přesně tam, kde to dokážete ocenit. Tedy nejen odstíny, ale i textury a prokreslení detailů je bravurní.



Výchozí normální režim mírně rozšiřuje základní barevný prostor a hlavně nabídne chladnější bílou

Sám používám vlastní OLED LG 55CX, ze které jsem byl nadšený, než jsem vedle ní postavil JZ2000. U každého záběru v SDR, HDR či Dolby Vision můj hlas jednoznačně dostával JZ2000. Přesnost barev, podání pleťovek, kresba textur, tmavé detaily, vše bylo lepší. Jasně, JZ2000 je přece několikrát dražší s jasnějším panelem, ale řekl jsem si, že přece základní rozsah tolik jasu nepotřebuje a barvy se dají nakalibrovat.

Vyzbrojen sondou x-rite i1 a informacemi jsem se pustil do kalibrace své CX. Po dvou intenzivních hodinách jsem měl v mezích možností nakalibrovaný sotva jeden SDR profil. Na to, abych se pustil do HDR, jsem už sílu nenašel. A ani tento naprosto přesně a pracně nakalibrovaný SDR profil vedle Panasonicu neobstojí. Některé odstíny jsem nedokázal dostat na úroveň Panasonicu a obraz Panasonicu vyhrával sebejistotou. V odstínech už televizory dobře seděly, ale projevilo se, že jasnější panel nepotřebuje tlačit do limitů v jasu. Kde běžný OLED panel už pomalu dosahuje na hranici možností, má Master HDR OLED Professional Edition panel ještě pohodlnou rezervu pro nezkreslené podání.

Jako každá dnešní telka musí samozřejmě i Panasonic nabídnout více obrazových režimů. Popravdě vám ale bude stačit Profesionál1 (pro denní sledování) nebo Profesionál2 (pro noční sledování). Případně si trochu pohnete svítivostí OLED panelu. Další profily také drží rovné vyvážení bílé a požadované gamy, snad jen režim Dynamický (Dynamic) s radioaktivním podáním všech barev je tu pro těch pár extrémistů, ale ani ten dramaticky neořezává krajní odstíny. Upřímně ale používat Panasonic v režimu Dynamický je jako si objednávat steak well done. Jde to, ale z úcty k japonským televizorům a mladým býčkům to nedělejte.

Nechybí samozřejmě ani obrazový režim Filmmaker mode, který tu ale nepůsobí nějak výjimečným dojmem. Odpovídá nastavení Profesionál2 s trochu jiným doladěním postprocesingu.



Jinde tak podstatný režim Filmmaker tu je jen do počtu, odpovídá režimu Profesionál2

Panasonic nabízí také režim AI, který se má o vše starat analýzou přehrávaného obsahu a volit co nejvhodnější nastavení. Není v zásadě špatný, ale přesné obrazové režimy z mého pohledu úpravy nepotřebují. SDR obsah jsem si vychutnal lépe v režimech Profesionál a v HDR to stejně případně ovládne Dolby Vision.

Plná síla vynikne v HDR

V HDR (HDR10, HDR10+, HLG) je u Panasonicu zajímavé, že používá stejnou sadu barevných režimů jako pro SDR. Jen mají prostě aktivované HDR. Nastavení z SDR tedy plynule přejde do HDR a používáte jedno vlastní nastavení. Výjimkou je samozřejmě Dolby Vision, tady s podporou Dolby Vision iQ, kdy celý proces správy obrazu ovládne televizor, a vy můžete doladit jen pár drobností. Pokud přehráváte obsah z vestavěné aplikace pro Netflix, můžete navíc zapnout režim Netflix, kdy můžete ručně změnit ještě méně věcí, ale telka bude nastavená naprosto přesně dle původního záměru Netflixu. Většinou to odpovídá Dolby Vision iQ u HDR obsahu případně něco mezi Filmmaker a Professional1 pro SDR obsah.

Panel Master HDR OLED Professional Edition se chlubí extrémním jasem přesahujícím 1000 nitů. Pokud hledáte bodavý až oslňující HDR efekt, u tohoto televizoru to získáte. Kvůli dnešnímu masteringu to ale poznáte jen na drobných extrémních detailech. Klidně si ale dejte režim Dolby Vision Jasný, který se nebojí víc rozsvítit.

Nejvyšší naměřený jas 1115 nitů jsem změřil v dynamickém režimu, ale ani jinak spíš tmavší Profesionál2 se moc nekrotil a rozsvítil se až na 901 nitů z vyžadovaných 1000 nitů. Televizor přitom právě díky dodatečnému chlazení pracuje s jasem trochu jinak, než byste u OLEDu čekali. U minimální rozsvícené zóny (jen abych pokryl plochu měřící sondy) začne na 855 nitech (Profesionál2) a postupně během několika desítek sekund pomalu šplhá k maximální hodnotě. Panel tedy opatrně testuje, kam až si může dovolit zajít.

Při 100% pokrytí plochy plně rozsvícenou bílou je reakce panelu klasicky OLEDová, po krátkém vyšším jasu panel rychle klesne na dlouhodobě udržitelnou hodnotu. U profesionálních režimů tato bílá klesala ze 156 na 145 nitů, v dynamickém to šlo ze 180 na 177 nitů. Tento na pohled dramatický rozdíl mezi maximálním bodovým a plošným jasem není ve skutečnosti tak pocitově výrazný, maximální jas se používá jen na drobné detaily a ten dokáže Panasonic v drobných zónách držet dlouho na vysoké hodnotě.

V SDR režimu je pak tento rozdíl ještě menší. Profesionál2 má v bodu i ploše jednotný jas 100 nitů, přesně jak si norma žádá, Profesionál1 se v minimální zóně rozsvítí na 200 a v ploše na 154 nitů. Dynamický režim dosáhne na 616 v malé zóně a 183 v celé ploše.

Kde si vychutnat HDR

Jestli někomu chcete ukázat schopnosti HDR televizoru, pusťte mu první díl první sezóny Altered Carbon na Netflixu v Dolby Vision. Už úvodní titulky využijí dynamický rozsah a dají vyniknout kontrastu OLED panelu. Scéna v prvních minutách s přestřelkou v temné místnosti pak zaujme jasnými oslňujícími záblesky výstřelů a oddělí běžné OLED panely od těch nejlepších.

Jen je třeba říci, že základní OLED panel, jako je třeba ten v LG CX, při srovnání v Dolby Vision tolik neprohrává. Většina scén je namasterovaná pro nižší průměrný rozsah jasu a ten špičkový se používá jen jako občasné koření. Proto dojem i na normální OLED bude báječný, a případně dokážete celkový obraz projasnit nad úroveň Panasonicu za cenu mírně plošší gama křivky, která sníží kontrast.

Výborně v HDR vypadá také seriálový Snowpiercer, kde se kombinují tmavé interiéry s průhledy do oslňující bílé krajiny. Ani v jasnějším režimu Dolby Vision výrazný jsem si nevšimnul nějakého rušivého ořezávání jasných oblastí nebo posterizace v tmavých odstínech, jen jsem upravil výchozí hodnotu bílé z příliš chladného extrému, který sice Snowpierceru tématicky sluší, ale běžná bílá vypadá výrazně lépe.

Kromě přesných barev oceňuji výborné prokreslení textur bez přeostřování stejně jako příjemné dopočítávání mezisnímků. Nepotřebuji absolutní plynulost, ale rychlý OLED přece jen potřebuje nepatrně zjemnit pro filmovější dojem. Můžete případně vkládat i různě intenzivní černé mezisnímky pro co nejostřejší obraz v pohybu. Při nastavení vstupu na 120 Hz a plného vkládání se ani ty nejrychlejší objekty neslévaly, popravdě ale snížení jasu a podvědomě vnímané blikání, které vyvolává vzpomínky na plazmu, nemusí sednout každému. OLED je rychlá technologie sama o sobě, i bez vkládání černé si poradíte. Pro ostrý obraz ve hrách mi stačilo případné nastavení jen na nižší hodnotu, které tolik neomezí komfort dlouhodobého sledování.

A i při sledování obyčejného televizního vysílání dostanete perfektní barvy s upscalingem bez nepříjemných artefaktů. Jistě, máte tu k dispozici případně potlačení MPEG artefaktů nebo čištění šumu, ale nepotřeboval jsem to ani aktivovat, obraz vypadal naprosto v pohodě.

Zvuk je především integrovaný

Integrovaný soundbar s do stropu a do boků mířícími reproduktory tu plní především jednu funkci: pokud nechcete žádné kabely ani řešit samostatný soundbar, dostanete tady nejlepší zvuk z televizoru.



Reproduktory na zadní straně výrazně zvětšují tloušťku televizoru. Zvuk vyladil Technics

Díky kalibraci zvuku přes dálkový ovladač je vnímaný zvukový prostor mnohem širší než samotný televizor a díky nekompromisním rozměrům těla televizoru nepřijdete ani o hutné basy. Podobně jako u soundbarů můžete zvýraznit dialogy nebo si zvýšit hlasitost centrálního kanálu (ne v Dolby Atmos). Oproti soundbarům mi jen chybělo noční potlačení dynamiky. Zvuk můžete případně podpořit drátovým subwooferem, ale ani základní basy nejsou vůbec špatné a z běžného televizoru byste je nikdy neslyšeli.



Pro letošní rok nové boční reproduktory pomocí odrazů od bočních stěn zlepšují prostorový dojem. Nejsou nijak malé a díky tomu se dokáží rozehrát

U bočních reproduktorů ale musíte pamatovat na dostatek prostoru po stranách. Musí vidět boční stěny místnosti, od kterých vám odrazí zvuk zadních prostorových kanálů. Televizor by tedy měl stát jen u stěny bez blízkého nábytku.



Na zadní straně je ukrytý basový reproduktor, který posouvá zvuk nad běžné televizory. Na pravé straně vzadu se schovávají tlačítka, potřebovat je ale nebudete

Protože mám ale doma Sonos Arc doplněný o zadní reproduktory a subwoofer, musím prostě napsat, že JZ2000 je na televizor sice výborně zvukově vybavený, ale tak špičkový obraz by si zasloužil přece jen něco lepšího. Sonos Arc má zřetelnější a přirozenější dialogy a zadní reproduktory vyplní místnost lépe, než jen nějaká magie z přední strany.



Díky mikrofonu v dálkovém ovládání můžete přesně nakalibrovat zvuk pro místo, odkud sledujete obraz. Případně upravíte hlasitost bočních a výškových kanálů

Pokud k televizoru nikdy nepřipojíte nic lepšího, bude JZ2000 hrát rozhodně lépe jak většina televizorů nebo i soundbarů pod 15 tisíc. Pokud ale volíte Panasonic kvůli nejlepšímu filmovému zážitku, pragmaticky doporučím o dvacet tisíc levnější JZ1500 a úsporu využít na nákup lepšího soundbaru se zadními reproduktory.

Vestavěný soundbar ale dává smysl pro připojování HDMI 2.1 zařízení. Dostanete dobrý zvuk a nezablokujete si eARC výstup televizoru. Připojit tedy můžete dvě HDMI 2.1 zařízení a stále poslouchat hutný prostorový zvuk podporující Dolby Atmos.

Oh My Home Screen

Používám průběžně televizory se systémy WebOS, Tizen i Android TV. Každý má svá pro i proti, ale My Home Screen Panasonicu je z nich podle mne nejslabší. Systém to je rychlý, z pohledu ovládání se chová logicky, ale chybí mu hlavně aplikace a funkční výbava.



Toto jsou všechny aplikace pro streamované video

V základu dostanete Netflix, Prime Video, YouTube, doinstalovat si můžete i české aplikace pro Voyo, LepšíTV nebo Sledování.TV, nenajdete tu ale HBO GO, Apple TV a televizor neumí ani přijímat obraz přes Googlecast nebo Apple Airplay.



Po stisku tlačítka Home se otevře lišta s vybranými aplikacemi. V nabídce aplikací můžete vybranou přiřadit uživatelskému tlačítku

Na obalu televizor slibuje OK Google, ale hlasové ovládání vás v našem regionu odmítne. Televizor můžete akorát spárovat s chytrým reproduktorem a zařadit jej tedy do systému Google Home, podporuje ale jen vypnutí a zapnutí. Osobně jsem si oblíbil vypnutí televizoru hlasovým povelem, kdy večer nemusím hledat po tmě ovladač, ale Panasonic nezačleníte lépe do chytré domácnosti.

Vestavěný Netflix určitě využijete, protože jen v něm si aktivujete obrazový režim speciálně pro Netflix, ale potřeba HBO GO vás nejspíš nakonec donutí k dokoupení externího přehrávače. Já bych doporučil Nvidia Shield s Android TV, kde je nově i Apple TV a dostanete plnou podporu Dolby Vision i Atmos.



Po stisku Menu získáte lištu pro rychlé nastavení, obrazových režimů je tu hodně

V letošní verzi My Home Screen přidal Panasonic dolní pruh pro rychlé nastavení podobně, jako to již nabízí Samsung nebo Sony. Nemusíte tedy chodit do podrobných nabídek jen pro přepnutí režimů. Naštěstí vás to neotravuje jak Sony při každé změně varováním o spotřebě, zahlédl jsem jej jen při první změně a o té doby televizor neprotestuje.



Klasický průvodce programy, informace o programu nebo přehazování kanálů funguje spolehlivě

Ladění kanálů i změna jejich následného pořadí jsou logické a rychlé, můžete si vytvářet sady oblíbených kanálů a při pohledu do programového průvodce v rohu uvidíte a uslyšíte vybraný kanál. Můžete případně i nahrávat na pevný disk. Osobně už žiju ve světě televize přes internet, ale je tady dobře vidět, jak má Panasonic tyto základy perfektně lety zvládnuté a neháže vám zbytečné klacky pod nohy. Prostě to funguje.



Podrobnější nastavení je relativně přehledné. Hlavně si pamatuje, co jste měnili naposledy, takže se rychle vrátíte zpět

My Home Screen zkrátka není z pohledu ovládání špatné. Aplikace funkčně odpovídají svým verzím na jiných systémech a nikde se nic nezadrhává či neotravuje. Hlavní problém vidím v horší nabídce aplikací, kde se projevuje i nepřítomnost Panasonicu na americkém trhu. Naštěstí mezi aplikacemi nechybí české IPTV, ale spoustě českých zájemců bude nejspíš chybět dabované HBO GO. A ano, vím, že jeho kvalita videa je pro takový televizor ostudná a také netrpělivě čekám na HBO Max.

Neobvyklé funkce

Chybějící aplikace ale neznamenají úplně chudou výbavu. JZ2000 v nastavení ukrývá několik nezvyklých schopností, které většinou konkurence nenabízí.

Můžete současně připojit až dvoje Bluetooth sluchátka pro poslech zvuku z televizoru, nebo naopak televizor proměnit na velký Bluetooth reproduktor.



Můžete současně zobrazit signál ze dvou televizních programů nebo vstupu. Jako pomocný obraz bez zvuku může být jen DVB signál. V nastavení sítě lze zapnout DVB přes IP

Můžete zobrazit dva vstupy vedle sebe, případně jeden v malém okně vpravo dole, včetně dvou DVB-T kanálů současně. Jako hlavní může sloužit HDMI vstup, ale už ne jako pomocný bez zvuku. Podobně nemůžete ani zobrazovat aplikaci z televizoru současně se zvukem z tuneru.

Televizor umí v síti působit jako zdroj pro DVB přes IP. Na jiném televizoru, který to podporuje, tedy nepotřebujete anténu a napojíte se na jeden z tunerů přes počítačovou síť.



Nastavení obrazu můžete chránit, aby vám je někdo nerozbil. Nastavení lze kopírovat do vybraného vstupu

Nastavení obrazu z jednoho zdroje můžete kopírovat nejen do všech, ale klidně jen do konkrétních vstupů. Podobně můžete nastavení vybraných profilů zamknout PINem, aby vám někdo nerozbil pracně doladěné nastavení.

Po zapnutí Scenérie poběží na obrazovce vybrané dynamické scény, například hory s tekoucí řekou a ve větru se vlnící trávou nebo abstraktní hra světel. Jen to nemá tak tlumené podání jako iluze namalovaného obrazu u Samsungu, televizor svítí běžnou intenzitou. Nefunguje to ani jako spořič, který by naskočil při dlouhém statickém obrazu.

Pro přenos fotek, videí nebo celé obrazovky z mobilního telefonu máte použít aplikaci Panasonic TV Remote. Aktuálně ale v Play Store najdete jen staré verze aplikace, které tento televizor nepodporují.

Reference pro náročné

Pokud od televizoru vyžadujete především nekompromisní referenční obraz, JZ2000 to bezezbytku splní. Oproti loňské generaci se obrazově tolik nemění, především přibývá dnes už povinné HDMI 2.1, které ale bude muset Panasonic ještě doladit firmwarem pro plnou podporu všech vlastností. Během testování jsem si všiml drobných detailů, které jsem Panasonicu hlásil jako kandidáty na opravu firmwarem, ale buď se v průběhu pár dnů a nocí testování opravily samy od sebe, nebo byly tak marginální, že je zbytečné je tady uvádět.

Slabinu televizoru pro mne představuje operační systém My Home Screen, který sice Panasonic intenzivně vylepšuje, ale konkurence jej stále předhání ve funkční výbavě. Pokud ale systém budete brát jen jako prostředí pro nastavení a základní ovládání televizoru a dokoupíte si Chromecast nebo Shield, je zcela v pohodě použitelný.

Zvukový systém na modelu JZ2000 osloví hlavně ty, kteří nechtějí nic dalšího vybírat, připojovat a nastavovat. Ale upřímně: pokud se vám do nábytku vejde jen 55“ verze, kupte raději JZ1500 s běžnými reproduktory. Boční reproduktory na JZ2000 se potřebují nadechnout, aby do stran dokázaly vyplnit místnost prostorovým zvukem. Pokud to z boků zacloníte, zbytečně jste připláceli.

Hlavní cizí konkurenci pro Panasonic představuje Sony A90J (92 tisíc za 65“), která se také chlubí zvukovým systémem, v jejím případě s reproduktory hrajícími přímo z obrazovky. Navíc dostanete systém Android TV a úzké provázání s PlayStation 5, Panasonic ale má na své straně dokonalý obraz. Mnohem zajímavější mi přijde Panasonic JZ1500 (80 tisíc za 65“), který nabídne zcela stejný přesný obraz a zvukově si televizor doplníte o lepší surround systém. LG G1 (75 tisíc za 65") s podobným byť ne tak přesným panelem pak vyžaduje pověšení na stěnu.

Velkou výhodu JZ2000 představuje nejlepší obraz bez nutnosti se stát expertem na kalibrační profily, barevné prostory či košatou strukturu podrobného nastavení obrazových profilů. Panasonic vás sice pustí hluboko a můžete si dodatečně změnit opravdu velkou řadu aspektů obrazu a zvuku, ale hned po vybalení máte televizor perfektně zkalibrovaný se stejným obrazem, jaký vidí tvůrci filmů a seriálů. A ten klid a zážitek za to stojí.

Panasonic TX-65JZ2000E

Doporučená cena: 99 990 Kč