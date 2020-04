Philips nabízí možnost vyzkoušet si televizor s Ambilightem – zdarma a rovnou na 30 dní

Velmi zajímavou akci v následujících měsících má Philips. Na měsíc si každý zájemce může půjčit televizor Philips s Ambilightem. Pokud se mu nebude líbit, tak ho po 30 dnech může vrátit.

Tak takovou "marketingovou" akci asi ještě žádný výrobce televizorů neměl. Odsud platilo, že pokud jste si chtěli "vyzkoušet" televizor, tak jediná možnost byla využít "internetových" 14 dní k vrácení produktu bez udání důvodu.

Nyní ale Philips umožní komukoliv si zdarma doma vyzkoušet televizor s technologií Ambilight. O Ambilightu jsme už psali a prakticky v každé recenzi se o něm zmiňujeme. V praxi funguje tak, že pomocí barevných LED diod osvětluje prostor za televizorem, tedy zeď.

Promítané světlo svým zbarvením přesně odpovídá obsahu právě vysílanému na obrazovce a samozřejmě, že se průběžně mění. Opticky tak rozšiřuje obraz na okolní stěny a také může snižovat únavu očí. Ambilight byl vynalezen a patentován v roce 2002 a od té doby je Philips TV stále jediná značka, která tuto technologii může používat.

Kdo vyzkoušel Ambilight, nechce se ho vzdát

Tuto technologii nikdo jiný než značka Philips nemá a právě Ambilight je jedním z nejčastějších důvodů, které lidi uvádí, proč se rozhodli pro zakoupení televizoru značky Philips.

Z průzkumu mezi zákazníky vyplývá, že 8 lidí z 10 majitelů TV s Ambilightem plánuje, že si jako další opět pořídí TV s Ambilightem. Ostatně tuto zkušenost máme i v redakci – o Ambilightu si můžou kritici říkat co chtějí, ale prakticky každý, kdo si mohl pár dnů Ambilight vyzkoušet, se velmi nerad televizoru Philips vzdával.

A na to se zjevně Philips spoléhá. Protože pouhý popis technologie nebo vystavení modelu v prodejnách není pro potenciální zákazníky, kteří Ambilight zatím neznají, mnohdy dostatečně atraktivní, rozhodla se společnost Philips TV českým zákazníkům nabídnout možnost bezplatně si vyzkoušet televizor u sebe doma. A to zcela v klidu. Tato speciální prodejní akce trvá do 30. června 2020 a platí pro všechny modelové řady roku 2019 s Ambilightem.

Jak to funguje? Ne, nejde o zápůjčku, kdy byste televizor bez zaplacení a jakékoliv záruky či zálohy dostali na 30 dní domů. Zákazník si v některé z vybraných prodejen zakoupí televizor (jinými slovy, zaplatí ho v plné výši). Ale pokud s ním nebude spokojený, může ho během 30 dnů bez problémů a bezplatně vrátit buď přímo v prodejně. Nebo v případě e-shopu poslat televizor kurýrem. Prodejce mu poté vrátí všechny peníze, které za televizor zaplatil. V podstatě jde o vratnou zálohu, samotná zápůjčka je zcela zdarma. Podrobná pravidla akce naleznete zde.

Akce platí na těchto prodejnách a e-shopech:

Alza

Ambitv.cz

CZC

Datart

Eberry.cz

Elektrospecialista.cz

Exasoft

Global Elektro

Mall

Oaza Podebrady

Onlineshop.cz

Okay

Softcom.cz

Teshop.cz

Ambilight – nastavení a možnosti

Nastavení Ambilightu je individuální záležitostí. Ano, jedno základní samozřejmě že je k dispozici, ale TV má několik přednastavených módů. Obvyklý komentář bývá "já nemám bílou zeď" – faktem je, že Ambilight lze v nastavení přizpůsobit na různé barvy stěn. A lze ho dokonce doplnit o systém HUE, kdy se osvětlení místnosti přizpůsobí obrazu televize.

Philips HUE: osobní bezdrátový světelný systém k TV Chcete si zvolit aktivní barevné světlo ve vašem domově? Chcete, aby dění na panelu televizoru doprovázely LED světla v pokoji? Zkuste Philips HUE systém.

K výběru se nabízí například mód Přirozený, Jasný, Hra, Relaxační nebo Fotbal (k dispozici je i režim, který umožňuje vykreslit národní vlajku některé z 84 zemí). V hudebním režimu se Ambilight nepřizpůsobuje obrazu, ale hudbě, kterou TV právě přehrává, na výběr je několik variant, které různým způsobem mění barvy podle rytmu hudby.

Stejně tak individuální je umístění televizoru. Každý pokoj má jiné možnosti pro jeho umístění. Nicméně pro Ambilight je vzdálenost od zadní stěny ideální kolem 15 cm, TV neměla být u zdi blíže než 5 cm, ze zkušeností víme, že více než 25cm vzdálenost televize od zadní stěny už je příliš. Pokud tedy chcete montovat televizor přímo na stěnu, tak pro Ambilight je ideální držák s nastavitelnou vzdáleností od zdi. A pak si vzdálenost upravíte dle vašeho vkusu.

Po stranách a nahoře je ideální mít volný prostor, aby mohl Ambilight prodloužit obraz co nejdále, ale mám vyzkoušené, že funguje i při umístění do nábytkové stěny – jen osvětlení je menší (a méně efektní). Vše je velmi individuální a záleží, jak si Ambilight nastavíte a přizpůsobí ve svém konkrétním případě. Pokud Ambilight neznáte a chcete ho vyzkoušet, tak lepší příležitost mít nebudete.

Philips 55OLED804: 4K HDR OLED televizor s Ambilightem a titulem nejlepší koupě [test] OLED televizor Philips 55OLED804 je držitelem titulku EISA "nejlepší koupě", kombinuje fascinující Ambilight s úžasným kontrastem OLED obrazovky. Přidává univerzální Android a výsledkem je televizor, který uspokojí drtivou většinu majitelů.