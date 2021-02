Philips TAT2205: miniaturní levná TWS sluchátka s překvapivě dobrým zvukem [test]

Plusy zvuk

velikost

komfort Minusy jedno ovládací tlačítko

občasné výpadky spojení 8 /10 Hodnocení

Bezdrátová sluchátka Philips jsme již před časem testovali a překvapila nás jednak malými rozměry a jednak obří výdrží, která s velkým pouzdrem dosahovala úctyhodných 100 hodin.

Novinka v portfoliu s označením TAT2205 sází a opravdu malé rozměry a příznivou cenu kolem tisícovky. Není to nijak mnoho a většina modelů v této cenové hladině hraje spíš nemastně a neslaně, tak nějak bezcharakterně. Philips však s modelem TAT2205 příjemně překvapil.

Konstrukce a zpracování

Hned na první pohled zaujmou sluchátka svými opravdu malými rozměry a také velmi kompaktním nabíjecím pouzdrem. Z velké části je to dáno jejich tvarem, který asi nejvíce připomíná kapku, avšak s rovnoměrnou hloubkou v celé délce, která je zakončena malým krčkem pro nasazení silikonového špuntu.

Každé sluchátko má na vnější stran kruhové tlačítko s logem, malou informační diodu a na spodní straně pak dvojici kontaktů pro nabíjení. Pouzdro má také malé rozměry a sluchátka v něm drží pomocí magnetů, které zároveň správně usadí nabíjecí kontakty v případě „vhození“ špuntu do pouzdra.

Na pouzdře je řada čtyř diod, přímo pod výřezem pro jednodušší otevírání víka, na zadní straně je pak USB-C konektor, určený k napájení. Obal má příjemný matný povrch i vnitřní tvarovanou vložku, sluchátka však jsou lesklá, alespoň ta část, která je vidět v uchu.

Tovární zpracování je na velmi dobré úrovni, bez nechtěných vůlí či špatného sesazení dílů. Pouzdro vypadá také poměrně bytelně a nenabyl jsem z něj dojmu, že by mělo prasknout nebo se odlomit víko.

Philips uvádí u sluchátek splnění standardu IPX4, což v praxi znamená odolnost proti stříkající vodě a potu. Tedy denní používání po celý rok i v rámci jarních deštíků nebude problém.

Z pohledu výdrže je deklarována výdrž sluchátek 4 hodiny na jedno nabití + energie na dalších 8 hodin v nabíjecím pouzdře (tedy dvě další nabití), které nabijete plně za dvě hodiny. V praxi se mi výdrž potvrdila, respektive velmi se blížila udávaným hodnotám, velmi praktické je rychlé nabíjení, kdy poskytne 15 minut v pouzdře energii na další hodinu poslechu.

Komfort a ovládání

Komfort je u špuntových sluchátek velmi důležitý, v případě Philipsu je na vynikající úrovni. Díky symetrickému tvaru je možné sluchátka usadit v uchu několika různými způsoby. Základem je vždy vsunutí silikonového špuntu do zvukovodu a následné mírné pootočení tělem sluchátka směrem vzad – anebo taky vpřed, záleží jen a pouze na vašem rozhodnutí, jak to bude pohodlnější.

Právě velikost a tvar považuji za velmi povedený / univerzální. Stabilita je velmi dobrá a při testování jsem neměl pocit, že by mi měla sluchátka vypadnout z uší, něco jiného je to samozřejmě při výrazném pohybu hlavou, například při běhání. Nicméně ani při třepání hlavou neměla tendenci se uvolňovat.

Snad jediná diskutabilní věc je materiál a velikost špuntů – v balení najdete celkem tři různí velikosti, jako u konkurenčních modelů. Použitý silikon však patří k těm, které poměrně dost kloužou i přes svůj matný povrch. Při použití jiných špuntů je stabilita usazení ještě o něco lepší.

Ovládání je zde podřízeno jednomu tlačítku, které má u obou sluchátek shodnou funkci. To je dáno také tím, že je možné sluchátka používat samostatně – tedy například jako handsfree s jedním sluchátkem vypnutým a uloženým v pouzdře.

Za pomoci krátkých a dlouhých stisků je možné přehrát / pozastavit hudbu, posouvat se mezi skladbami, přijmout / odmítnout hovor, spustit hlasového asistenta. Tlačítka jsou poměrně citlivá, takže není třeba příliš silného stisku, který by byl pro ucho nepříjemný.

Při používání narazíte bohužel na to, že nemáte jak zjistit stav baterie – sluchátka sice tuto informaci předávají mobilnímu telefonu, ale ten ji ne vždy zobrazuje, stejně tak nabíjecí pouzdro indikuje pouze průběh nabíjení, nikoliv aktuální stav nabití sluchátek. Stejně tak hlasitost poslechu není možní měnit jinak než na telefonu.

Hudební projev

Zvukové naladění malých Philipsů je velmi dobré, není ani příliš neutrální a ani se nejedná o moderní dunivý projev s přemírou basů. Těch je zde překvapivě více než bychom čekali, nicméně nezahltí zbytek pásma, jsou příjemně pevné a dynamické, i když s krapet delším dozvukem.

Výrazně bude basová složka ovlivněna správným usazením sluchátek v uchu a také použitými špunty, které mohou celkový projev značně ovlivnit. Střední pásmo i vysoké kmitočty jsou také velmi dobře nadávkované, jejich projev je stabilní bez ústřelů nebo umělého charakteru.

Horší je to s utlumením okolních zvuků, to se sice dostaví již z principu konstrukce, avšak patří k těm průměrnějším. Nicméně s ohledem na cenovou kategorii to nepovažuji za výraznou slabinu. Zvláště v přímém srovnání s modelem Bose Sport Earbuds, který tlumí okolí výrazně hůře.

Celkově je však hudební projev příjemný a poměrně vyrovnaný nezávisle na hudebním žánru. Není zde samozřejmě možní očekávat přednes prostoru a dynamiku jako u násobně dražších modelů, rozhodně bych se ale nebál srovnávat s drátovými špunty podobné cenové kategorie.

Asi nejvýraznější slabinou bylo z mého pohledu méně stabilní spojení spojení, kdy docházelo k velmi krátkým výpadkům spojení, zejména v oblastech se zarušeným rádiovým prostředím větším množstvím bezdrátových sítí a občas také v novějších vlacích. Odhaduji však, že se tak dělo v přibližně 5–7 případů, kdy jsem sluchátka používal.

Verdikt

Přihlédneme-li k pořizovací ceně sluchátek, jejich malým rozměrům, které však nijak zásadně neomezují výdrž s dodávaným pouzdrem a přidáme k tomu nečekaně dobrý hudební projev, jedná se z mého pohledu o výhodnou koupi.

Samozřejmě je třeba si ujasnit priority a mít reálná očekávání, jak již bylo řečeno, zvukově si Philips TAT2205 nezadají s kvalitnějšími drátovými špunty v nižší cenové hladině.

Jako start do světa true wireless sluchátek jsou zcela ideálním zástupcem, zvukem neurazí, ovládání je mírně spartánské avšak užitná hodnota nadmíru dobrá.

Philips TAT2205

Cena: cca 1200 Kč