Recenze televizoru Philips 55OLED806: Efektní světelný meč střední třídy s HDMI 2.1

Podsvícený, velký ale poměrně štíhlý ovladač v kombinací matnějšího stříbrného horního plata se spodní koženou černou stranou slušně padne do ruky. Jeho délka však s sebou přinese nutnost „šplhu“ i pro velkou ruku. Čelo a patka byly zkoseny. Příjemný povrch spodku přispívá neklouzavou úpravou k jistotě úchopu. Tlačítka jsou jakoby vložena do plochy, nevyčnívají z ní ven. Podobné řešení je sice designově zajímavé, avšak oddaluje řízení bez koukání. Chybí jasnější hmatová odezva. Z druhé strany pro noční dravce přidává Philips již zmíněné bílé podsvícení.

Naladěné kanály (klidně namixovaně z více tunerů) nasázíte do osmi favoritních seznamů s individuálně volitelným názvem. Při chuti experimentovat dokážete tyto duplikovat a přenést do dalšího listu oblíbených. Filtrovat, typicky u satelitu, umíme na TV/Rádio a ještě dle konkrétní družice. Vše jednoduše v listu stanic. Přeskupení se nám dařilo u favoritních, a to přímým zařazením stanice na konkrétní pozici. V komplexních seznamech jsme s úpravou pořadí pohořeli.

Nezapomínejte, že co nastavíte pro jeden vstup/tuner, nemusí platit pro jiný. Příklad… co nastavíte na HDMI port 1, kam jste si připojili Blu-ray přehrávač, neplatí u sledování interního satelitního tuneru.

Logika prvků navazuje na předchozí modely a příznivci značky se zorientují. Horší je to ale s nováčky. Obsáhlost nabídek a jejich členění nemusí každému sednout. Philipsova nadstavba pohltila i skromné Androidí nastavení. Dalším meníčkem, kterým se majitel zabývá, jsou Volby (Option) a Rychlá nastavení s přechodem k plnému settingu. Mám rád podrobná nastavení, rozpitvaná na „prvočísla“, nicméně asi bych se snažil posunout přehlednost nabídky krapet blíž obyčejnému uživateli. Vše je samozřejmě o zvyku. V klidu si nabídky projít, odzkoušet, číst případnou kontextovou nápovědu. Snažit se naučit systém ovládat a mít v patrnosti, kde, co najdu.

Filmový zážitek navyšuje na 55“ panel mimořádný virtuální prostor s krásnou plastičností předmětů a postav, jako by pro oko získával nádech 3D. Ultimativní černá, po ručním zásahu velmi příjemná pleťová, které shodně u standardního a vysokého rozlišení místy schází více jemnocitu. Krásně zelená tráva, jejíž barva u džungle přirozeně přechází ze sluncem nasvícených míst od světle zelené, až po hluboce temně zelenou na listech stromů ve stínu. To jsem si užil.

Ambilight

Philipsův světelný zázrak dostáváte v plnohodnotné podobě. Každá ze čtyř stran televizoru nese osazení různobarevně svítícími LED. Boky nesou sedm a spodek osmnáct LED. Horní hrana jich má dvacet tři a ještě ztrojených. Jak sami v menu objevíte, spodní světelná lišta se samostatně vypíná a řídí. To je přínosné ve chvíli, kdy máte televizor na stolku a posazený hodně dopředu. Tudíž případný odraz od podložky by se mohl prodírat nevhodně směrem k divákovi a rušit zážitek. Rozumný počin!

Při postavení na nábytku jsem si spodní světelnou lištu vypnul. Ambilight umí okouzlit a pohltit. Komu světélkování nevoní, jednoduše ho vypne.

Samozřejmostí jest napárování s dalšími světélkujícími systémy – typicky Philips HUE. Případní odpůrci si Ambilight, který plně souzní s barvami na panelu a pomyslně rozšíří velikost úhlopříčky obrazu, vypnou. Ale rozhodně to není ideální cesta. Když už mohu přispět k lepšímu audiovizuálnímu prožitku, přičemž mně nevyhovuje jeho intenzita, stačí si světelné jevy korigovat. K dispozici máte nemálo profilů (Standard/Přirozený/Sport/Jasný/Hra), kteréžto ještě cizelujete tu snížením jasu, a támhle zase navýšením sytosti. Při rytmu hudby přivolejte další (Lumina/Retro/Rytmus). Různorodě blikající a kmitající „disko“ světla vytvoří zajímavou atmosféru. Kdo chce stroze následovat určitou barvu – jak je libo.

Strhující porce korekcí Ambilightu.

Předpřipravená sada barevně pevnějších, avšak pulzujících Lounge efektů (Horká láva/Mořská hlubina/Svěží příroda/Teplá bílá), se hlásí k životu. K nim ještě připočtěte jeden s individuálním nastavením (Vlastní barva). Jednobarevný svit docílíte. Ambilight umocní sportovní náladičku. Na sportovní fandy čekají světlohrátky v náznaku vlajek mnoha států (ČR nevyjímaje).

Světelné „bláznění“ zahrnuje AmbiSleep a AmbiWakeup pro lepší usínání, respektive svit při vstávání.

Televizor Vás probudí. Jen jsem byl překvapen nastavením počasí pro město Gottwaldov :-).

Multimediální funkce

Android TV dodává brutální porci aplikací, her a multimediálního šílenství. Ať už jdete cestou mobilního spojení s další technikou v domácnosti, anebo využitím mnoha her a aplikací, a to včetně takových, které přivítá český zákazník. Ovladač s integrovaným mikrofonem se nelekne naší mateřštiny při zadávání pro vyhledávání. Google Assistant a Alexa nechybí. Zvuk do jiných místností dostanete bezdrátově, za pomoci implementované funkce DTS Play-Fi, kterou by mělo zvládat i připojované zařízení.

Aplikace v televizoru a prime video.

Velmi vyhledávané jsou různorodé přehrávače, kdy každý z nich nabídne odlišné funkce a vlastnosti. Nechybí MX Plaxer, VLC, Plex a prostředí Kodi. Přehrávání z vložené USB flešky bleskově načetlo složky a soubory. Dolby Atmos, Dolby Vision, ale ani DTS nemusíte v prezentaci vynechat. Interní přehrávač neakceptuje titulkové kódování ISO 8859-2. Překvapil chutí přechroustat dodaný materiál různorodých formátů. K odmítnutí prezentace došlo minimálně. Na připojený externí pevný disk zaznamenáte/nahrajete pořad. Android TV probudí spícího elektronického mazlíka a pustí očekávaný pořad s příznakem upozornění.

EPG/Guide přeruší obraz a zvuk. Patříte-li k odpůrcům EPG bez obrazu a zvuku, kompromisem pro Vás budiž Philipsův přehled pořadů. Obraz sice chybí, ale zvuk slyšíte. HbbTV funguje, přehráno bylo několik videí a seriálů.

EPG/GUIDE - elektronický programový průvodce, detailní informace o pořadu a HbbTV (iVysilani)

Jak výše naznačuji, v aplikacích se vyřádíte. Youtube se nebrání obsahu s 4K/UHD HDR, resp. Dolby Vision. Detekovaný dynamický rozsah oznámí hláškou. Populární IP TV Kuki ve dvou rozhraních jsem odzkoušel. Fungují skvěle. Obdobně nekonfliktně spouštím konkurenční Skylink Live a Spotify. Vy si prubněte HBO Go, Spotify, Tidal, Netflix, Rakuten TV a mnoho dalších.

IPTV aplikace k modernímu a velmi návykovému sledování televizního vysílání. Snímky zachycují prostředí Kuki, Kuki 2:0 s profily pro uživatele a Skylink Live TV.

Závěr

V obraze jsem si jednoznačně ověřil, kam až jde vlastně s modelem střední třídy, totiž modelem 55OLED806 dojít. Ne vše sice bude špičkové, ale rozhodně se dokážete dostat o několik stupínků kvality výš oproti defaultnímu přednesu. U standardního rozlišení, respektive méně kvalitního HD si to uvědomí i laik. Brada padá a má dojem, jak před ním stojí jiný televizor, vyšší model. Trochu nechápu některá nastavení a jejich kombinace. Uživatelstvo se sice může nechat ozářit Ambilightem (a zcela jistě se ozářit rádo nechá), ale u sorty fajnšmekrů a náročnějších uslyšíme křik. Proč to?

Obsluha má v rukách mnoho nástrojů pro vylepšení obrazu, potažmo zvuku a dokáže s nimi přetvořit jeho pojetí. Nicméně proč nechávat tolik práce na lidech? Na slušný OLEDí základ, totiž totální černou, vynikající práci s podsvícením a nekompromisní pozorovací úhly zbytkem parametrů vhodně navážete a rozumně nasazenými korekcemi tyto posunete jinam a rozhodně dál, a to je, samozřejmě, důležité. Citelný posun nastane u SD, částečný u HD a okrajový u UHD HDR. Z jiného směru popsáno... u SD jsem ho nutně chtěl, u HD po něm občasně toužil a u UHD HDR by sem tam neškodil. Ano, dost vše závisí na volbě profilu. Kdo touží po Ambilightu a nechá ho plně aktivován, velkou míru zmíněných „přešlapů“ řešit nemusí. Nebudou pro něho zřetelnými.

Co tedy kupující v modelu Philips 55OLED806/12 získává? Komplexní nástroj audiovizuální zábavy s doplňkem dalšího rozměru pro akceleraci zážitku, tj. čtyřstranným Ambilightem. Krevní tok Androidu 10 a rozsah jeho zacílení dodává mnoho nástrojů pro výrazné osobní uzpůsobení. Nejen v oblasti multimediálních přehrávačů a hlasového vyhledávání v češtině. K tomu moderní technologie navázané na HDMI porty a technologie určené pro hráčskou veřejnost jako pomyslná třešnička na dortu. Rozsah variací v nastavení a využití, v návaznosti na další domácí elektroniku, patří k nekompromisním a do očí bijících tahounů pro koupěchtivého zákazníka. Nutno doplnit... za několik dnů náročného testování nedošlo ani jednou k selhání operačního systému, jeho samovolnému restartu, anebo nutnosti ho restartovat ručně.

Model střední třídy širokému davu přinese spoustu radosti a multimediálního vyžití. Náročný si skrze nástroje v systému povýší obrazovou kvalitu, anebo pozve profesionálního kalibrátora pro nejpřesnější podání. Komu nevyhoví nadprůměrný zvukový doprovod, byť s občasně sníženou „zřetelností“, ale s velmi dobře vyjádřeným efektovým prostorovým vyzařováním, mrkne na Philipsovu nabídku soundbarů. Navýšení záruky u vybraných modelů Philips na pět let spadá rovněž do lákadel a faktorů přispívajících k chuti vybrat zrovna model s tou delší.

Philips 55OLED806/12 vřele doporučujeme k zařazení do výběrového řízení.

Philips 55OLED806/12

Orientační aktuální cena: 39990 Kč