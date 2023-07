Philips nyní k novým Ambilight TV nabízí soundbar zdarma. Nebo část peněz zpět

O prázdninách se toho moc neděje, a tak výrobci nabízí různé akce na podporu prodejů. Philips od začátku prázdnin až 13. srpna 2023 nabízí těm, kdo si pořídí některý z vybraných televizorů s firemní specialitkou, podsvícením celého televizoru Ambiligh možnost výběru – soundbar zdarma nebo část peněz zpět, tzv. cashback. Akce se vztahuje na nové modelové řady roku 2023 – na televizory The One a na OLED televizory řady OLED818.

Televizory Ambilight TV The One mají už tradičně velmi dobrý cena/výkon a prodávají se ve velikostech od 43" až do 85". Pokud chcete televizor se 120Hz panel (například na hraní her s herní konzolí PS5), tak hledejte modely s označením PUS8818. Jestli vám stačí 60Hz model (pro běžné sledování filmů, seriálů a sportu), tak hledejte modely s označením PUS8518.

Televizory se liší také lehce designem – PUS8518 je se stranovými nožičkami, PUS8818 se středovým otočným stojanem. K těmto televizorům může zákazník zdarma získat soundbar 2.1 TAB6405/10 s bezdrátovým subwooferem a celkovým výkonem 140 W, případně cashback v hodnotě 2 500 Kč.

Dále se akce vztahuje je nové Ambilight TV OLED televizory pro rok 2023 s označením OLED818. Ty se prodívají ve velikostech 48", 55", 65" a 77". Obrazovky s úhlopříčkou 55" a větší navíc disponují panelem OLED_EX s vysokým jasem 1 000 nitů. K těmto televizorům novopečený majitel může dostat zdarma dostat Soundbar 3.1.2 TAB8905/10 s bezdrátovým subwooferem, technologií Dolby Atmos a výkonem 360 W, maximálním výkonem 600 W (10 % THD), nebo cashback v hodnotě 5 000 Kč.

Speciální akce trvá do 13. srpna 2023. Zákazník se po zakoupení akčního modelu ve vybraných prodejnách či e-shopech registruje do 10 dnů od nákupu na http://www.tv-audio-akce.cz a vybere si příslušný soundbar či cashback. Dalí info zájemci můžou najít zde