Panasonic TX-65HZ2000E: referenční 4K HDR OLED posunuje opět laťku [test]

Plusy Špičková kvalita obrazu

Výborná práce s obsahem v horší kvalitě

HDR cítíte

Precizní ostrost (pohyb i statický obraz)

Obrovský virtuální prostor (HD/UHD)

Hromada dobře odstupňovaných profilů pro obraz

Výborný zvuk přes vestavěný soundbar s podrobným nastavením

Zdvojené tunery se dvěma CI sloty (+FastScan a Auto DiSEqC)

Luxusní ovladač s podsvícením Minusy Ovladač nemá integrovaný mikrofon pro hlasové vyhledávání

Chybí plnohodnotný HDMI 2.1

Skromnější nabídka aplikací 10 /10 Hodnocení

Testovaný 4K/UHD HDR OLED Panasonic TX-65HZ2000E byl vybaven panelem třídy Master HDR OLED Professional Edition, přinášejícím obraz splňující požadavky hollywoodských studií. Posměváčkové a pochybovači musejí trochu číst a zajímat se o věhlasná jména, která tento názor zastávají a Panasonic uznávají, jakožto ideální televizor pro skutečné domácí kino. Aby obraz nezůstával osamocen, integroval výrobce zvukový systém 360° Soundscape Pro (s reproduktory směřujícími nahoru) a nechal jej vyladit odborníky z Technics. Výsledkem má být strhující prostorový zvuk podporující Dolby Atmos.

Zmíněný Master HDR OLED Professional Edition panel konstruktéři dovybavili systémem kovového chladiče. Právě onen prvek dává do rukou konstruktéra větší rozsah svítivosti s teoretickým povolením ho na panel pustit, bez rizika poškození. Jedinečný systém jinde nenaleznete. U OLEDů se každodenně nesetkáte s rozsahem světelnosti viditelného u HZ2000. Dle výrobce nese až o 20 procent více jasu než běžné další OLED televizory. Podporovány jsou formáty Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, Dolby Vision, HDR 10+, HLG Photo, Netflix Calibrated Mode.

Mimochodem i dvoutisícovku doporučuje Netflix pro maximální zážitek. Dolby Vision IQ a Filmmaker Mode pracují v návaznosti na funkci Panasonic Intelligent Sensing s obrazem, abyste nejvyšší kvalitu zažili při sledování v noci, ale i ve dne (v prosvětlených místnostech). Barvy ladil přední hollywoodský odborník, Stefan Sonnenfeld. Cílem nastavení televizoru a jeho módů byla snaha o zachování záměru filmařů při sledování televize doma.

HZ2000 akceptuje testovací vzory CalMAN PatternGen softwaru Portrait Displays CalMAN spolu s funkcemi AutoCal. Kalibrace umožní využití nastavení ISF (Imaging Science Foundation) a kalibrace obsahu ve formátu Dolby Vision.

Kompletní práci řídí inteligentní procesor HCX Pro. Důležité jsou zkušenosti a znalosti z filmového průmyslu. Ty mají přispět a skutečně přispívají k výraznějšímu, kvalitnějšímu výsledku. K lepším detailům a věrnosti obrazu.

Samozřejmostí je zapojení do režimu chytré domácnosti s hlasovým ovládáním u systémů podporujícím Google Assistant a Amazon Alexa. Výbava zahrnuje kompletní zdvojenou tunerovou nálož DVB-T/T2/S/S2/C/DVB přes IP se zdvojeným CI+ slotem pro modul a kartu placené TV. Nemůže chybět nahrávání na připojený HDD, HbbTV, Wi-Fi. Celý systém byl postaven na platformě My Home Screen (dříve Firefox OS) v páté verzi se zástupem aplikací v čele s Youtube a Netflixem.

Design, základní popis

Představovaný Panasonic TX-65HZ2000E se při osobním setkání tváří obrazově větším. Za vším stojí skoro monolitický design, kdy dole nasazený soundbar plynule přechází do bezrámečkového vysoce lesklého panelu. Temnou majestátnost vzhledu narušuje uprostřed umístěný stříbrný, lesklý nápis Panasonic. Obdobně vpravo dole na zvukové liště nápis Tuned by Technics. Signalizace ve formě stavové LED s několika barvami osadil hardwarový inženýr do spodního levého rohu.

Vše stojí na temně stříbrném, těžkém kovovém podstavci s překartáčovaným povrchem. Jednoduchá placka se zadním násuvným trnem dává panelu jistotu posazení bez sebemenšího pocitu nestability. Tloušťku, či spíše tenkost panelu navyšuje výše zmíněný systém chlazení. Ve středu a dolní partii dochází k rozšíření osazeným zvukovým systémem, kterému nechybí do stropu směřující reproduktory pro vylepšení vjemu u zvuku Dolby Atmos.

Záda televizoru doplníte o začišťovací plast, respektive využijete přiložené svorky k umravnění kabeláže.