Panasonic: přehled 4K HDR LCD televizorů pro rok 2020

Japonský Panasonic představil svoje nové modely LCD televizorů pro rok 2020. zatím jsou ohlášené řady HX 940, HX 900, HX 800 a HX 700. Budou se prodávat ještě varianty s jiným podstavcem a označením, ale v podstatě půjde o tyto modelové řady.

Zajímavou zprávou je, že se dle prvních informací Panasonic vrací k přímému zadnímu podsvícení s lokálním řízením jasu, a to u nejvyšší řady HX940. To však nemáme potvrzené z více zdrojů a přes podobné označení nepůjde o přímého nástupce starší špičkové (a drahé) vlajkové lodi, modelu DX900. V posledních letech to vypadalo, že zkrátka LCD je pro Panasonic ten základ a střední třída, kdo by chtěl cokoliv lepšího, tak bude muset do OLEDu. V loňském roce sice Panasonic měl výbornou a přitom dostupnou řadu GX800, nicméně vyšší model chyběl. I když Panasonic HD940 by se měl pohybovat v cenové relaci nejlevnějších OLED TV, tak půjde o velmi zajímavý model.



Panasonic HX940

Nejvyšší řadou tedy bude Panasonic HX940. Prodávat se má v úhlopříčkách 43", 49", 55", 65" a 75". Televizory mají mít 100 Hz panel, lokání řízení jasu "Local Dimming Intelligent Pro".

Budou vybaveny nejlepším procesorem HCX Pro a nabídnou tak nejlepší zpracování obrazu. Ve výbavě bude Dolby Vision, HDR10+, HLG, o zvuk se stará Dolby Atmos. Televizor bude opět vybaven firemním systém Panasonic My Home Screen 5.0.



Panasonic HX900

Řada Panasonic HX900 bude téměř shodná, má být v úhlopříčkách 43", 49", 55" a 65". Hlavní rozdíl má být v panelu, který bude 50Hz, televizor bude mít EDGE podsvícení a obrazový procesor bude HCX. Opět ve výbavě nechybí Dolby Vision, HDR10+, HLG, o zvuk se stará Dolby Atmos. I když tedy nese označení řady 900, tak model 940 bude s největší zajímavější – lepší a rychlejší.



Panasonic HX800

Solidním představitelem nižší střední třídy má být řada Panasonic HX800. Ta se bude vyrábět ve velikostech 40", 50", 58" a 65". Nabídne 50Hz VA panel a EDGE podsvícení. Nechybí Dolby Vision, HDR10+, HLG a zvuk Dolby Atmos. O uživatelskou pohodu se stará systém Panasonic My Home Screen 5.0.



Panasonic HX700

Bez bližších informací byla také představena řada základní řada Panasonic HX700. Víme pouze to, že půjde o letošní nejlevnější řadu s 50Hz panelem, ten má být stále typu VA, velikosti budou pravděpodobně 40", 50", 55". Předpokládáme podporu Dolby Vision, HDR10+, HLG. Byť půjde o stále Smart TV, tento televizor ale už nebude mít systém Panasonic.

Žádný z nových televizorů nemá plné HDMI 2.1, nemá ale chybět automatický režim nízké latence (ALLM) pro heŕní konzole.

ZdroJ: Panasonic