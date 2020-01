Philips 65OLED934/12: Opravdu přesvědčivý kapitán [test 4K HDR OLED TV]

Počáteční nastavení a ladění

Shodný operační systém s o třídu méně pokročilým sourozencem nenese jakoukoliv odlišnost při počátečním nastavení a ladění.

Párujte ovladač – stačí stisknout tlačítko SOURCES, které pro přehlednost vybavil designér nápovědou v podobě druhého nápisu – PAIR. Dění na panelu (proces primárních kroků) se odehrává s pomocí obrazovo-textového průvodce.

Zbylé krůčky jdou v zaběhnuté linii… Jazyk->Připojení internetu->Přihlášení na Google účet (lze využít i mobil/tablet pro snadnější nastavení)->Smluvní Google podmínky->Určení polohy výrobku->Pomoc při vylepšení Androidu->Prohlídka funkcí-> Země určení->Domácnost/Obchod->Philips Smart TV registrace->Kanály a rychlá nastavení->Instalace kabelovky/antény s filtrací Digital a analog/pouze digitál.

Startujte ladící proces. U DVB-T/T2 v délce dvou minut. Projděte ochranu osobních údajů v souvislosti s online obsahem (HbbTV). Skokem se přeneste zpět ke kanálům a rychlým nastavení. My instalujeme satelit.

Nabídku Skylinku umí Philips předložit nejen kvůli satelitnímu tuneru, ale i prostřednictvím aplikace.

Jeden/Dva tunery s jedním CI+ slotem. Auto DiSEqC nepomůže – ani nejvyšší model ho neumí. Obsluha upraví položky dle satelitního systému. Dáváme DiSEqC 1.0 a čtveřici možných LNB redukujeme na tři aktivní. Systém zkoumá LNB a určí pozice, na které cílíme. Následně volíte z výběru FastScanu pro Skylink, případně další zahraniční operátory. Toužíte-li po individuálním ladění, respektive setřídění, zadejte Nesetříděné. Naťukáte PIN, tři vteřiny a v případě Skylink CZ/SK máte naladěno. Ještě další ochrana osobních údajů, znovu pro online služby (HbbTV).

Satelitní ladění. Prostřední fotka zachycuje orientační stav signálu.

Rychlá nastavení obrazu, zvuku a Ambilightu doporučujeme projít. Alespoň si ověříte, co která položka zmůže, a získáte základní – svůj – profil pro prvotní sledování. Následuje hláška ohledně péče o displej a potřebě OLED nechávat v pohotovostním režimu.

Hotovo. Užijte si TV!

Nyní alternativně setřídíte naladěné programy. Třídění nelze provádět přímo v primárním listu naladěných, ale až v druhotném, který si vytvoříte. Listu favoritních stanic. Takovýchto seznamů dokážete založit až osm. Teprve v těchto si prosadíte preferované pořadí programů. Již minule jsme nadbytečný krok kritizovali. Zlobu nad ztrátou času redukuje alternativní rychlé vložení za pomoci klonování stanic. Setřídění děláme po jednotlivých kanálech, potažmo blocích. Volná hromadná editace neexistuje. Oblíbené seznamy přejmenujete.

Nemá-li zeď za televizorem bílou barvu, nevadí, nastavte si Ambilight dle té své.

Menu a nastavení

Android TV Pie, není nikterak odlišený pro dílčí řady, alespoň my rozdíl mezi Philips 804 a Philips 934 nevidíme. Logika uspořádání interních prvků navazuje na firemní zvyklosti. Příznivci značky se zorientují poměrně rychle. Nováčci u Philipsu zapřemýšlí a teoreticky zkritizují odklon od „čistějšího“ prostředí typického pro Android. Zásobárna předvoleb spadá do stupně „obsáhlý“, a tak se leckdo začne topit. Při dalším a dalším prozkoumávání, nejlépe s využitím eNápovědy, však dospěje k názoru -> „plavat“ možno. Překáží mně neochota vniknout přímo do pokročilého settingu. To opravdu neumíme naprogramovat jedno tlačítko pro dvojí vstup? Delší stisk by zavolal přímý skok k podrobnějšímu štelování.

Domovskou obrazovku výrazně pozměníte - viz žlutá šipka na druhém snímku.

Nebudu Vás, vážení čtenáři, unavovat detailním popisem struktury s rozborem. Zájemci si znalosti doplní skrz přiložené fotografie a zavítají do starších článků. Pro absolutního, Philipsem a Android TV nepolíbeného nováčka napíšeme… základním rozcestníkem jest domovská obrazovka. Z ní vybíráte kudy dál. Horní pás piktogramů navádí k dílčím korekcím, včetně kompletních, anebo aktivuje příslušný vstup. Skutečně nezapomínejte na integrovaný návod, jenž dokáže leckdy výrazně pomoci. Ignorace pomocníka ničemu neprospívá. Je škoda se trápit.

Velice živý a rozměrný organismus osazené platformy Android TV někdy žádá o aktualizaci, jindy není od věci udělat reset, či totální obnovu do přepravních hodnot. Nám se za mnoho intenzivních testovacích dnů ani jednou nepodařilo systém dostat do kolen, kdy by odmítl poslušnost a samovolně se restartoval. Vše šlo s vysokou spolehlivostí a jistotou. Výjimkou, potvrzující pravidlo, bylo HbbTV, které sem-tam „spadlo“. Korektně se neprovedl test z prostředí flotily ČT, totiž test HbbTV 2.0. Námi dříve zkoušená osmsetčtverka přehrávala videa obsahující zvuk Dolby Atmos, avšak tento překrýval výrazným šum. OLED 934 tento neduh nenese. Zvukové prvky vycházejí čistě a korektně, a to včetně DTS a Dolby Atmos.

eNápověda, tovární reset a zcela nová instalace TV.

Ptáte-li se na profily pro obraz a zvuk, dostanete odpověď. Ano, jsou tu. Obrazové se interaktivně mění v počtu a názvosloví, respektive přívlastcích, dle právě přehrávaného obsahu. Typicky obsah v HDR a Dolby Vision umí překopat jejich zásobu a pojmenování. Nezanedbatelné množství si uzpůsobte pro běžné akce, aby vždy jednoduchým přehozením jste z přehrávaného díla dostali maximum pro své oko. Umělá inteligence někdy potřebuje dopomoci k výsledku Vám bližšímu.

Nároční ladiči obrazu nepohrdnou zástupem různorodě předpřipravených režimů - Osobní/Jasný/Přirozený/Standard/Film/Hra/Monitor/ISF Den/ISF Noc. Kinofil se více zajímá o profil filmový a oba s přívlastkem ISF. Hudebník prubne Režim AI/Původní/Film/Hudba/Hra/Zprávy/Osobní režim pro zvukovou radost. Připomínám – určitý obrazový profil má provázání ke konkrétnímu typu vstupů, režimů, tunerů. Tudíž co nastavíte pro běžné televizní vysílání, tj. příjem přes anténu pozemního vysílání, nemusí platit u přehrávání z externího Blu-ray přehrávače, napojeného k televizoru prostřednictvím HDMI portu.

Počet a názvy obrazových profilů se mohou měnit - zde při HDR.

Ze specifik prostředí jistě za zmínku stojí někdy až neviditelné tlačítko PLUS, které zastupuje jakési VOLBY (OPTION) u jiných značek. Obsah po jeho stlačení se významně odlišuje v různých partiích prostředí. Home nabídky si po primárním osahání a zorientování se, svobodně dotvoříte a přeskupíte, nežádoucí potlačíte a odstraníte. Home screen nedodává dříve viditelný živý náhled u oken zastupujících živé televizní vysílání. Informace v nich zůstává němá, zastoupená jednotným logem. Lépe na tom byla aplikace Kuki, která si svůj řádek stanic na Home screenu dotváří a ochotně dodává alespoň fotonáhledy právě přehrávaných pořadů k příslušným stanicím.

Zajímavou informací pro obsluhu dodává historie aktualizací softwaru - druhý snímek.

Trošičku fascinován jsem u drsného přístupu k uživateli, který údajně nenechal odpočinout televizor v pohotovostním režimu dostatečně dlouho, aby mohlo dojít k očistě, chcete-li regeneraci panelu. Systém „dvakrát a dost“ mě při sledování napínavé scény trochu zarazil. Dvakrát jsme zkusili hlášku zavřít, ale po třetí již nešlo uhnout. Prostě jsme museli nechat film běžet a posečkat až telka panel dočistí. K tomu bych nic nenamítal, kdybych nevěděl, že námi testovaný borec čas na regeneraci panelu dostal.

Čištění ano, jen s menší agresivitou vůči obsluze, prosím.

Navíc se domnívám, že podobnou informační hlášku by systém měl vyhodit okamžitě po spuštění zařízení. Obsluha při naznačeném řešení, dostává šanci se rozhodnout, jestli čištění sepne teď... za chvíli. Vy v každém případě myslete na povinnost, nechávat televizor delší čas vypnutý v pohotovostním režimu, než tento vypnete případně zcela. Třebas hlavním vypínačem, nebo přepěťovou ochranou.