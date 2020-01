Philips ST702: nová sportovní True Wireless sluchátka mají UV čištění

Velmi zajímavou novinkou, kterou ocení zejména sportovně založení jedinci, budou sluchátka Philips ST702. Tento model se bude také pyšnit UV čištěním. Po vložení sluchátek zpět do krabičky stačí pouzdro zavřít, to pak aktivuje automatické čistění.

Nový sportovní model samozřejmě bude odolný proti potu a vodě (plní IPX5). Výdrž baterie je 6 hodin na jedno nabití a malé pouzdro zajistí energii a dobití na dalších 18 hodin. Potěší rychlodobíjení, kdy 15 minut v pouzdru vám dá 1,5 hodiny poslechu.

Po poslechové stránce mají sluchátka nabídnout "detailní zvuk a decentní basy", přeloženo do srozumitelné řeči bude zvuk neutrální s čistými středy, neměl by být přebasovaný, jak bývá občas zvykem. Měniče s neodymovými magnety mají průměr 6mm, pasivní izolace okolních hluků by měla být velká, pogumovaná konstrukce a malé opěrky zajistí jisté, pevné, ale pohodlné usazení v uchu.

Nové True Wireless špunty Philips ST702 s automatickým UV čistěním budu určeny těm náročnějším, doplňují tak velmi povedený levnější model Philips SHB2515, očekávaná cena pro EU má být 199 Euro, u nás by tak mohla být přibližně 5 000 Kč.