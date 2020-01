Philips 55OLED804: 4K HDR OLED televizor s Ambilightem a titulem nejlepší koupě [test]

Operačním systémem jest Android TV 9 (Pie) s podporou hlasového vyhledávání a ovládání ( Google Assistant/Alexa ). Obchod Google Play a galerie aplikací Philips přinášejí velký výběr filmů, pořadů, aplikací a her. O kvalitní zvuk se stará 2.1 systém s výstupním výkonem 50 wattů (RMS).

Naopak se mně líbí umístění kombinované klávesy EXIT/TV, kterou nahmatáte uprostřed kolébkového přepínače, totiž skokového přepnutí programů. Aktivace jednotlivých vstupů se vyšvihla zcela dopředu. Zrcadlově k ní sedí na pozici vstup do nastavení MENU. V meziprostoru objevujeme spuštění hlasového vyhledávání – aktivujeme mikrofon. Tlačítko Ambilight vytváří této trojici pomyslný vrchol. Před ním už dostal prostor jen knoflík zapnutí/vypnutí.

Překvapivě dolů míří jeden HDMI port (ARC). Leckdo by asi očekával, že čtveřice HDMIček bude trochu jinak rozdělena.

Dolů směřuje kabeláž případně připojená do síťového vstupu (LAN), dvojice šroubovacích „F“ konektorů k satelitní parabole, anténního vstupu, digitálního audio výstupu a přes adaptér AV vstupu. U šroubovic k satelitu se zastavím. Osazení přináší leckomu pocitově problematičtější práci s připojením kabelu. Jak sami zjistíte, opak je pravdou. Dolní okraj televizoru s vhodným „vykousnutím“ umožní kabel zapojit a zašroubovat bez jeho nadměrného ohybu.

U námi testované kusu se v rámci několika testovacích dnů neprojevil žádný samovolný restart. Ze zaznamenaných nepříjemností zopakujeme nechuť ovladače se párovat s televizorem, anebo doplníme samovolné ukončení aplikace Youtube, respektive občasné „zvláštní chování“ při vyhledávání videí za pomoci dálky. Pro šťouraly… ano, baterie jsme měli čerstvé a proměřené. V průběhu sledování Kuki se samovolně objevila hláška o spuštění čištění panelu. Nepochopitelně. Televizor byl několik desítek minut vypnut do pohotovostního režimu, takže automatické čištění proběhnout mohlo. Hlášku, která stanovila délku očisty na deset minut, šlo zavřít a pokračovat ve sledování.

Home nabídka v devátém pokračování operačního systému Android TV dodává uživatelskou svobodu, kdy si jednotlivé zobrazované prvky poměrně rychle a jednoznačně přeskupíte – nežádoucí potlačíte, či odstraníte. Na domovské obrazovce zatím nefunguje živý náhled na TV vysílání v rámci zmenšeného okna. Odjinud podobný typ obrazu v obraze známe. Informace v něm zůstává bez života, a byť jen fotonáhledu. Okna jednotlivých stanic nabízejí předpřipravenou nicneříkající grafiku. Statické přiblížení pořadu na Home obrazovku dodává aplikace Kuki, a to u obou verzí programu. Statický náhled doplní také další aplikace.

Když jsem začal hlavním settingem – nedovolím si nezmínit drobnost. Při přehazování kupříkladu obrazových profilů, se nový, Vámi navolený, neprojeví bez potvrzení tlačítkem OK. Drobnost, ale zdržuje. U pokročilejšího nastavování by se obdobná varianta dala pochopit. U základního již méně. Fajnšmekr ví, jak moc chce mít pro každý vstup/tuner jiné nastavení, což Philips dokáže. Obrazové profily se vždy vážou ke konkrétnímu typu vstupu/tuneru a tak si pro satelitní živé televizní vysílání nastavíte (pro příklad) profil „ISF den“, ale pro HDMI a na něm připojený BD přehrávač profil „Kino“.

Rozvětveným zákoutím převážně řádkových nabídek neprojdeme podrobně. Zájemci si povědomost o stylu doplní prostřednictvím přiložených fotografií, anebo kouknutím do starších článků. Nezapomínejte! Základ systém staví na domovské obrazovce. Z ní vybíráte kudy dál. V horní piktogramové nabídce naleznete cestu k dílčím korekcím, včetně skoku do kompletního settingu, anebo aktivujete příslušný vstup.

Nástavba v rytmu původní logiky menu televizorů značky Philips nezůstává skryta ale vévodí veškerému nastavování. Příznivci značky navazují na svá starší zařízení, odpůrci zkritizují zbytečný odklon od „čistého“ prostředí v původním rozložení Androidu. Neznalý se při prvotním styku asi stane drobně topícím se, ale hned jak pochopí kde, co a jak – zjistí, že složitost není dramatická. Procházení menu a jeho zákoutí funguje svižně, bez záseků a nadbytečného dumání. Nepřišel jsem na rychlé vniknutí do všech nastavení, bez mezikroku, kdy se dostávám jen k základu.

Instalujeme satelit->Jeden/Dva tunery s jedním CI+ slotem. Auto DiSEqC chybí. Obsluha musí vstoupit do nastavení a upravit položky dle satelitního systému. Dáváme DiSEqC 1.0 a čtveřici možných LNB redukujeme na tři aktivní. Systém osahá LNB a určí pozice, na které míříme. Následně volíte z výběru FastScanu pro Skylink, případně další zahraniční operátory. Kdo touží po individuálním ladění, respektive setřídění, dává nesetříděné. Stanovíte PIN, tři vteřiny a je v případě Skylink CZ/SK naladěno. Znovu ochrana osobních údajů, znovu pro online služby (HbbTV).

Následně odstartujete ladící proces. Pro DVB-T/T2 trval dvě minuty. Přichází ochrana osobních údajů v souvislosti s online obsahem (HbbTV). Skokem se vrátíme zpět do Kanálů a rychlých nastavení.

Obraz

Obrazovou radost vytváří pro nekinofila jakási barevná sytá „neutralita“ podání. Mé oko v ní však nenachází zálibu a pocitovou třešinku na dortu. Chtělo by ještě trošičku více všudypřítomné filmové příchuti. Musím pocitově rozlišovat u odlišné kvality dodávaného materiálu… a někdy dle vstupu/tuneru.

Začnu od konce – 4K/UHD HDR televizoru sedí nejlépe. Evidentně s podobným krmivem nemá problémy, co do vykreslení scény, čárových specialit. I barevnost zde má pevnější a usazenější tón, přestože působí šťavnatěji. Co ale oko nejvíce ocení, bude konzistentnost scén a pomyslnou kontinuální kvalitativní návaznost. Bohužel u nižších datových toků a SD právě v této oblasti dochází k pomyslným rozporům a v rámci jednoho díla krátce po sobě následují scény čisté (vyhlazené), či naopak naprosto ruchově živé. Pro oko taková činnost, která vykazuje střídající se stav, znamená jistou nepohodu a přitahuje zbytečnou pozornost, která se má ubírat zcela jiným směrem.

Abych v testu předkládal názor nejen svůj, několik úryvků videí jsem pustil i dalším dvěma osobám, které se mohly k obrazu vyjádřit. Byť dopředu nedostaly žádnou informaci, byť nebyly v místnosti v jedné chvíli, jejich názor se vlastně shoduje mezi sebou, ale také s názorem mým. Jednoduše napsáno a jimi vyřčeno – proč ten film je chvíli „čistý“ a chvíli více „zrnitý“.

Jev, který popisuji, se takříkajíc táhl napříč minimálně částí profilů pro pokročilejšího. Tam, kde obsluha zasadí ránu přirozenému šumu jeho potlačením, popřípadě dalšími obdobnými vylepšovátky, získá klidu více. Z druhé strany ztrácí jinde – typicky u jemného prokreslení.

Díla citelněji horší kvality jsou redukována do podoby koukatelnosti s jakousi syrovostí. Samozřejmě i tu hleďme na konkrétní obrazový profil a ochotě obsluhy se věnovat štelování. Vymáčknout pro své oko ještě více lze. Úpravy fungují a vy si tak dokážete nechtěné redukovat.

Barevně jsem dosti často přemýšlel nejen nad pleťovými tóny a vzpomínal na časy u Philipsu minulé, kdy jsem z nich na první výstřel cítil naprostou a neutuchající radost. I pleťová se zasadila do jakési formy zvláštní namixované „neutrality“, ovšem někdy, subjektivně viděno, až přílišné. Pro mě jí chybí více jemnocitu a rozmachu. Opět záleží na okolnostech a kvalitě videa, resp. nastaveném barevném prostoru. Netěžit z přirozených vlastností panelu OLED, by byl hřích. Proto černá, černou jest. Z druhé strany poměrně rušivě na mě dopadala práce s bílou, která rukou ochranáře byla v plošnějším zastoupení zmírňována. V některých scénách se zásah skutečně neobešel bez projevu, který mrzí.

Kdo si pomyslně rozdělí světlost obrazu do, napišme, deseti dílců, kdy jednička má nejtmavší nádech a desítka nejsvětlejší, tak moje maličkost se nejlépe cítila kdesi mezi pětkou a osmičkou.

Celkový světelný přednes panelu jakoby, dle mého názoru, navazoval pro využití s Ambilightem. Režim ISF Noc byl (nejen) pro mě, bez podkresu Ambilightem, krapet více světelně při chuti. Chápu, každému divákovi nelze vyhovět, přesto jsem prostřednictvím lehkého omezení radikality získal daleko lepší pocit při sledování filmů v temnotě noci.

Nasazení defaultního obrazového profilu na odlišně vybavený obsah s sebou sem-tam neslo navýšenou hranovou ostrost, která u kontrastních scén lehce zdvojí obrysy („svatozář“). Pro hlavní divácké publikum však podobný jev nemusí nést negativní nádech. Spíše ho ocení pro pocitovou vyšší, až řezavou ostrost. Philips vždy uměl navýšit plynulost scén, někdy až za hranici telenovelového extrému. Protože samotná partie menu věnovaná nastavení pohybové ostrosti a plynulosti má své režimy jen a pouze pro tuto záležitost, nemusíte hned detailně hledat to správné. Nemusíte, avšak můžete. Kdo chce, přepne na osobní nastavení a pomocí dvou korekčních třístupňových alternativ navolí optimum pro svůj zrak.

Philips 55OLED804 byl schopen pohyb zvládnout a prezentovat od klokotavého (puritáni) až po výrazně plynulý (telenovelový jev – SOE). Uživatelsky vyhnaná plynulost do extrému vyvolává viditelné přeslechy v podobě artefaktů. Práce s pohybem, jeho ostrostí a plynulostí zaslouží doladění. V rámci testování této oblasti, tj. při přehrávání videí z připojené flešky, přehrávání živého televizního vysílání, přehrávání IPTV Kuki z nainstalované aplikace, ani z aplikace Youtube jsme nezaznamenali jakékoliv nestandardní záškuby a anomálie v plynulosti.

Měříme

Optická sonda nám jako vždy pomohla přesněji definovat charakter obrazu. Jako obvykle jsme se zaměřili na režim Kino, který by měl být nastaven tak, abychom barvy a obraz celkově měli věrný, a jako vždy používáme tovární nastavení.

Philips má barevně režim Kino nastavené výborně, barevná odchylka dE je 2,55, barevný prostor je nastaven vzorově, stejně tak barevná teplota, která má předpisových 6500 K. Zde filmový fanoušek se bude tetelit blahem, nastavení nemusí prakticky vůbec měnit. Tradičně jsme si posvítili na jas, který má OLED přeci jen menší, než LCD technologie.





Nastavení obrazového režimu Kino při 100 % pokrytí obrazovky,

abychom ukázali, jak se chová škála šedé. Při 50 % škála šedé je zobrazena korektně.

V režimu kino při celé bílé obrazovce je jas nastaven na obvyklých filmových 95 cd/m2, u 50 % pokrytí bílé (ČB šachovnice), pak má televizor jas 187 cd/m2. Zkrátka čím větší plocha bílé je, tím je jas menší. V praxi tak může bílá sníh působit šedě, což je opět pro OLED typické. Někteří výrobci OLED televizorů to řeší omezením maximálního jasu Kino režimu a raději srovnají maximum dynamického a statického jasu, takže subjektivně pak obraz je tmavější, ale podání škály šedé korektnější. Běžný divák má ale v drtivé většině raději dynamičtější přístup, který zvolil Philips, neboť obraz při stejném "korektním" nastavení barev může působit "šťavnatěji". Tomu ostatně odpovídá celkový charakter televizoru a také naše závěrečné hodnocení.