Pět důvodů, proč si nekupovat bezdrátová Bluetooth sluchátka. A dva důležité, proč ano

Bezdrátová sluchátka jsou skvělá. Ale mají i spoustu nevýhod, o kterých byste měli vědět a připravit se na ně.

V posledních letech to vypadá, jako kdyby pro spoustu lidí přestala drátová sluchátka existovat. Nemluvím samozřejmě o audiofilech a náročných posluchačích, protože ti rozhodně na drátová sluchátka nezanevřeli a vědí, jak se věci mají. Spíše se to týká běžných posluchačů. Pokud jde o komfort, tak bezdrátová sluchátka mají své přednosti, ale vedle toho také spoustu nevýhod. Probereme to postupně. 1. Cena – bezdráty jsou vždy dražší Jakákoliv bezdrátová sluchátka potřebují baterii, bezdrátový modul a další elektroniku. Přestože jsou tyto komponenty v dnešní době levné, tak stejně za ně zaplatíte. I když bezdrátová sluchátka se vyrábějí ve velkých sériích, náklady budou vždy vyšší. U levných bezdrátových sluchátek musí výrobce šetřit na všech komponentech, aby se na tak nízkou cenu dostal. Oproti tomu u drátových sluchátek máte vždy jen přesně to, co potřebujete. Neplatíte za něco, co neplánujete využít. Tipy na 20 nejlepších sluchátek do 1500 Kč. Jak se dostat k dobrému zvuku za málo peněz Ani když máte malý rozpočet, nemusíte rezignovat na kvalitu. Připravili jsme výběr sluchátek všech kategorií s nejlepším poměrem cena/výkon. Důkazem pro předchozí odstavce budiž notoricky známá „legendární“ sluchátka Koss Porta Pro. Za klasickou verzi s kabelem zaplatíte nejméně – 859 Kč až 1 499 Kč . Chcete stejná sluchátka, ale s mikrofonem na kablíku? Tak si připlatíte pár stovek – 1 040 Kč až 1 799 Kč . Ale pokud se rozhodnete pro bezdrátovou verzi, tak si připravte minimálně dvojnásobek ceny těch základních – 1 799 Kč až 2 999 Kč . Kdyby aspoň bezdrátová sluchátka lépe hrála… Jenže realita je spíš opačná, jak se dozvíte v další části článku.

2. Drátová sluchátka hrají lépe a nemají zpoždění Bez ohledu na to, co říkají výrobci, přenos přes Bluetooth nedosahuje kvality kabelového přenosu. I ten nejkvalitnější Bluetooth kodek LDAC s podporou Hi-Res kvality je komprimovaný a nedosáhne na datový tok, jaký poskytuje klasický drát. Bluetooth má jednoduše výkonnostní strop, a tak nedokáže držet krok s nejlepšími drátovými sluchátky. Nemluvě o tom, že Bluetooth sluchátka mají vždy vyšší zpoždění než klasický kabel, což je znatelné zejména u on-line her.

Vynikající bezdrátový herní headset SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (recenze) má velmi malé zpoždění, kabel je ale stále rychlejší. A ke sluchátkům ho proto dostanete S Bluetooth jste velmi závislí na kvalitě kodeku, na datovém toku, okolních podmínkách a rušení okolí. Ano, rok od roku se kvalita zvyšuje; a to i u základního kodeku SBC, který byl před lety na hudbu téměř nepoužitelný. Samozřejmě, že jak se budou technologie vyvíjet, tak v budoucnu bezdrátový digitální přenos drátová sluchátka překoná, ale letos to rozhodně nebude. Pokud chcete nejlepší zvuk, potřebujete zkrátka kabel. Můžete si ostatně všimnout nenápadné poznámky u některých kvalitních bezdrátových sluchátek nesoucích logo Hi-Res Audio. Pro přenos zvuku v nejvyšší kvalitě máte použít … dodávaný kabel. Co jsou Hi-Res sluchátka? A budou hrát lépe? Hudba s vysokým rozlišením neboli Hi-Res Audio hýbe světem. Jak je to ale se sluchátky? Znamená nápis Hi-Res jistotu, že budou hrát lépe než ostatní sluchátka? Neznamená to, že všechna drátová sluchátka jsou lepší než všechna sluchátka s Bluetooth. Dražší bezdráty mohou (a budou) hrát o třídu lépe než běžná levná drátová sluchátka. Pouze platí, že u bezdrátových sluchátek je strop kvality poslechu jasně daný „kvalitou“ bezdrátového přenosu a výš to prostě nejde. Klasický kabel má jasně navrch, neboť tam strop daný nekomprimovaným přenosem s daleko větší šířkou přenosového pásma leží daleko, daleko výše. Pokračovat budeme problémy, které jsou spojeny s baterií.

3. Baterie nevydrží věčně Bezdráty musíte nabíjet, klasiku ne. Jednoho dne vám navíc baterie odejede a ve většině případů to znamená konec sluchátek. U sluchátek True Wireless to platí stoprocentně, u větších modelů je občas výměna baterie možná, ale neplatí to vždy. Některá bezdrátová větší sluchátka mají možnost alternativního připojení kabelem – zpravidla dodávaným rovnou od výrobce. Někdy ale stejně musíte nabitou baterii, aby to hrálo, bez ní pasivní poslech zkrátka nefunguje. Dalším problémem bývá, že výrobci ladí poslech pro bezdrátový přenos. Díky vestavěnému zesilovači totiž mohou zvuk doladit, aby to „hrálo“. Proto v pasivním režimu s vypnutými bateriemi hrají sluchátka často hůře. Výrobci tento způsob použití berou jako „nouzovku“.

Lepší bezdrátová sluchátka mají vždy v příslušenství kabel pro fyzické připojení zdroje zvuku Nemusí to tak být vždy. Osobně doma rád používám starší větší bezdrátová sluchátka, u kterých odešla baterie, a tak z nich mám „drátová“. Ale to je možné jen díky tomu, že jde o dražší Hi-Fi model z doby, kdy výrobci věděli, že bezdrát nehraje a sluchátka jsou výborně vyladěná právě pro kvalitní drátový poslech. Co je složité, může se snadněji pokazit. A bezdrátová sluchátka jsou složitá…

4. Bezdráty neopravíte Tohle také souvisí s přechozím bodem. Jakmile máte po baterii, máte po sluchátkách. O elektronice to platí stoprocentně. Za dobu, co sluchátka testuji, mi odešlo postupně více než osm kusů různých bezdrátových modelů – někdy baterie, někdy dobíjení, párkrát elektronika. Pokud počítám kabelová sluchátka, tak jsem „zrušil“ asi troje špunty (poškozený kabel), ale to je opravitelné. U velkých domácích modelů jsem po letech při poškození starého kabelu jen koupil nový a sluchátka tak dále fungují. Jak jsem „tunil“ sluchátka, aneb AKG K371 s náušníky Brainwavz Dnes už klasika AKG K371 v testu s popisem výměny náušníků a změn zvuku. Zejména u větších náhlavních domácích sluchátek se počítá s dlouhou životností, a tak je poměrně běžná možnost výměny náušníků. Nemusí jít o drahé modely, měnit si je můžete i u levných modelů za pár stovek. Ostatně někteří si tak „ladí“ zvuk, protože kvalita, rozměry a použitý materiál náušníků má vliv na výsledný dojem. Dražší sluchátka pak mívají výměnný i kabel. To se týká jak velkých náhlavních modelů, tak malých IEM špuntů do uší. Pokud se k drátovým sluchátkům chováte alespoň trochu ohleduplně, tak je budete bez problémů můžete mít deset let (i daleko déle). Ty skvělé softwarové funkce navíc stejně nejspíš nebudete používat.

5. Platíte za funkce, které nepotřebujete Ruku na srdce – jaké nadstandardní funkce bezdrátových sluchátek používáte? Pořídili jste je, protože jen nechcete, aby se vám houpal kabel u krku, nebo jste si je koupili, abyste využívali hlasového asistenta? Jak často zapínáte firemní aplikaci a ladíte v ní zvuk? A máte-li sluchátka s aktivním potlačením hluku, využíváte adaptivní funkce, které automaticky přepínají ANC podle toho, kde jste? Nebo vám – stejně jako mě – vadí, když se „to přepíná samo“ a máte tato vylepšení raději trvale vypnutá? Malá a úplně bez drátů. Tady je 17 nejlepších sluchátek True Wireless pod vánoční stromek Sluchátka typu True Wireless zaznamenala takový komerční úspěch, že nezůstal jediný výrobce, který by si je dovolil neprodávat. Vybrali jsme sluchátka, která poměrem ceny k výkonu patří na špičku. Tím samozřejmě nechci říct, že to nikdo nepotřebuje, ale konkurenční tlak nutí výrobce přidávat nové a nové funkce, které hodně lidí stejně nevyužije. Je to jako u automobilů – máte spousty asistentů, kteří navyšují ceny o desetitisíce korun, ale kolik lidí by si reálně za funkce navíc dobrovolně připlatilo? Třeba vestavěné mikrofony jsou super, nemusíte vytahovat mobil z kapsy. Ale v tramvaji ve většině případů stejně sluchátka schováte a vytáhnete telefon, aby vás druhá strana lépe slyšela. Zejména u levnějších bezdrátů to bývá prakticky pravidlem. A bez ohledu na kvalitu a cenu bezdrátových sluchátek stejně jejich mikrofony do telefonu pošlou zvuk jen v omezené zvukové kvalitě. Je to dané přenosem přes Bluetooth. I obyčejná drátová sluchátka s mikrofonem mají v tomto navrch. A teď obráceně: Proč jsou bezdrátová sluchátka lepší než drátová?

Proč jsou bezdrátová sluchátka lepší než drátová? Samozřejmě se ale na to podívejme i z druhé strany. Bezdrátová sluchátka se stala velmi rychle oblíbená a drátové modely někteří výrobci dokonce vyřadili z nabídky. Vzniklo i mnoho nových značek nabízejících pouze bezdráty. Proč? Jsou zde dva důvody a ten první je naprosto zásadní. Je to zdroj úspěchu bezdrátových sluchátek i důvod, proč jsou lidé ochotni platit víc, než musí. 1. Pohodlí a funkce Prvním, zásadním a pro spoustu lidí nejdůležitější přidanou hodnotou bezdrátových sluchátek je pohodlí a právě fakt, že se nikde nehoupá kabel. Zejména na ulici a v dopravních prostředcích riziko zachycení kabelem je velké – a pak letí na chodník sluchátka i telefon. Díky tomu, že nepotřebujete drát, sluchátka mohou být opravdu malá. Zcela bezdrátová sluchátka do uší (True Wireless TWS) jsou malinká, nenápadná, strčíte je do kapsy. Zkrátka pohodlí a komfort zde hrají důležitou roli. Jak dobře vybrat zcela bezdrátová sluchátka. Značková True Wireless jsou jistota, ale pozor na velikost pouzdra Zcela bezdrátová sluchátka jsou malá a skladná. Jedním slovem pohodlná. Vybrat správný model ale nemusí být jednoduché, připravili jsme proto souhrn všeho, co je vhodné zvážit a na co nezapomenout. Když pomineme vestavěné mikrofony, obrovským přínosem je aktivní potlačení hluku. A to jak u náhlavních modelů, tak u malých TWS. Díky potlačení okolního hluku můžete hudbu (či podcasty) poslouchat při daleko nižší hlasitosti. Zejména při cestování prostředky hromadné dopravy tak nemusíte přehlušovat okolní randál a chráníte tak svůj sluch. A to nemluvě o tom, že díky odfiltrovanému vnějšímu hluku není člověk tak unavený. Díky vestavěnému zesilovači a elektronice ve sluchátkách si každý může doladit zvuk podle svého vkusu. Chcete zábavný, nabasovaný, dunící zvuk? Je tu ekvalizér. Máte rádi čistý, vyrovnaný, přesný zvuk? Pak si uživateli kup dobrá sluchátka a na ekvalizér už nehrabej, nebo dokonce basy lehce stáhni. Pohodlí v kombinaci s ANC je podle mne obrovským důvodem, proč si bezdrátová sluchátka pořídit. Psali jsme, že kabel je kvalitnější. Ale platí to u kvalitního zdroje hudby, který v telefonu většinou nemáte