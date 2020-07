Panasonic SC-TMAX50: party audiosystém s mohutným zvukem, basy a světýlky [test]

Plusy zvukový projev

Po miniaturních bezdrátových reproduktorech se v řadě domácností usídlila populárnější skupiny bezdrátových reproduktorů s výkonem kolem 20 W a relativně kompaktními rozměry.

Zejména movitější a náročnější posluchači si pak libují v systémech, které nabídnou prakticky vše, co by mohli chtít, navíc zabalené do povedeného obalu. Obvykle zde také platí, že zvukové podání je adekvátní pořizovací ceně a mnohdy nabídne i něco navíc.

Ovšem party reproduktory zatím v našich končinách toliko populární nejsou, což bude dáno zejména jejich „novostí“ na trhu. Samozřejmě je možné je pořídit již delší dobu, ovšem teprve v posledních dvou letech je nabídka zajímavá nejen cenově ale i zvukově. Velké popularity se tento segment reproduktorů dočkal zejména v Jižní Americe.

Velký, větší, největší

Smyslem party reproduktoru je především dostatečné ozvučení velkého prostoru, které je obvykle doplněno nejrůznějšími zvukovými efekty a samozřejmě nezbytným monstrózním výkonem. V případě námi testovaného modelu SC-TMAX50 udává výrobce RMS výkon 2000 W a až těžko uvěřitelných 22 000 W PMPO. Inu na čísla spousta posluchačů stále slyší.

Mírně diskutabilní je určení takového reproduktoru – upřímně řečeno domů bych si jej nepořídil, do hudebního klubu by to chtělo něco decentnějšího a zvukově šťavnatějšího. Kde tedy takový reproduktor potkáte? Nejčastěji to bude svatba, nejrůznější společenské akce v menším obsazení s reprodukovanou hudbou anebo karaoke klub. Zkrátka nasazení tohoto drobečka je pravděpodobnější spíše v obchodní sféře než doma na dvorku.

A proč mluvím o drobečkovi? Protože Panasonic SC-TMAX50 má rozměry 305 × 904 × 326 mm a váží celých 20 kg. Na rozdíl od jiných výrobců zde Panasonic příliš nepřemýšlel nad transportem, takže na těle najdete pouze dva mělké prolisy na bocích pro přenášení. Integrovaná kolečka na předělu spodní a zadní strany by jistě posloužila lépe, takto zkrátka musíte celých 20 kg přenášet.

Z pohledu konstrukce je zde vše připraveno pro typické party použití. Na zadní straně je zásuvka pro dvoužilový napájecí kabel, nad ní pak AUX IN s dvojicí cinchů, konektor pro FM anténu a digitální vstup zvuku. Zcela nahoře na zadní straně najdete dvojici mikrofonních vstupů, které sekunduje dvojice USB portů. V horní části čelní strany je ještě umístěna jednotka s CD přehrávačem.

Svítí všechno, mimo tlačítek

Hlavní ovládací centrum najdete na horní straně, případně je k dispozici dálkové ovládání. Ergonomie ovládání je někde na půli cesty, celkem najdete na horní straně patnáct tlačítek, která doplňuje rozměrný otočný ovladač (jog dial).

Skupina šesti tlačítek po pravé straně slouží především k ovládání přehrávání a zároveň umožňují přístup k DJ efektům. Asi nejpoužívanější pak bude dvojice Select a Bluetooth, kdy první vybírá zdroj signálu a druhá automaticky aktivuje Bluetooth připojení.

Druhá skupina tlačítek slouží spíše pro zábavu, najdete zde aktivaci DJ efektů, možnost vybrat si z celkem 60 typů podsvícení, upravovat zvukový charakter, aktivovat karaoke či nastavit hlasitost mikrofonu a v neposlední řadě také možnost procházet složkami na připojeném USB nebo MP3 CD. U přední hrany je pak hlavní vypínač, tlačítko pro vysunutí CD a tlačítko pro aktivaci funkce jukebox nebo demo.

Velká část horní strany je podsvícena, což sice může být efektní, ale rozhodně ne efektivní, protože ani jedno ze zmíněných tlačítek není podsvícené, což je z mého pohledu velký přešlap. Určitě by se také hodilo nějaké tlačítko, pro uzamčení všech ostatních tlačítek (například na boční straně) – ruce opilých nenechavců jsou totiž obvykle cestou do hudebního i zvukového pekla.

A to nejlepší /nejhorší nakonec – veškeré informace související s nastavením a přehráváním jsou zobrazeny na sice rozměrném, avšak pouze jednořádkovém displeji, na němž se postupně roluje zobrazený text – a například oznámení Vocal Cancel L+R je poměrně dlouhé a rolování pomalé...

Doplňkové funkce

Mezi doplňujícími funkcemi se zde objevuje zejména podsvícení, úprava zvuku a různé zvukové efekty. Vezměme to postupně. Podsvícená je jak horní strana, tak i okruží kolem největších měničů, vzhledem k použití LED technologie není problém se změnou barevnosti nebo změnou rychlosti.

Celkem je v paměti uloženo přes 60 různých režimů osvětlení, ovšem pokud jej chcete vypnout, tak vás čeká takřka nekonečné mačkání tlačítka, až se objeví na displeji požadované Off – nesmíte jej ale minout, jinak vás čeká další kolečko 60× kliknutí. Oč jednodušší by bylo vypnutí podsvícení pouhým delším podržením tlačítka.

V případě zvuku je to podobné. Jeho úprava je dostupná formou klasických přednastavených ekvalizačních křivek anebo si můžete sami upravit množství basů, výšek a středů. K dispozici je také samostatné zesílení basů (D.Bass) a aktivace prostorového efektu. V praxi se osvědčilo mírné přidání všech tří pásem, kdy se zvuk mírně vyčistí.

Honosně pojmenované DJ funkce nejsou dostupné vždy (nefungují při Bluetooth, Audio In a Digital in připojení zvuku) a v nabídce mají následující – Phaser, Filter, Sound Chopper, Electro Echo, Pitch Shifter a Harmonizer. Jejich využitelnost je však velmi diskutabilní, zejména vinou nepříliš jednoduchého použití. Ostatně stejné je to i s funkcí Karaoke – mikrofony bohužel musíte mít vlastní.

V případě Bluetooth propojení je využita verze BT 5.0 s velkým dosahem, avšak k dispozici je pouze SBC kodek. Rádio podporuje RDS a do paměti je možné uložit až 30 stanic

Osazení a projev

Výrobce se chlubí osazením hned několika různými měniči a promyšlenou konstrukcí. Dominantní je zde dvojice super wooferových měničů o průměru 20 cm, které jsou umístěny nad sebou. Mezi nimi a nad vyšším z nich pak najdete CD mechaniku a výdechy bassreflexů.

Ještě o něco výš je dvojice středobasových měničů s průměrem 10 cm a následuje dvojice tweeterů s průměrem 6 cm. Podle technických specifikací mají všechny čtyři velké reproduktory příkon 500 W/kanál (3 ohmy, 1 kHz, 30 % THD), celková spotřeba reproduktoru je pak 277 W. Kompletní specifikaci najdete na webu výrobce.

Zvukový projev je zde překvapivě dobrý – srovnáte-li s velmi podobným reproduktorem Blaupunkt PS10DB, tak je zvuk úplně někde jinde. Vzhledem k objemu ozvučnice je projev planý a dynamický, basová složka je zde samozřejmě výrazná a dominuje, ovšem díky osazení více měniči nepřijdete ani o zbytek pásma.

Celkový rozsah nastavitelné hlasitosti je poměrně široký a jemně odstupňovaný, dostanete-li se však za polovinu rozsahu, začnou se vám pomalu třást nohavice ve vzduchu, okenní tabulky začínají rezonovat a sousedům vstávají vlasy na hlavě. Jenže vy můžete ještě přidat, protože očekávané zkreslení a zahlcení vlastním výkonem se zde nekoná. Tedy až při opravdu extrémní plné hlasitosti, která již je nesnesitelná ze vzdálenosti kratší jak 5 metrů.

Hudební projev je tedy z mého pohledu velmi dobrý, reproduktor není pouze jednoúčelový kousek na diskotéku, ale poradí si i s rockem, hip-hopem nebo náročnější jazzovou skladbou. Orchestrální skladby zvládne taky, ovšem velmi bude záležet na jejich aranžmá, u složitějších kusů s velkým ansámblem se jednotlivé nástroje poměrně rychle začínají slévat.

Porovnáme-li s přednesem renomovaných výkonných reproduktorů pro domácí poslech, je někdy patrná agresivita u výšek a mírná zastřenost projevu v některých situacích.

Verdikt

Party reproduktory jsou svébytnou skupinou zařízení, které má velmi širokou cílovou skupinu. Osobně bych si Panasonic TMAX50 asi nekoupil, jednak bych pro něj neměl využití a jednak nemá příliš pohotové a ergonomické ovládání, o displeji nemluvě.

Zpracování vypadá odolně, ovšem při pořizovací ceně přes 13 000 Kč bych již čekal nejen podsvícení tlačítek, ale i základní ochranu proti povětrnostním podmínkám.

Zvukově však velmi příjemně překvapil a za to mu patří palec nahoru. Pokud hledáte velký a výkonný systém a máte pro něj využití, tak největší party reproduktor Panasonic z řady TMAX udělá rozhodně patřičný dojem jak na vás, tak i na sousedy. Pro skromnější podmínky Panasonic dělá ve stejné řadě TMAX i menší a levnější varianty, které mají nižší výkon, ale podobně "velký", ale stále univerzální hudební projev.

Panasonic SC-TMAX50

Cena: 13 990 Kč

Technické parametry