Panasonic RZ-S500W: výborná True Wireless sluchátka s účinným aktivním potlačením hluku [test]

Letošní novinka od Panasonicu,True Wireless sluchátka RZ-S500W, nabízí podle mne nejlepší poměr cena/výkon na trhu u sluchátek s ANC. Výborně potlačují okolní hluk, dobře sedí, skvěle drží signál a když k tomu přidám kvalitní a čistý zvuk, není co řešit. Doporučuji.

Plusy Skvělá kvalita zvuku

Spolehlivé dotekové ovládání

Odolnosti dle IPX4

Opravu výborné potlačení hluku

Nadprůměrná stabilita připojení

Výborný poměr cena/výkon Minusy Nedotažený software

Pro někoho větší rozměry 9 /10 Hodnocení

Že japonský Panasonic vyrábí sluchátka se ví, ovšem je pro mne malou záhadou, proč některé modely neměly, nebo nemají více pozornosti (například parádně a hlavně čistě hrající drátové modely RP-HD10E a RP-HD6E). A výborná letošní novinka Panasonic RZ-S500W opět tak trochu tiše proplouvá kolem a mnohem horší sluchátka sklízí více pozornosti. Tak se to pokusíme napravit.

Panasonic uvedl dva True Wireless modely sluchátek – RZ-S500W s aktivním potlačením hluku a RZ-S300W bez ANC. Nižší model bez potlačení hluku má menší 6mm měnič a sluchátka celkově jsou o trochu menší. My se dnes podívám na ten vyšší, s ANC.

Vzhled a konstrukce

Panasonic nevymýšlel žádné složitosti, nekopíruje Apple ani jiné výrobce a šel cestou jednoduchosti. Zvětšil rozměry normálních špuntů, umístil do nich potřebnou elektroniku a baterii a hotovo. Světe div se, funguje to lépe, než různé opěrné plošky, háčky, atd.

Tvarově sedí v uchu velmi dobře, stačí ho vložit, trochu pootočit a sluchátko drží. Aby sedělo dobře, tak výrobce dodává hned pět velikostí (XS, S, M, L a XL) silikonových nástavců. Vzhledem k tomu, že je krček sluchátek vcelku tlustý a dlouhý, musíte zkoušet a vybírat – mě vyhovovala velikost S, na obou stranách, někdo může mít strany rozdílné.

Na tom, jak sluchátka dobře sedí, má velkou zásluhu nejen design, ale velmi kvalitní zpracování a materiál - obojí na takové kvalitativní úrovni nevídám ani u podstatně dražších modelů. Odolnost je dle IPX4, využití pro sport tedy nic nebrání, pokud z vás ale při běhu pot lije proudem, tak bych byl asi opatrnější.

Kladů najdeme několik – velmi dobře pasivně tlumí, čelní doteková plocha je mimo ucho a v nedochází k náhodnému stisknutí při nasazování, či úpravě. Také má asi vliv na nadstandardní stabilitu připojení. Záporem je fakt, že trčící sluchátko není ideální pro nasazenou čepici, nebo pro položení hlavy na stranu ve vlaku. Popravdě - jsou to první TWS sluchátka, které jsem ani po delším poslechu nemusel v uchu upravovat.

Velikost dobíjecího pouzdra bude do kapsy optimální, trojice LED diod dává informaci o stavu baterie v pouzdru, stav sluchátek se vám zobrazí v aplikaci Audio Connect od Panasonicu, jen materiál pouzdra působí daleko levněji, než prémiově vypadající sluchátka.

Ta vydrží hrát něco přes 6 hodin, pouzdro dodá energii na další dvě plná dobití, celkem Panasonic uvádí 19,5 hodiny, což odpovídá realitě. V praxi skvěle funguje vizuální kontrola pomocí tří diod, když vracíte sluchátka a jste na jedné, dejte pouzdro dobít a máte klid. Dobíjí se přes USB-C, bezdrátové nabíjení zde není, stejně jako NFC, nicméně párování je bezproblémové a rychlé.

Ovládání, aplikace, potlačení hluku

Pro ovládání slouží dotekové plochy, nastavení nelze měnit. Ovládání je jisté, rychlé, nikdy se mi nestalo, že by sluchátka zareagovala jinak, než bych chtěl (což se u jinak výborných Sony WF-1000XM3 nedá říct, tam mám dotekové ovládání vypnuté). Trochu práce dá zapamatovat si kde co ovládáte - vlevo 2x ťuknete pro snížení hlasitosti, 3x pro zvýšení – vpravo se tak řeší posun skladeb. Krátké je pro pauzu/play. Dlouhé vpravo přepíná ANC režimy, vlevo se tak spouští hlasový asistent (Alexa, Siri, Google Asisstant) – ten se dá zcela vypnout. Co se mi moc líbilo, tak možnost vypnout modré diody indikující stav a připojení – pak vám v uších nic nebliká.

Pro připojení slouží Bluetooth 5.0, kodeky jsou AAC a SBC, v aplikaci si můžete nastavit prioritu kvality (AAC), nebo stability (SBC) připojení. Nicméně neměl jsem potřebu přepínat na SBC, protože připojení drželo výborně s naprostými minimem výpadků, jediný TWS model, který držel podobně spolehlivě byly Momenta od Sennheiseru (a Trust, ale ty využívají SBC kodek). Zde Panasonic opět tedy chválím. Zpoždění u filmů nepoznáte, pro on-line hraní sluchátka použít lze, je to ale na hranici (to je u BT modelů ale obvyklé). Obě sluchátka se připojují ke zdroji zvuku přímo, lze je tedy využívat i samostatně a druhé mít v pouzdru. Multipoint podporován není.

K aktivnímu potlačení hluku – je výborné, možná nejlepší, které jsem u TWS modelů slyšel. Velký náhlavní model Sony 1000XM3 je samozřejmě lepší, ale výborná TWS verze Sony je už na stejné úrovni. ANC u Panasonicu potlačuje okolní hluk i nižší frekvence velmi dobře, tišší poslech hudby či podcastů v hlučné MHD je naprosto bez problémů.

Výtku bych měl k software a firmware (testovali jsme s verzi 1.80), kde je vidět, že Panasonic funkce dolaďuje, to ale potkalo i Sony či Apple. Co by zasloužil ještě doladit? Když nastavíte ANC na nejvyšší útlum, tak paradoxně tlumí méně, než když se zvolí střední poloha, minimálně u zapůjčeného kusu to tak bylo. Osobně ale jsem zvyklý mít ANC buď zapnuté, nebo rovnou přepnout na příposlech okolí - variabilní nastavení mne vůbec neoslovuje. Jestli se vám ale variabilní funkce líbí, potřebujete ji a plánujte se tím pořád hrát, tak jděte raději do TWS Sony. Pokud chcete jen ticho a velmi účinné ANC, budete s Panasonicem spokojeni. Co se hovorů týče, tak snímání hlasů je dobré, hlasité a čisté, už tradičně ale může být problém venku s větším větrem.

Jak to hraje

Těší mne, že Panasonic zvolil moderní, vyrovnaný a kvalitní zvuk, nikoliv přehnaně efektní. To však neznamená, že byste měli slabé basy. Naopak, basy jdou hluboko, působí rychle, plně, čistě - u jazzu výborně slyšíte basu. Fanouškové elektroniky a dance music budou spokojeni také, případně mohou zvolit ještě posílení basů v aplikaci Panasonic - výjimečně tuto funkci pochválím, protože přidá na hutnosti a dynamice, ale není to na úkor celkové čistoty a vyrovnanosti. Tak nějak to má vypadat. Totéž aplikace umí s hlasy a vokály, které lze projasnit, ale opět jde o velmi poslouchatelný výsledek.

Středy mají RZ-S500W čisté, vyrovnané, vokály jsou jasné, nezabarvené a pěkně definované. Hezké, kulaté výšky tomu sekundují, potěší fakt, než ani se zvyšující hlasitostí neroste agresivita. Na druhou stranu metalové skladby mají ty správné grády, kytara je parádně ostrá. Prostor je velmi široký, sluchátka nehrají jen uprostřed hlavy hezky, dobře je definován i předozadní prostor.

Zvuk není únavný, není problém několikahodinový poslech. Pokud bych měl něco kritizovat, tak to bude o něco menší dynamika a o chlup méně energie proti aktuální (ale draží) špičce, která má efektnější, ale méně neutrální projev. Celkově mi Panasonic udělal velkou radost a zvukem mi připomíná výborné výše zmíněné drátové modely.

Verdikt

Levnější (oficiálně stojí 2 690 Kč) sluchátka Panasonic RZ-S300W s 6 mm měničem jsou funkčně naprosto stejná, mají také velmi dobrý zvuk, není zde sice ANC, ale vzhledem k dobrému pasivnímu tlumení mohou být výbornou volbou.

Osobně považuji testovaná TWS sluchátka Panasonic RZ-S500W aktuálně za model s nejlepším poměrem cena/výkon. Samozřejmě v rámci sluchátek s ANC. Proti dražší konkurenci zde chybí některé "prémiové" funkce, osobně mi vůbec nechybí, pokud je však vyžadujete, připlaťte si.

Aktivní potlačení hluku je zde mimořádně účinné, když k tomu přidám stabilitu připojení, velmi dobrou výdrž, krabičku rozumné velikosti, tak máme velmi povedený celek. Pokud máte rádi moderní, muzikální, čistý projev, s pěkným basovým základem, tak budete také spokojeni. Osobně si nerad připlácím za zbytečnosti a Panasonic nabízí přesně to, co potřebuji – opravu účinné ANC, příkladná stabilita připojení a naprostá jistota usazení v uchu.

Závěr? Jestli chcete prémiová, výborná TWS sluchátka s ANC za rozumnější, už ne tak prémiovou cenu, tak rozhodně nepřehlédněte Panasonic RZ-S500W. Za redakci mají vřelé doporučení.

Panasonic RZ-S500W

Cena: 3 969 Kč až 4 899 Kč

Zapůjčil: Panasonic