Phishingový podvod bude ve velkém stylu trestat Jason Statham v akčním filmu The Beekeeper. Tady je trailer

Pokud vám jméno David Ayern moc neříká, tak vězte, že jde o režiséra filmů jako jsou Training Day, Rychle a zběsile, S.W.A.T., nebo Železná srdce. Přičemž ve všech případech tvořil dle vlastního scénáře. V roce 2016 natočil ještě Sebevražedný oddíl (ten první), ale následovalo průměrné akční fantasy Bright pro Netflix a v roce 2020 to završilo hodně slabé drama Výběrčí daní. Do první ligy se chce režisér vrátit filmem The Beekeeper.

Akční film The Beekeeper má mít poměrně jednoduchou zápletku. Clay je na první pohled obyčejný včelař. Jednoho dne ale jeho sousedka spáchá sebevraždu poté, co kvůli phishingovému podvodu přijde o všechny peníze. Načež se pan Clay, bývalý agent tajné organizace zvané "Včelaři", se vydá pomstít společnosti, která je za to zodpovědná.

V hlavní roli bývalého trénovaného zabijáka si zde střihne Jason Statham, který se tak od lovení rybiček (Meg 2: Příkop) a kočkování se s kamarády (Expend4bles: Postr4datelní) vrací k sólovému akčňáku. Ve filmu si zahraje i Jeremy Irons. O scénář se postaral Kurt Wimmer (Ctihodný občan, Equilibrium, Dvojitý úder). Z kamerou stál Roman Vasjanov, který točil výše zmíněná Železná srdce, či Sebevražedný oddíl.

The Beekeeper bude mít premiéru v USA příští rok v lednu, ta česká zatím termín nemá. Film ale produkuje Amazon MGM Studios, takže je jen otázkou času, než se objeví na Amazon Prime.