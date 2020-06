Panasonic rozšiřuje nabídku 4K OLED TV o nejlevnější řadu HZ980

Když jsem psal letos v březnu o nových OLED televizorech Panasonic, hned na začátku jsme se zmínil, že letos bude o jednu řadu méně. Není to pravda. Řady HZ 1000, HZ 1500 a HZ2000 doplní řada HZ980.

Nová řada 4K OLED televizorů HZ980 se bude vyrábět ve velikostech 55" a 65", pokud jste tedy v skrytu duše doufali v nejmenší velikost 48", tak budete zklamáni. Nejnižší řada přitom nebude nijak "ošizená", bude vybavena nejnovějším firemním obrazovým procesorem HCX PRO a podporovat Dolby Vision a Dolby Atmos, nechybí HDR a obrazové režimy Dolby Vision IQ, HDR10+, Filmmaker Mode s funkcí Inteligent Sensing (automatické přizpůsobení okolnímu jasu) a samozřejmě Netflix Calibrated Mode.

HMDI vstupy 2.1 nabídnou výstup nekomprimovaný HD formátu zvuku eARC, nicméně dá se předpokládat, že podpora nový funkcí nebude kompletní a podobně jako ostatní řady nabídnou funkci ALLM pro herní konzole; nebudou však mít režimy 4K120 a VVR. Podobně stojan bude otočný, jako u vyšší modelů.

Co bude chybět? S největší pravděpodobností Smooth Motion Drive Pro, což je inovované vkládání černých mezisnímků, díky čemuž je pak obraz ostřejší. U vyšších modelů má BFI systém pracovat s kratšími intervaly, takže po aktivaci funkce obraz by měl být jasnější a méně "blikat". Dalším rozdílem bude "horší" simulace prostorového zvuku, ten u řady HZ980 má označení Cinema Surround Pro, zatím co u vyšší modelů nese název Reference Surround Sound Plus.

Podobně jako ostatní televizory Panasonic i zde bude vybaven systém My Home Screen 5.0 a je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant. Potěší také zdvojeným TWIN tunerem DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C a dvojicí CI slotů. A také nebude chybět sluchátkový výstup s možností přepnutí na "subwoofer", kdy na výstupu bude pak signál pro samostatný subasový kanál, a je tak vhodný pro připojení externího aktivní subwooferu.

A oficiální ceny? Pro Evropu jsou 2 499 Euro za větší 65" model (zhruba 67 000 Kč), menší 55" OLED pak má stát 1 799 Euro, což je zhruba 48 000 Kč. V praxi tak by zájemce proti vyšším modelu měl ušetřit zhruba 7 000 Kč.

