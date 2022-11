Philips příští rok možná rozšíří nabídku televizorů o QD OLED

Danny Tack, vedoucí pro strategii a plánování společnosti TP Vision, která v Evropě vyrábí TV značky Philips, se nechal slyšet v rozhovoru pro HDTVTest, že testují letošní novinku, QD OLED panely od Samsungu. Zatím mají několik prototypů – dle slov Danyho Tacka zkoumají silné a slabé stránky tohoto nového panelu.

Zda se Philips pustí do výroby OLED televizorů s QD OLED panely už příští rok, zatím není rozhodnuté, to se s definitivní platností dozvíme roce 2023, kdy v únoru už tradičně Philips představí modely pro příští rok. Vzhledem k osobním zkušenostem s Dannym Tackem ale můžeme za redakci říci, že prakticky nikdy nemluví o něčem, co by v dohledné době Philips nebyl schopen reálně představil.

QD OLED televizory letos začaly prodávat společnosti Samsung a Sony, a to ve velikostech 55" a 65". Pro příští rok je oznámena i 77" velikost QD OLED panelu. Oba televizory díky svým obrazovým kvalitám se řadí na absolutní vrchol toho, co si člověk může pořídit, bodují zejména celkově vysokým jasem a intenzivnějším podáním barev při vyšší jasu.

Philips vyrábí výborné prémiové OLED televizory, u kterých se o zvuk stará výrobce High-End reproduktorů Bowers & Wilkins, takže případné doplnění o další prémiový QD OLED televizor dává samozřejmě smysl.

Zdroj: HDTVTest