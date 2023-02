Philips ukázal novinky. OLED+908 dostane META OLED panel s jasem 2100 nitů, přibude také menší 42" OLED s Ambilightem

TP Vision, který vyrábí televizory značky Philips, představil své novinky pro rok 2023. U OLED televizorů se můžou těšit ti náročnější na prémiovou řadu OLED+908, tu bude doplňovat řada OLED808 a OLED708.

Všechny modely OLED 2023 nabídnou nově hráčům podporu režimu Dolby Vision 4K 120Hz, doplní tak stávající HDMI 2.1 e-ARC s podporou VRR pro 4K od 40Hz až 120Hz při plné šířce pásma 48 Gbps (4:4:4, 12 bitů), kompatibilitu FreeSync Premium a G-SYNC a režimy Auto Game a Auto-Low-Latency.

Philips OLED+908 – vyšší jas, lepším procesorem a zvuk Bowers &Wilkins

Vlajková loď Ambilight televizorů, model OLED+908,příjde na podzim 2023, a to v úhlopříčkách 55", 65" a 77". OLED+908 láká především na nejnovější panel META OLED EX, vysoký výkon procesoru P5 AI 7. generace, integrovaný zvukový systém Bowers & Wilkins a třístranný systém ambientního osvětlení Next Gen Ambilight.

Nový panel META OLED disponuje vrstvou Micro Lens Array a algoritmem pro zvýšení jasu META. Díky tomu nabídne maximální světelný výkon až 2100 nitů (ve vivid režimu, ve filmovém bude jas o něco nižší, barvy budou ale přesnější). Proti předchůdci je to navýšení 70 % více, panel META OLED zároveň nabízí lepší energetickou účinnost a širší pozorovací úhel, při stejném jasu bude tedy úspornější. Jde o WOLED panel od LG, který bude jihokorejská společnost mít v designové řadě G3.

Další novinkou je procesor P5 AI 7. generace, který přináší vylepšenou verzi technologie Ambient Intelligence. Ta umožňuje v reálném čase upravovat jas, gamu a barevnou odezvu obrazovky, což zaručuje optimální výkon přizpůsobený okolním světelným podmínkám. Novinkou je RGB světelný senzor, který průběžně měří barevnou teplotu světla v místnosti, kde uživatel televizi sleduje. Na základě okolního osvětlení tak upravuje také barevnou teplotu bílé obrazu přesně tak, aby odpovídal ambientnímu osvětlení – to vše v reálném čase.

Vylepšení se dočkala také funkce Super Resolution, která proti předchůdci přidá ostrost a dokreslení detailů přesně tam, kde je to potřeba – tedy v hlavní části obrazu.



Novinkou bude také nový antireflexní polarizační povrch Vanta Black,

který sníží odrazy až o 70 %, zmizí také rozptýlené fialové odlesky

O kvalitní zvuk se postará 3.1 kanálový systém Bowers & Wilkins s výkonem 80 W. Ten má šesti dopředu směřujících měničů v uspořádání LCR, přičemž zde bude také nová verze Dolby Atmos s vylepšeným podáním centrálního kanálu. Výsledkem má být „mimořádně široká zvuková scéna s křišťálově čistými dialogy“. Hluboké a přesné basy pak zajišťuje velký, vzadu umístěný subwoofer doplněný čtyřmi pasivními zářiči.

Všechny letošní televizory OLED – včetně modelu OLED+908 – dostanou nový operační systém Google TV. Prémiový model také dostane nový, přepracovaný dálkový ovladač s vestavěnou baterií a dobíjením přes USB-C, bude zde tlačítko pro rychlé zapnutí a vypnutí ambientního podsvícení a pohybový senzor, který aktivuje podsvícení, kdykoli vezme majitel ovladač do ruky.



Nový, přepracovaný dálkový ovladač s vestavěnou baterií a dobíjením přes USB-C

OLED808: Novinky v nejoblíbenější řadě OLED televizí

Řada OLED808 nabídne model OLED s úhlopříčkou 42", který nově doplňuje stávající úhlopříčky 48", 55", 65" a 77".



Malý 42" OLED dostane také otočný stojan

I zde nechybí nový procesor P5 AI 7, funkci Ambient Intelligence, či technologie Super Resolution. Stejně jako letošní OLED807 i nová řada OLED808 bude ve velikostech 55" a výše osazena panelem OLED_EX s vysokým jasem 1000 nitů.

O kvalitní zvuk se postará integrovaný 2.1 kanálový 70W zvukový systém, jen nejmenší OLED s úhlopříčkou 42" bude mít výkon 50 W. I tento systém by měl těžit z nového Dolby Atmos. Levý a pravý kanál budou dvoupásmové reproduktoru, o basy se pak postará speciální zadní triple-ring basový měnič, který doplňují čtyři pasivní zářiče.

OLED808 nabízí tenký bezrámečkový design obrazovky doplněný o vnější kovový rám, který hladce navazuje na třístranný systém Ambilight, loni představená nová generace ambientního osvětlení nabízí vyšší výkon a přesnější barvy.

Většina televizorů řady OLED808 je vybavena středovým, saténově matným chromovaným otočným stojanem EVO. Jedinou výjimkou je 77" model, který stojí na dvou stabilních nožičkách.

I tento model dostane operační systém Google TV s přepracovanou uživatelskou nadstavbu, která usnadní například podrobné nastavení (například obrazu kalibrace tak bude jednodušší).