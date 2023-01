Plex spojí Netflix, Disney+ a další na jednom místě. Chystá i vlastní půjčovnu filmů

Plex před rokem odhalil funkci Discover, která pomůže najít filmy a seriály roztříštěné na desítkách různých streamovacích platforem. Podle informací magazínu Android Authority by ještě během prvního čtvrtletí měla skončit betaverze a Discover bude dostupný bezplatně pro všechny uživatele.

Podobně už dnes funguje vyhledávač JustWatch či tuzemské Filmtoro. Integrování přímo do multimediálního centra Plex, které lidé mohou používat i coby přehrávač lokálně uložených souborů, ale může být pohodlnější. Tím spíš, že vám Discover neřekne jen to, že film XXX je dostupný na službě YYY, ale rovnou vás jedním kliknutím přesměruje na web či konkrétní místo v příslušné aplikaci, kde se video spustí. (Máte-li jej zakoupené či coby součást předplatného.)

Pořád to tedy není ideální stav, kdy by všechny videa byla opravdu dostupná v jedné aplikaci, ale je to nejlepší, čeho lze na fragmentovaném trhu dosáhnout. V českém prostředí má však Plex Discover ještě velké rezervy, protože do tuzemských videoték (Voyo, O2 TV apod.) nevidí. A moc si netyká ani s českými názvy, takže Samotáře nezná, přestože při zadání Loners film najde a poslušně řekne, že je součástí předplatného na Netflixu, HBO Max a dá se koupit či půjčit přes iTunes.

V budoucnu pak možná půjde zakoupit i přímo skrz Plex. Podle TechCrunche totiž služby po několika odkladech ve druhém čtvrtletí konečně spustí vlastní video půjčovnu. Ta bude fungovat na principu TVOD (transactional video on demand), jednotlivé filmy tedy zapůjčí na určitou dobu. Nepůjde o nákup, ani předplatné typu Netflix.

Plex již dnes dovoluje sledovat přes 50 000 filmů zdarma či s reklamou, ale to jsou věci, které nejsou dobré, ani aby běžely ve tři v noci na Barrandově.