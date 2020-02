Panasonic SA–PMX92: Hi-Fi mikrosystém se skvělým zvukem a s Bluetooth i USB DAC [test]

Mikrosystémy Panasonic řady PMX patří k našim stálicím, které rádi doporučujeme. Model SA–PMX92 je povedenou evolucí, která kromě tradičního CD a FM rádia přidává digitální DAB+ tuner, streamování z Bluetooth, USB DAC pro připojení k PC, přehrávání hudby z USB, ale také analogový vstup třeba pro TV, kdy signál na vstupu mikrosystém automaticky probudí.

Plusy konektivita

třípásmové reproduktory

hudební projev Minusy menší displej

průměrné a krátké reprokabely 9 /10 Hodnocení

Mikrosystémy se v posledních letech staly celkem opomíjeným produktem, a to zejména kvůli nástupu levných i dražších bezdrátových reproduktorů a nepříliš vysokým nárokům na hudební projev většiny uživatelů = rozuměj "hlavně ať to má basy".

S výjimkou provozu na vestavěnou baterii a přenositelnosti, toho však takový mikrosystém nabídne mnohem více – možnosti připojení, v některých případech síťové přehrávání, dvojici reproduktorů s relativně velkým objemem. Ve většině případů pak takový přístroj bez problémů funguje i více jak deset let a hraje stále stejně... dobře.

Kompaktní provedení

Řada PMX od Panasonicu je známá velmi povedeným a několik let unifikovaným designem – ačkoli se jedná o malý systém, má rozhodně co nabídnout a v dražším provedení se můžete těšit i na síťové rozhraní pro snadnější integraci do domácího centra zábavy.

Z hlediska designu je zde vše při starém. Malý kvádřík z broušeného hliníku je osazen CD přehrávačem, zesilovačem, FM a DAB+ tunerem také Bluetooth rozhraním. V nabídce výrobce je také o pár set korun levnější model PMX90, který se liší pouze absencí digitálního tuneru, všechny ostatní parametry jsou shodné.

Na čelní straně najdete vlevo dole ještě USB zásuvku, z níž je možné nabíjet mobilní zařízení anebo ji využít jako jeden ze zdrojů pro přehrávání. Pravý spodní roh pak ukrývá zásuvku 3,5 mm pro připojení sluchátek.

Při pohledu na zadní stranu je zde zleva zásuvka pro napájení, dále čtveřice šroubovacích reprosvorek, vstup externího zdroje, optický zvukový vstup, USB pro připojení počítače (systém funguje jako DAC), anténní konektor a dvojice cinch konektorů pro připojení dalšího zařízení. Zdaní konektor AUX-IN v podobě 3,5 mm zásuvky navíc funguje tak, že dokáže systém probudit, takže je ideální pro připojení například Google Chromecast, nebo využít systém pro kvalitnější ozvuční televizoru.

Vedle možnosti přehrávat klasická CD nebo rádiové vysílání zvládne systém zpracovat také MP3-CD a v případě USB disku pak MP3, AIFF, FLAC a WAV. V případě Bluetooth připojení je k dispozici kodek SBC nebo AAC.

Tři pásma s objemem

Velkou devizou mikrosystémů Panasonic jsou dodávané reproduktory, které jsou – na rozdíl od většiny mikrosystémů – třípásmové a nesou označení SB-PMX70 (vyšší modely mají velmi podobné reproduktory SB-PMX100). Signál do nich posílá integrovaný digitální zesilovač Linc D-Amp třetí generace s výkonem 60 W na kanál.

Reproduktory mají jeden basový 14 cm měnič, jeden tweeter o průměru 1,9 cm a jedne výškový piezzo měnič průměru 1,5 cm. Vše ještě doplňuje výrazný bassreflexový nátrubek na zadní straně a dvojice šroubovacích reprosvorek. Na přední straně je snímatelná krycí mřížka, která drží na čtyřech špuntech, udávaná impedance je zde 3 Ohmy.

Ačkoli je samotný mikrosystém velmi dobře zpracovaný, na reproduktorech je znát o něco horší tovární zpracování, na které jsme u dřívějších generací nebyli zvyklí. Nejedná se sice o zásadní přešlapy, ovšem špatně začištěné hrany nepříliš přesně slícované MDF desky nepůsobí dobře. Pravda – jedná se pouze o kosmetický detail bez vlivu na funkčnost, ovšem i zpracování takových detailů by rozhodně potěšilo. Na druhou stranu v podstatě za stejnou cenu Panasonic nabízí lepší výbavu.

Součástí systému je i dálkové ovládání klasického tvaru i osazení, pro přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth pak můžete využít aplikace Panasonic Music Streaming, která však mnoho nastavení nenabídne. Ovládání přímo na hlavní jednotce je samozřejmě také možné – k dispozici jsou však hlavně základní funkce a bohužel je zde i dlouhodobě největší slabina mikrosystému v podobě malého displeje, který zobrazuje pouze jeden řádek a případné procházení alb na MP3-CD nebo MP3-USB se vyrovná procházce peklem.

Hudební projev

Podobně, jako u předchozích generací, i v tomto případě je zvukový projev nadmíru povedený. Přednes je čistý s plným zvukem, kde jsou velmi dobře nadávkována jednotlivá pásma bez toho, aby se slévala do jedné zvukové hmoty. De facto zde platí beze změny to, co u dříve testovaných modelů PMX100 a PMX152.

Univerzální zaměření mikrosystému se také odráží ve vyváženém množství basů, které zde nedominují, jako u zábavně laděných systémů, avšak při troše snahy a práci s korekcí basů a výšek dostanete i silnější basový projev. Na druhou stranu ho však není příliš potřeba, právě kvůli dobrému naladění soustav. Basy sice nerozvibrují okenní tabulky, rozhodně ale zajmou svojí čistotou a přesností.

Velkým kladem systému je, že zvládá prakticky jakýkoliv žánr, moderní taneční hudbu, stejně jako jazz či klasiku. Zkrátka na své si přijde jak náročnější posluchač, tak omladina.

Verdikt

Má dnes smysl pořizovat mikrosystém? Rozhodně ano, velmi však bude záležet na plánovaném použití a životním stylu. Pokud patříte mezi aktivní jedince, kteří tráví čas na cestách, v přírodě nebo z větší části na zahradě domu, pak se nebude jednat o ideální doplněk vaší domácnosti a spíše využijete výkonnější bluetooth reproduktor anebo dva s možností stereozapojení.

Pokud však hledáte statické, ale daleko vybavenější zařízení, které umí přehrávat CD a zároveň zvládne i reprodukci z mobilu, počítače nebo USB disku a zároveň jej můžete využít jako hlavní zdroj zvuku k televizoru, pak je PMX92 jednoznačně ideálním zástupcem. Vedle široké konektivity se totiž odmění i velmi dobrým hudebním přednesem a poměrně strohým nenápadným designem.

Panasonic SC-PMX92

Výkon zesilovače: max 120 W, 60W na kanál

Výstupy: sluchátka

Vstupy: anténa, audio in, aux in, USB DAC, Bluetooth, USB Type B

Tuner: DAB+ (20 předvoleb), FM (30 předvoleb)

Přehrává: CD, CD-R, MP3/AAC, AIFF, FLAC/WAV

Hmotnost: 2,8 kg

Rozměry: 211×114×267 mm

Příslušenství: FM anténa, dálkové ovládání

Cena: od 7 290 Kč vč DPH

Reproduktory SB–PMX70