Pokračování nejúspěšnějšího filmu historie se blíží. Mrkněte na trailer druhého Avatara

Po dlouhých 13 letech nás James Cameron vrátí na Pandoru. Pokračování filmu Avatar s podtitulem The Way of Water zamíří do českých kin 15. prosince a dnes se můžeme podívat na první ukázku. Ta zatím rozhodně neukazuje všechny trumfy, ale připomíná vzdálený svět s rasou Na'vi. Jen se teď místo džungle podíváme na moře a pod jeho hladinu. Lidé se evidentně opět pustí do křížku s modrásky i přírodou.

První Avatar je dodnes nejúspěšnějším filmem. Celosvětové tržby ve výši 2,85 miliardy dolarů sice dotáhl Avengers: Endgame, ale obnovená premiéra posledního hraného Cameronova filmu jej vrátila zpět do čela.