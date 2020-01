Philips ukázal 8K OLED televizor s úhlopříčkou 224 cm, vyrábět se zatím nebude

Několik výrobců na CESu ukázala 8K televizor, ostatně několik jsme jich viděli již na loni na IFA 2019, jak je na tom Philips? V současné době se do výroby nechystá, to ale neznamená, že ho Philips už nemá. Ostatně jsme ho už viděli v akci, konkrétně 8K OLED v úhlopříčce 88" (224 cm).

Dle dostupných informací ho Philips zatím vyrábět nebude, neboť není obsah a tedy zatím ani poptávka. Demo snímek nočního města v 8K na OLED televizoru vypadá úchvatně.

Pokud by 8K televizor Philips doplnil svým Ambilightem, tak velká plocha s vysokým rozlišení v kombinaci s osvětlením, které rozšiřuje a umocňuje zážitek, by určitě zaujala nejednoho zájemce. Otázkou ale je cena, která by byla asi velmi vysoká.