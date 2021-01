Panasonic SC–HC2020: plochý Hi-Fi mikrosystém na zeď s Chromecastem a BT

Jestli chcete nenápadný, neutrálně hrající, ale skvěle vybavený mikrosystém, který zařadíte do multiroom systému a umí Spotify, přehrávání ze sítě, má DAB+, tak Panasonic SC–HC2020 je to pravé.

Plusy velikost

konektivita

Chromecast a mlutiroom

neutrální a neunavující zvukový projev Minusy ovládání

nastavení

PMX mikrosystémy Panasonic mají ve stejné ceně živější projev 8 /10 Hodnocení

Mikrosystém Panasonic SC–HC2020 je již několikátou generací plochého systému, se kterým se výrobce snaží oslovit uživatele. Konstrukce i tentokrát vychází z dřívějších modelů a je uzpůsobena k upevnění na stěnu.

Samotný mikrosystém má hloubku pouhých 10 cm, takže mimo upevnění na stěnu nezabere příliš mnoho místa ani při umístění na polici nebo skříňku. Právě konstrukce a design jsou tím, čím se plochý mikrosystém odlišuje od konkurence.

Konstrukce a design

Design je na první pohled stejný jako u předchozích generací. uprostřed systému je vertikálně orientovaný držák CD, který je ukrytý pod posuvnými dvířky z poloprůhledného tmavého plastu. Nad mechanikou je jednořádkový displej spolu s čidlem dálkového ovládání.

Vpravo i vlevo vedle CD mechaniky je upevněná krycí mřížka z průzvučné tkaniny a pod ní pak měnič o průměru 8 cm. Od měničů pak vede plastový tvarovaný kanál s výdechem v podobě bassreflexu na zadní straně. Vedle těchto výdechů je na levé straně (při ohledu zezadu) konektor pro připojení napájecího kabelu. Na pravé straně je konektor pro připojení/přišroubování antény.

V horní části pak najdete prohlubeň a v ní konektor RJ45 pro připojení k datové síti. Uprostřed zad je dvojice tvarovaných otvorů, které slouží pro zavěšení systému na držák upevněný na zdi. Při provozování systému ve stojící poloze je třeba použít stojanu – ten je nasazen už při rozbalení. Držák na zeď je navržený tak, že má několik otvorů k protažení kabeláže.

Horní strana je tvořena řadou sedmnácti tlačítek, za nimi je ještě prohlubeň se zásuvkou na jack 3,5 mm a USB konektor s možností přehrávání hudby a nabíjení připojeného zařízení. V balení najdete napájecí kabel, FM anténu v podobě drátu se šroubovacím konektorem, dvojici baterií a dálkové ovládání. To je prakticky shodné, jako u dřívějších modelů co do rozložení tlačítek, jejich funkce je však mírně odlišná.

Celkově je dálkové ovládání přehlední a stisk tlačítek jasný. Při postavení systému do výšky nad cca 160 cm počítejte s tím, že bude nutné ovladačem mířit přesněji, jelikož čelní stěna (a s ní i senzor) je při takovém provozování mírně nakloněna směrem vzad.

Ovládání a funkce

Z pohledu funkčnosti je model HC2020 nejnabitějším z aktuální řady plochých mikrosystémů. Základem pro přehrávání hudby je zde zmíněná CD mechanika, která podporuje i čtení datových disků s mp3 soubory, tu pak doplňuje FM tuner s třiceti předvolbami a DAB+ s celkem dvaceti předvolbami.

Dalším zdrojem zvuku je zde USB rozhraní a vstup externího zdroje (zásuvka na jack 3,5 mm). To vše je doplněno dnes již standardním Bluetooth rozhraním ve verzi 4.2, bezdrátovou sítí (802.11 a/b/g/n/ac) a LAN zásuvkou. Při vkládání CD je třeba počítat s mírným náklonem a zasunutím disku pod posuvný kryt a následně teprve usadit disk na centrální držák mechaniky.

Díky síťovému rozhraní přibyla možnost využít jako zdroj zvuku Chromecast a také možnost multiroom poslechu v případě, že máte více zařízení v rámci domu.

Samotné ovládání je poměrně jasné, díky popiskům jednotlivých tlačítek na horní části systému či pomocí dálkového ovládání. Pokud však umístíte zařízení na zeď do výšky, která by byla ideální z pohledu optimálního šíření zvuku (tedy do výšky hlavy), pak na tlačítka neuvidíte a při jejich počtu je nereálné orientovat se jen podle hmatu. Nezbývá tak než využít dálkového ovládání.

Orientaci v ovládání a obecně pohyb mezi nejrůznějšími nabídkami funkcí, které HC2020 poskytuje, je z uživatelského hlediska poněkud nešťastný. Samozřejmě, pokud se spokojíte s přehráváním CD, rádiem nebo telefonem /tabletem /počítačem připojeným přes Bluetooth či přes síť, nebude ovládání až takový problém. Postačí vám k tomu volič hlasitosti, zdroje signálu a případně posun mezi skladbami nebo předvolbami rádia. Pro ovládání a přehrávání ze sítě lze využít i firemní aplikaci.

Ovšem v okamžiku, kdy budete chtít něco nastavit – například připojení k síti, konfiguraci chromecast, vybrat složku pro přehrávání z mp3 CD nebo flash disku – budete se muset spokojit s malým, jednořádkovým displejem, který vcelku pomalu roluje delší slova. Tady se to bohužel Panasonicu nepovedlo a je to dlouhodobý problém napříč řadami mikrosystémů. Ostatně tento přístup mikrosystémům Panasonic vytýkáme již několik generací...

Hudební projev

Pokud systém postavíte například na skříňku, bude mírně nakloněn směrem dozadu, v případě, že ho zavěsíte na zeď, nebude nakloněn vůbec. Vzhledem k je ho spíše směrovému projevu je proto vhodné použít spíše zavěšení na zeď. V opačném případě a umístění příliš vysoko (cca 160 cm) nad zemí už přijdete o část zvukového projevu.

Hodnocení hudebního projevu je poměrně komplikované, systém totiž s grácií (vzhledem k velikosti) zvládá překvapivě dobře reprodukci nízkých kmitočtů, i když samozřejmě nemůžete očekávat basy, které vám rozvibrují okno. Basová složka je navíc poměrně stabilní i do maximální hlasitosti, kdy už začíná výrazněji přeznívat. Efekt D.Bass zde přidá sice mírně na hutnosti přednesu, nicméně basy jsou pomalejší s delším dozníváním.

Střední pásmo reprodukuje systém dobře, avšak na vyšších středech je slyšitelné ořezání části pásma. Zejména se to projevuje u nahrávek s větším zastoupením nástrojů a doprovodnými vokály. Výšky zde vhodně doplňují pásmo a nejsou nijak agresivní ani zkreslené.

Nejlepší zvuk jsme při testování dostali ze systému při přehrávání z CD a pomocí Chromecast připojení. Bluetooth režim připojení zprvu neslo známky vyšší komprese. Po aktualizaci firmwaru, která proběhla po nastavení Chromecast, se zvuk o třídu zlepšil, nezávisle na zdroji hudby, přesto je však stále patrný rozdíl mezi Bluetooth a ostatními zdroji hudby, pochválit ale musíme, že se značně zmenšil..

Mikrosystém hraje nejlépe do přibližně 2/3 rozsahu hlasitosti, kdy dá vyniknout všem pásmům a ořez na vyšších středech není tak patrný. Při vyšší hlasitosti je projev o něco horší.

Poměrně překvapivě dobře si HC2020 poradí s klasikou, jazzem nebo mluveným slovem. Moderní pop, elektronika nebo rock při běžné hlasitosti nejsou problém, pokud se snažíte ale "vyrazit" z malého, plochého systému maximální výkon, místy narůstá zkreslení, ale není to nijak zásadní.

Verdikt

Koupit či nekoupit? Velmi bude záležet na vašich preferencích a plánovaném nasazení systému. Rozhodně není možné systém provozovat jako hlavní zdroj pro poslech v rozlehlejší místnosti.

Na druhou stranu blízký a spíše tišší poslech, kdy funguje hudba jako zvuková kulisa, je zde velmi dobrý (přihlédneme-li k velikosti systému) a najde si své příznivce. Konektivita je výborná, i když je třeba počítat se zdlouhavějším prvotním nastavením v rámci síťového přehrávání, případně doporučujeme kontrolu aktualizace firmwaru, pokud po připojení k síti neproběhne automaticky.

Kde tedy může být problém? Osobně jej vidím v ceně, která atakuje hranici 8 000 Kč, což je za to, co systém předvádí cena poměrně vysoká, na druhou stranu odpovídá výbavě a skvělé konektivitě. Pokud by se pohybovala kolem 5 000 Kč, směle jej doporučím každému, kdo vyžadují malý a nenápadný systém s širokou konektivitou, určený pro relativně blízký poslech – kuchyně, garáž, pracovna. Ale v ceně přes 7 000 Kč je Panasonic velkým konkurentem sám sobě. Proč?

Ve srovnatelné cenové hladině, či dokonce o něco levněji koupíte například systém Panasonic SC-PMX90, kde sice absentuje síťové rozhraní, ovšem dostanete třípásmové reprobedny, které mají vzhledem k ceně fenomenální zvukový projev.

Naše doporučení? Musíte trochu vědět, co chcete. Jestli raději plochý, nenápadný, neutrálně hrající, ale skvěle vybavený mikrosystém, který třeba zařadíte do multiroom systému celé domácnosti, chcete Chromecast a Spotify, přehrávání ze sítě (ale i DAB+), tak Panasonic SC–HC2020 je to pravé. Pokud chcete plný, dynamický, ale čistý zvuk, který vám rozhýbá párty a roztancuje okolí, tak raději oželte síťovou výbavu, jděte do zmiňované vynikající firemní řady PXM.

Panasonic SC–HC2020

Cena orientační: 7 749 Kč