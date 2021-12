Petr Urban doporučuje: Na co se dívám a vy byste měli taky

Pokud zrovna máte chuť zapomenout na svět kolem, doporučím vám dvě desítky seriálů a filmů. Snažím se vyhýbat starším a profláknutým titulům, nabízím odpočinkovou i náročnou látku. Vybírám věci, které mají svůj specifický charakter, díky němuž vyčnívají.

Já, společnice Tohle není mainstreamový seriál. Je přitom cenný tím, že do veřejného prostoru vnesl vhled na tabuizované téma. Nahlížíme do světa vysokoškolské studentky práv, která se si začne přivydělávat tím, že začne poskytovat eskortní služby movitým zákazníkům. Aspoň tak zní premisa první řady. Ani v nejmenším případě nejde o lacinou podívanou působící na nejnižší pudy části společnosti. Příběh v poměrně chladné formě vykresluje charakter hlavní postavy. Cílem je pochopit, co dělá a proč to dělá, případně jak ji poskytování intimních služeb změní. Každá série přináší samostatný uzavřený příběh, takže je každá dějová linie přiměřeně dlouhá a neomrzí se. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Girlfriend Experience

Režie: Amy Seimetz

Hrají: Riley Keough, Paul Sparks, Briony Glassco, Mary Lynn Rajskub, Sugith Varughese, Louisa Krause, Anna Friel

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky) O co tady jde? Tipů na dobré filmy a seriály není nikdy dost a osobní doporučení často fungují nejlépe. Proto jsme se v redakci domluvili a přibližně jednou za měsíc někdo z nás připraví přehled, co ho osobně a zcela subjektivně v poslední době v nabídce streamingových služeb zaujalo. Své tipy už napsali také Marek Lutonský, Vláďa Kluska, Tomáš Holčík, Lukáš Václavík a Martin Miksa.

Ostré předměty Kdybyste pocházeli z podobné rodiny jako hlavní hrdinka Ostrých předmětů, nejspíš byste také do života vstoupili s pořádným traumatem. Skvělá Amy Adams se v roli novinářky vrací do svého domovského města v Missouri, aby prověřila vraždy dvou mladých dívek. Sama je alkoholička, která byla nedávno hospitalizována na psychiatrii, takže střízlivý nebo pohodový výlet do maloměsta nečekejte. V rámci vyšetřování nakonec konfrontuje svou minulost v osobě vlastní matky. Ta ve městě patří ke smetánce, což ale neznamená, že ví, jak vypadá vybrané chování. Pod pozlátkem se skrývá největší temnota. Sledování osobního a rodinného dramatu zanechá své stopy nejen na protagonistce příběhu. Víc radši psát nebudu, tohle se musí prožít. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Sharp Objects

Režie: Jean-Marc Vallée

Hrají: Amy Adams, Patricia Clarkson, Eliza Scanlen, Chris Messina, Matt Craven, Henry Czerny, Taylor John Smith

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Hledání Aljašky Nemusíte vědět, že sledujete adaptaci aktuálně populárního Johna Greena a že dílo volně vypráví o jeho vlastním životě na střední škole. Seriál vás seznámí s tak trochu outsiderskou partou z výběrové střední školy, v níž si každý nese svůj díl trablů z domova. Hlavní hrdina, se vyžívá ve slavných posledních slovech. Má problémy najít si kamarády, místní parta ho však vezme pod svá křídla. Největší starosti zažije s jedinou ženskou členkou party, do níž se zamiluje. Žádný šťastný konec pro Milese není v dohledu a nadějně ostatně nevyhlíží ani budoucnost dívky Aljaška, kterou zatěžuje velké trauma. Vztahy jsou pak komplikované stejně jako samotní lidé. Hledání Aljašky potěší mj. všechny, kteří by rádi nasáli vůni amerikany. Přestože se děj neodehrává v 90. letech, pocitově je to výlet tak trochu ještě před začátek nového milénia (reálně do roku 2005). Nostalgie funguje skvěle stejně jako návrat do dětství, atmosféru podporují příjemné nezávislé písničky a emočně vyčerpávající finále vámi pohnout musí. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Drama

Původní název: Looking for Alaska

Hrají: Charlie Plummer, Kristine Froseth, Denny Love, Jay Lee, Sofia Vassilieva, Landry Bender, Uriah Shelton

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Brooklyn Nine-Nine Skvělé sitkomy takřka vymřely. Aspoň já mám ten pocit. Někdejší klenoty televizních obrazovek zestárly, až jsou některé dnes už nesledovatelné. (A co to mělo být s tím umělým smíchem?) Tak jde čas. Nových dobrých přírůstků do žánru najdete jako šafránu a k ojedinělým počinům posledních let patří brooklynská policejní parta. Že policejní stanice a vyšetřování zapeklitých případů nepředstavují atraktivní prostředí? Tenhle mýtus seriál velice rychle vyvrátí. Policejní tematiku paroduje až na hraně, přitom ale přináší upřímné a uvěřitelné lidské příběhy. Samozřejmě značně zkratkovitě a v ořezané podobě, bavíme se ostatně o krátkém formátu. (Navíc velmi potěší reprezentace queer lidí.) Brooklyn Nine-Nine plejádu zábavných až vyloženě bizarních charakterů staví do situací, kde humor vychází právě z postav. To je pravá a funkční komedie, nejen generátor laciných hlášek. Nestává se v posledních letech často, aby mě televizní sitkom rozesmál, Brooklynu se to ale daří pravidelně. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews, Melissa Fumero, Chelsea Peretti, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 21 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Girls Nechtěl jsem se zbývat vykopávkami, poslední řada Girls ale byla odvysílána jen před pár lety. Téměř jistě přitom seriál není tak populární, jako by si zasloužil. Pokud hledáte materiál pro mileniálskou generaci na dlouhé zimní večery, doplňte si vzdělání. Je to totiž zajímavá charakterová studie žen, kterým je něco přes dvacet a pokouší se prosadit ve světě, který není takový, jako jim slibovali rodiče. Žijí v New Yorku a ústřední hrdinka by se ráda živila psaním, jenže prosadit se vůbec není lehké. Rodiče jí navíc oznámí, že ji přestanou finančně podporovat. Girls platí za autorskou výpověď jedné generace, která je autentická. To znamená, že není vždycky sympatická. Hlavní hrdinky nejsou ani za mák dokonalé, ústřední postava je dokonce mnohdy značně nesympatická. Lena Dunham, která ji ztvárnila a zároveň se pod seriálem podepsala jako autorka, čerpá z vlastních zkušeností. Její upřímnost, která zahazuje představu načančaných životů generace s možná největšími sny a ideály, představuje cenný materiál, se kterým se člověk snadno ztotožní. (Nevím tedy, jak jiné generace.) I přes určité výhrady byste Girls měli vidět. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Lena Dunham, Allison Williams, Alex Karpovsky, Zosia Mamet, Jemima Kirke, Andrew Rannells, Adam Driver

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Devadesátky Jonaha Hilla si vybavíte především z řady přisprostlých komedií, jenže nedávno se postavil za kameru a natočil skvělou generační výpověď. (Generační výpovědi jsou skvělá věc!) Tentokrát sledujeme dvanáctiletého chlapce, který se vzhlédne ve starších klucích na skateboardech. Přidá se k nim do party. Aby si v ní našel své místo, tváří se jako největší tvrďák v okolí a se svými dospívajícími kumpány nejen jezdí na skatu, ale také pije, kouří, experimentuje s jinými drogami nebo se zajímá o ženy. Jak název napovídá, celé tohle drama o nelehkém přerodu z dítěte do problematické fáze dospívání, se odehrává v 90. letech. Nostalgie funguje skvěle, pokud vám tahle éra přirostla k srdci. Za problémovým chováním ústřední postavy samozřejmě hledejte domácí drama. Zejména má staršího a násilnického bratra. Jak se nepovedené dětství na chlapci podepsalo, vlastně vůbec není příjemné sledovat. (Myslím to samozřejmě tak, že Hill natočil výborný film.) Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Drama

Původní název: Mid90s

Režie: Jonah Hill

Hrají: Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston, Alexa Demie, Jax Malcom, Kasey Elise, Na-kel Smith

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 84 minut Kde si film můžete pustit: Aerovod (titulky), DaFilms (bez dabingu a titulků), SupremeXP (titulky)

The End of the F***ing World Možná nejméně mainstreamová dvojice mladých lidí si k sobě hledá sobě samým a také ke svému protějšku. Sedmnáctiletý mladík se domnívá, že je psychopat. Zabíjí zvířata a pod falešnou záminkou si nakonec domů pozve spolužačku s úmyslem, že ji zavraždí. Jenže ona se o něj začne zajímat, takže původní plán vezme za své a začíná velice svérázná romance. Takovou televizní a jiné obrazovky zřejmě neviděly. Dvojice se rozhodne, že je jejich životy nebaví, a tak se rozhodnou společně utéct. Dívka se po cestě potká se svým pochybným otcem, který se ukáže být drogovým dealerem, jenže to není jediná podivná postava, která dvojici zkříží cestu. Utužování vztahu probíhá přes sérii traumatických zážitků a divil bych se, kdyby se k vám The End of the F***ing World neprořezal cestu. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komediální seriály

Režie: Jonathan Entwistle

Hrají: Alex Lawther, Jessica Barden, Gemma Whelan, Wunmi Mosaku, Christine Bottomley, Steve Oram, Navin Chowdhry

Původ a premiéra: Velká Británie, 2017

Délka: 18 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Scream Původní filmový Vřískot mne příliš nebavil. Jeho seriálová verze je mnohem lepší satira hororového subžánru tzv. slasherů, kde pobíhá vrah s velkou kudlou a postupně vyvraždí velkolepě hloupě se chovající postavy. Televizní Vřískot, na němž spoluprodukoval dokonce Wes Craven, otec-režisér série, si cestu ke mně našel poměrně nečekaně. Někdo si při tvorbě uvědomil, že aby koncept fungoval, je potřeba se do satirizujícího zpracování opřít naplno. Seriál je sebeuvědomělý a komentuje sám sebe skrze jednu z hlavních postav. Bez obalu říká, co se musí stát a jak to celé funguje dohromady. Když pominu linku s vrahem či vražedkyní s typickou maskou, tak sledujete středoškolské drama. Vřískot vznikl pro MTV a projevuje se to na něm v každém ohledu. Hraje tam spousta soudobých hitů, které si můžete poslechnout na domovské stanici, středoškolačky a středoškoláci jsou podivně načančaní atd. Staršímu publiku tohle dílko nejspíš nic neřekne, ale pokud chcete nenáročný a slušně zpracovaný pop, tak tohle může být ono. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Hororové seriály

Hrají: Willa Fitzgerald, Bex Taylor-Klaus, Carlson Young, John Karna, Connor Weil, Amadeus Serafini, Tracy Middendorf

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Chvilky Českou tvorbu již mnoho let sleduji s malým zájmem, protože na domácí scéně málokdy vznikne aspoň trochu nadprůměrný film. Chvilky patří k příjemným výjimkám. Nejde o přelomový film bořící hranice všeho, zato nabízí civilní pohled do života mladé ženy, která řeší vztahové problémy s rodinou, ale také s romantickými protějšky. Vidíme, jak v mnoha případech ustupuje a odkládá nevyhnutelný konflikt. Film vás přitom netlačí do autorkou vybrané pozice, ze které se musíte na události dívat. Na konci vám hlavu nezamotá totálním mindfuckem. Chvilky pracují s emocemi a je do jisté míry na vás, jak budete film prožívat a co z dění vyvodíte. Hlavní hrdinka prožívá konvenční trable a vy s ní můžete strávit příjemnou hodinu a půl a s vědomím, že život nikoho není dokonalý a vy nejste sami, kdo někdy narazí na překážku. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Drama

Režie: Beata Parkanová

Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger, Lenka Vlasáková, Marek Geišberg

Původ a premiéra: Česko, 2018

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, Aerovod, DaFilms, Horizon GO, Kuki, Prima Videopůjčovna

BoJack Horseman Ve světě antropomorfních zvířat, kde vedle nich koexistují také lidé ve fiktivní verzi našeho světa, se otevírají témata a problémy tak temné a náročné, že dospělejší seriál formě navzdory ještě nikdo nenatočil. BoJack, tedy kůň-člověk, byl v 90. letech velkou seriálovou hvězdou ve fiktivním, ale dobře povědomém sitkomu. Jenže sláva je pomíjivá a dnes už leží za zenitem ve svojí vile a s lahví v ruce. Snaží se dostat znovu před kamery a ve svém rozpadajícím se světě činí jeden přešlap za druhým. Ublíží mnoha dalším postavám a spolu s vámi se propadá do čím dál hlubších depresí. Víte, že tohle nemůže skončit dobře. Dokonce by možná ani nemělo, protože BoJack si za některé své činy nezaslouží happy end. Nebo ano? Do určité míry je obětí systému. První řada je výborná, ale rozjezdová. Každá další dokáže najít své nosné téma a se zatajeným dechem rozplétáte BoJackovu minulost a charakter až do vyvrcholení. Z podstaty není sledování lehké a příjemné, komediálním prvkům navzdory, ovšem za práci s tématy, k nimž se řadí závislosti, deprese, ukázkové sebedestruktivní chování, sexismus nebo sexualita – právě zde najdete jednu z prvních a z mála asexuálních postav – si tenhle seriál zaslouží ovace ve stoje. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Will Arnett, Aaron Paul, Alison Brie, Amy Sedaris, Paul F. Tompkins, Minae Noji, Aparna Nancherla

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Westworld S tímhle seriálem je to složité. Vytvořila ho partnerská dvojice Nolan a Joy, přičemž Nolan je mladším bratrem známého filmového režiséra. Myslím, že jde o talentované tvůrčí duo. Do seriálu se pak povedlo nalákat poměrné velké hvězdy v čele s titulní Evan Rachel Wood. Typické je pro něj pomalejší tempo, které mě osobně naprosto sedlo a se zájmem jsem sledoval osudy postav v parku, kam si lidé chodí hrát na bandity. Ve westernovém světě si platící zákazník může s androidy udělat, co chce. Androidi představují atrakci. Vypadají jako lidé, jsou tak i naprogramoval. Každý den provádí své rutiny podle napsaného scénáře. V tomto prostředí se odhalují charaktery. Současně vyvstává otázka, nakolik etické je nehumánní a sadistické zacházení s Androidy. Co když mají k lidem tak blízko, že by se proti nim mohli postavit? Vrstev Westworld skrývá mnoho a jejich postupné odkrývání a filozofování považuji za báječný zážitek. V první řadě čekáte na to, jaký je mistrovský plán pro Androidy Anthony Hopkinse. Problém spočívá v tom, že pak už to s Westworldem jde z kopce. Druhá řada lehce vaří z vody, třetí se transformuje do úplně jiného a nepříliš povedeného seriálu, kdy opouštíme prostředí stylizovaného parku. Přesto jsem zvědavý, jak to bude pokračovat, protože HBO hodlá točit dál. A minimálně první dvě řady za pozornost stojí. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Sci-fi seriály

Režie: Richard J. Lewis

Hrají: Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Tessa Thompson, Ed Harris, Aaron Paul

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Castle Rock Pokud fandíte Stephenu Kingovi, Castle Rock by pro vás teoreticky měl představovat splněný sen. Tohle fiktivní město ležící kdesi v Maine působí trochu jako hromosvod na všechny zlo světa. Narážíte tu na známé reálie a postavy a čím lépe Kingovu tvorbu znáte, tím víc narážek na ně pochytíte. První řada nicméně trpí tempem tak pomalým, že to místy bylo moc i na mne. Děj se točí kolem velice divného vězně ukrytého v kleci až na samém dně věznice Shawshank. Dějí se kolem něj podivné věci – hoří domy, umírající ptáci padající z oblohy připomínají déšť biblických rozměrů. Tempo pořádně posílí v posledních dílech, kde dění chvíli i sledujeme nechronologicky očima jedné zapomínající postavy. Druhá a současně poslední řada (seriál funguje jako antologie) si vybírá postavy ze známého románu Misery. Annie Wilkes konzumuje spoustu prášků a někdy jen obtížně rozlišuje realitu od halucinací. Se svojí dcerou cestuje a dusí ji v zatemněném pokoji. V Castle Rocku mezitím kult zhypnotizuje celou populaci. Celé je to solidní psychotická jízda. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Thriller seriály

Režie: Luís Galvao Teles

Hrají: André Holland, Lizzy Caplan, Joao Tempera, María Adánez, Tim Robbins, Melanie Lynskey, Sissy Spacek

Původ a premiéra: USA, 2018 Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Slunovrat Pro horory je typické to, že se odehrávají buď za tmy, nebo aspoň v ponurém potemnělém prostředí. Slunovrat ukazuje, že nepostradatelnost tmy v hororu je mýtus. Parta přátel studujících vysoké školy si vyjede na vzácný festival. Hlavní hrdinka se tímto snaží oprostit od nedávných traumatických událostí doma, kde její sestra zavraždí své rodiče a sebe. Podvratnost filmu spočívá v tom, že v první části výletu prosluněnou severskou přírodou narazí na zdánlivě přátelskou komunitu, která žije v pospolitosti mimo civilizaci. Je léto, všechno vypadá tak pohodově. Jenže do té doby pozitivní atmosféra začne houstnout. Parta se rozpadá s tím, jak její členové a členky za podivných výmluv a okolností mizí. Dál nebudu raději prozrazovat nic, raději si jděte Slunovrat pustit. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Horory

Původní název: Midsommar

Režie: Ari Aster

Hrají: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren, William Jackson Harper, Will Poulter, Ellora Torchia, Archie Madekewe

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 147 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Netflix (titulky), Aerovod (titulky), Horizon GO (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (dabing a titulky)

Wet Hot American Summer: Ten Years Later Takhle krátká minisérie je buď geniální, nebo extrémně trapná. Záleží samozřejmě na vkusu každého a já se řadím do první skupiny. Plejáda hollywoodských hvězd předstírá, že jsou ještě ve svých teenagerských letech. Na letním táboře pak řeší všechno možné od konvenčních vztahových zápletek po konspirační spiknutí, kdy táboru hrozí zaniknutí. Někdo totiž v okolí tábora vypouští radioaktivní odpad. Wet Hot American Summer platí za extrémní satiru. Látka vychází z filmu z roku 2001 se stejný, jen tehdy mladším hereckým obsazením. (Už tehdy šlo o správně bizarní podívanou.) Jen pozor, pro Netflix vznikly dva navazující seriály. Vidět chcete First Day of Camp, který předchází událostem předcházejícího filmu. Z hlediska stylu se de facto jedná o klon filmu a jedná se o téměř bezchybnou zábavu. Ten Years Later děj pak posouvá kupředu. Přináší stále řadu významných herců a hereček v cameech a také dost humoru bez hranic, nicméně téhle minisérii již chybí šmrnc a originalita prvního táborového dne. Osobně jsem ji prozíval. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Komedie

Režie: David Wain

Hrají: Janeane Garofalo, Marguerite Moreau, Amy Poehler, Paul Rudd, Zak Orth, Adam Scott, Marisa Ryan

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Co děláme v temnotách Pokud se chcete zasmát a jste vyhladovělí, můžete zkusit seriálové zpracování filmu od režiséra Thora: Ragnarok. Co děláme v temnotách pochází ze žánru mockument, jde tedy o satiru v dokumentárním stylu. V tomto případě sledujeme skupinu upírů a upírek, jejichž stovky let trvající životy už je značně nudí. Promlouvají do kamery a komentují události podobně jako reální lidé v reálných dokumentech. Skupina upířích spolubydlících si také pořídí otroka, který jim slouží a nativně doufá, že jej jednoho dne jako projev díků promění v upíra. Humor funguje dobře, jen nevydrží dlouho. Tematika podle mě měla materiálu tak akorát na jeden film, ze kterého vychází. Co děláme v temnotách se nehodí na seriál, pokud nepřehrabujete nápady vidlemi. Tvůrčí tým nemá nápadů dost na to, aby udržel vaši pozornost dlouho. (Vykulené výrazy do kamery se neustálým opakováním ohrají rychle.) Vydržíte pár dílů, možná jedna dvě série. Aspoň na chvíli vás ale seriál zabavit může a jak jsem už nastínil, od srdce se u televizní obrazovky zasmějete zřídkakdy. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: What We Do in the Shadows

Hrají: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO (titulky)

Jak se opovažuješ Ačkoli Jak se opovažuješ možná nezíská cenu za originalitu, jedná se o solidně zpracované drama o týmu roztleskávaček na americké střední škole. Willa Fitzgerald se překlápí do polohy tvrdé trenérky (oproti mnohem měkčímu charakteru ve Vřískotu), která přebírá vedení nad týmem. Militantní trenérka má pochopitelně určité problémy v osobním životě. V souvislosti se změnou ve vedení týmu vidíme, jak se rozpadá přátelství dvou kamarádek a vnímáme odlišné perspektivy pohledů na sebe samé. Ve výsledku hovoříme o dalším dramatu ze střední školy, na druhou stranu roztleskávání je podle mě stále poměrně čerstvé téma a v tomto pojetí rozpouští nativní a zromantizované představy. Naopak vidíme, že se za nimi skrývají lidé s vlastními problémy a jejichž ambice je někdy ženou do temných vod. Dusná a temná atmosféra mezi ústřední trojicí postav žene děj dál. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Dare Me

Hrají: Herizen F. Guardiola, Marlo Kelly, Paul Fitzgerald, Zach Roerig, Rob Heaps, Alison Thornton, Willa Fitzgerald

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Aféra Možnost do detailu sledovat rozbíhající se aféru ženatého spisovatele s několika dětmi ve dvou perspektivách? Ano, prosím, víc, prosím. Události sledujeme prostřednictvím záletníka a následně jeho milenky. Každý z nich si společně prožité události pamatuje jinak. Někdy se perspektivy liší v detailech, jindy se vnímání a vzpomínky rozchází naprosto zásadně. Tahle látka šlape díky dobrému castingu. Mezi ústřední mileneckou dvojicí je cítit silná chemie. Problém spočívá v tom, že základní myšlenka neunese seriálový koncept natahování. První řada je špičková a vidíme v ní sblížení dvou poškozených duší. Každý má ke svému chování svůj důvod. Druhá řada nás nechává nahlédnout na rozpad mileneckého vztahu, k čemuž byl zřejmě předurčen. V obou případech z Aféry prýskají emoce a s postavami je možné soucítit, byť zejména hlavní mužský hrdina se chová velice hloupě. To se pak naneštěstí zhoršuje v dalších řadách. Od třetí řady tvůrčí tým přidává perspektivy soustředí se na jiné události a postavy, v podstatě se už jedná o jiný seriál. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Affair

Hrají: Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson, Julia Goldani Telles, Jake Siciliano, Jadon Sand

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: HBO (titulky)

S láskou, Rosie Filmů, u kterých se můžete cítit dobře, není nikdy dost. Zvlášť v době pandemie. S láskou, Rosie je ten správný pohodový materiál. Popisuje peripetie dvojice, kde Alex začne svou kamarádku Rosie vnímat romantickým způsobem. Myslí si přitom, že Rosie jeho city neopětuje. To je jim zhruba osmnáct. Tím se roztočí kolotoč událostí, kde se obě postavy chovají jinak, než by nutně chtěl jejich protějšek. O svých citech si zkrátka neumí rozumně promluvit. (Komunikace je klíč vždycky a ke všemu!) Tak trochu omylem si Rosie najde jiného kluka, se kterým si neplánovaně pořídí dítě. To jen vede k dalším komunikačním neduhům páru, o kterém předem víte, že skončí spolu. Takhle nějak to pokračuje ještě poměrně dlouho a kouká se na to dobře. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Love, Rosie

Režie: Christian Ditter

Hrají: Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Christian Cooke, Art Parkinson, Suki Waterhouse

Původ a premiéra: Německo, 2014

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Horizon GO (bez dabingu a titulků), Kuki (dabing), Vodafone TV (dabing a titulky)

Lidská společnost Dospívání mě fascinuje. Interesuje mne představa, že někdo vezme skupinu teenagerek a teenagerů a zavře je do relativně omezeného prostoru a nechá je, aby se s tím vypořádali. V Lidské společnosti se skupina přesune autobusem ze svého města do svého města. O jejich město jde jen zdánlivě – ačkoli jsou kulisy stejné, příjezdová cesta je useknutá a město se pro ně stává povědomým, přesto cizím vězením. Bohužel se nikdy nedozvíme, jaká konspirační teorie za tímhle únosem stála (na konci posledního dílu vidíme jen střípek), protože seriál padl za oběť pandemii. To neznamená, že nemůžeme donekonečna uvažovat nad možnými řešeními. Navíc mi přijde zajímavé sledovat, jak se z dospívajících stávají dospělí, kteří jsou postaveni před nekompromisní situaci: když se o sebe nepostarají, zemřelou, např. hladem nebo na zranění. Nejprve si mnozí svobodu ve světě, kde si mohou dovolit mnohem víc než dřív, užívají, jenže později se nevyhnutelně musí řešit problémy jako přerozdělování potravin a dalších zásob. Někdo téhle vznikající společnosti musí velet, aby ji nerozložil vlastní chaos. Je to prostě solidní zábava o souboji charakterů. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Society

Hrají: Kathryn Newton, Rachel Keller, Gideon Adlon, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Alex Fitzalan, Kristine Froseth

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)