Pořádný trailer láká na druhou sezónu úspěšného sci-fi seriálu The Last of Us. Opět se má držet videoherní předlohy

V lednu 2023 měla premiéru první řada seriálu The Last of Us od HBO a po celém světě se setkala s velmi kladnými reakcemi. Nemusíme asi připomínat, že předlohou byla úspěšná počítačová hra a přestože obecně podobné projekty často nedopadají dobře, tak tohle zpracování se povedlo, ostatně zde je naše recenze.

Pro připomenutí stručný je děj: Joel Miller (Pedro Pascal), kterého krutý život dotlačil k pragmatickému cynismu, dostane za úkol doprovodit dívku Ellie (Bella Ramsey) z východu Spojených států na západ. Na celém světě ale už dvacet let zuří apokalypsa, kdy po zbývajících lidech jdou houbami prolezlí a ovládaní nemrtví. Za seriálem The Last of Us stojí Neil Druckman (tvůrce počítačové hry) a Craig Mazin (natočil oceňovanou sérii Černobyl). Pokud máte pocit, že tvůrci měli vše jisté, tak nikoliv – natáčení druhé série Max odsouhlasil až po čtrnácti dnech od premiéry.

Natáčení druhé sezóny The Last of Us už skončilo, což znamená, že do jejího uvedení zbývají měsíce. Postprodukce první sezóny trvala šest měsíců, odhadem by „dvojka“ mohla dorazit v únoru 2025. Dle dostupných informací se tvůrci mají držet videoherní předlohy, a tak lze odhadnout, že nás čeká mnohem temnější příběh, než v první sérii.

Zatím to vypadá to, že druhá sezóna The Last of Us nebude kopírovat celou druhou část hry The Last of Us, ale zpracuje pouze její část. Zkrátka přidají další neznámé kapitoly k fanouškům známého příběhu. Ve videohře The Last of Us: Part 2 došlo k časovému skoku o pět let. Joel a Ellie se mezitím usadili v Jacksonu ve Wyomingu a další události pak navazují. Zda se podobného posunu dočkáme i v seriálu ale zatím není známo, ale právě zde je prostor pro vyprávění doplnění příběhu.

Kdy přesně bude druhou sérii uvidíme, není známo, jediná oficiální informace je, že premiéra bude v roce 2025 a má mít devět epizod.