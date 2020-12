Podívejte se na první 3 minuty filmu Wonder Woman 1984

Po několikanásobném odkládání nakonec producentům došla trpělivost, a tak očekávaný komiksový film Wonder Woman 1984 bude prvním "áčkovým" titulem, který půjde zároveň do kin a zároveň rovnou bude dostupný přes streamovací platformu HBO Max.

Tento trend bude pokračovat a Warner příští rok se má stejným způsobem přistoupit k spoustě dalších titulů, například Matrix 4, Mortal Kombat, Duna, Suicide Squad a další. To vše k velké nelibosti režisérů a dalších tvůrců.

Film Wonder Woman 1984 opět režíruje Patty Jenkins, v hlavní roli uvidíme Gal Gadot, prací se také Chris Pine. Film má být dostupný na americké verzi HBO MAX, kdy se zároveň spouští podpora 4K, Dolby Vision a Dolby Atmos. V ČR jde film oficiálně do kin 25.12.2020 (i když jsou zavřená), zda bude u nás dostupný rovnou na HBO Go, není známo.